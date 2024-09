Nasljednik Fiće je Fiat 600 koji kreće s cijenom od 23.990 eura

Još na proljeće, prije početka ovogodišnjeg kruga poticaja na električna vozila, Fiat je specijaliziranim domaćim novinarima predstavio model 600e. Tada je najavio kako pri kraju proljeća možemo očekivati i modele s hibridnim pogonskim sklopom, a koje smo ipak trebali pričekati do sada, samog kraja ljeta. Uglavnom, tu je sada model koji pripada iznimno popularnom B-segmentu vozila, a gdje je Fiat prisutan već jako dugi niz godina. Još od originalnog modela 600 na našim područjima znanog i kao Fićo, pa preko modela 127, Uno, Punto, odnosno Grande Punto, sada je tu ponovno model 600. Uz ukupnu duljinu od 417 centimetara smjestio se između nekadašnjeg Punta i modela 500X koji broje 407, odnosno 427 cm duljine.

Veći od Punta, manji od modela 500X

Kad sam već kod dimenzija, valja spomenuti kako Fiat 600 dolazi isključivo u verziji s 5 vrata, te je međuosovinskog razmaka od 256 centimetara. Širina mu je 178 cm, a govorimo o dimenzijama bez bočnih retrovizora. S obzirom na to kako je riječ o modelu koji je prvenstveno namijenjen gradskom prometovanju, ima i krug okretanja od 10,5 metara. Pored 15 litara spremišta za odlaganje sitnica po putničkoj kabini, tu je i 385 litara prtljažnika. To je 25 litara više u odnosu na električno izdanje, a što se može proširiti na ukupno 1231 litru nakon preklapanja naslona stražnje klupe.

Fiat 600

Predviđena su dva mild-hibridna benzinska stroja, no za sada je tu samo slabije izdanje. Riječ je o sinergiji između 3-cilindričnog 1,2-litrenog ICE motora koji razvija 75 kW /100 KS, litij-ionske baterije od 48 V i novog 6-stupanjskog električnog mjenjača s dvostrukom spojkom. On uključuje elektromotor od 21 kW, inverter i središnju jedinicu prijenosa. Sve to kako bi se pružila najbolja optimizacija ove kompaktne izvedbe. Kasnije će biti dostupna i verzija s ICE motorom snage 101 kW / 136 KS. Hibridni sklop omogućava vožnju do kilometara isključivo na električni pogon, i to do brzine od 30 km/h. To omogućava 48V baterija koju proizvodi Findream, i kapaciteta je 20,5 Ah odnosno 1 kWh. Ova litij-ionska baterija teži oko 12 kilograma i smještan je ispod podnice kod vozačevog sjedala.

Reciklirani materijali

Fiat 600 je prilagođen mladim kupcima koji traže ekološki prihvatljivo rješenje mobilnosti. Naime, već početna verzija novog Fiat 600 Hybrid ima sjedala od reciklirane tkanine s bijelim detaljima te mat crnu instrumentnu ploču napravljenu iz plastike na biološkoj osnovi. Fiat 600 sadrži 10% reciklirane plastike i 30% recikliranog metala.

Pored početnog izdanja modela 600, pripremljena je i La Prima razina koja između ostalog donosi i bežično punjenje mobitela, navigaciju, 18-colne alu naplatke, adaptivni tempomat, automatsko paljenje dugih svjetala, sustav nadzora mrtvog kuta, električno pokretanje vrata prtljažnika, kameru za vožnju unazad, upotrebu vozila bez upotrebe ključa...

Iznutra, obje verzije karakterizira namjenski HMI s posebnom bojom za PowerMeter protok energije, poluge mjenjača koje omogućuju promjenu stupnjeva prijenosa u ručnom načinu rada i e-Auto OFF za zaustavljanje ICE putem zaslona radija. Tu si i dva paketa povezanih usluga: Connect One i Connect Plus. Usredotočen primarno na sigurnosne potrebe, Connect One nudi usluge pomoći i hitnih poziva, ali i vrijedne informacije pružajući mjesečne podatke o ispravnosti vozila. Paket Connect Plus je osmišljen kako bi iskustvo vožnje u vozilu i izvan njega učinio ugodnijim. Uključuje navigacijske usluge, značajke za daljinsko upravljanje vozilom putem Fiat aplikacije za praćenje stila vožnje i ostalo.

Dvije razine opreme

Novi 600 Hybrid 1.2 100 s automatskim mjenjačem dostupan je po cijeni od 23.990 eura. Navedena cijena uključuje 5 godina jamstva (ili 120.000 km). Uz nadoplatu od 4 tisuće eura moguće je kupiti bogatiju, La Prima razinu opreme. Kad dođe, snažnije izdanje od 136 KS trebalo bi biti tek neznatnih tisuću eura skuplje, vez obzira o kojoj razini opreme govorili. Model 600 dolazi u žarkim bojama Italije koje predstavljaju veselje. Pored bijele, crvene i crne tu je narančasta Sun of Italy, siva Earth of Italy, tirkizna/plava Sky of Italy i plavo-zelena Sea of Italy.

Ivan Cvetković

O Fiatovoj popularnosti o ovom segmentu dovoljno govori podatak kako je do sada ovaj talijanski proizvođač u ovom segmentu prodao više od 23 milijuna vozila. Isto tako, trenutno B-segment na području Europe iznosi oko 4 milijuna vozila godišnje pa nema smisla da Fiat nije tu prisutan. Sve su to smjernice koje vodećim ljudima Fiata daju za pravo vjerovati kako model 600 znači budućnost za Fiat.