Osvježena Škoda Octavia donosi više snage i novu tehnologiju

Škodin najpopularniji model na tržištu dobio je dugo očekivani redizajn, i to u godini u kojoj ovaj model navršava 28 godina. Trenutna, četvrta generacija svojim redizajnom donosi novu tehnologiju, povećanje snage, održive materijale i blage estetičke izmjene. No ono što ne donosi jest plug-in hibridni pogon, barem ne u vrijeme pisanja ovog članka.

Osvježena vanjština

Vanjski gabariti redizajna Octavie narasli su za 9 mm, kako kod hatchback, tako i kod karavanske izvedbe Octavie. Prednja maska dizajnom je linijama više integrirana s prednjim svjetlima, kako bi se dobio elegantniji, uniformiraniji dizajn. Prednja svjetla dobila su tehnološko unaprjeđenje u obliku LED matrix tehnologije, koja omogućuje značajno bolju vidljivost.

Stražnja svjetla dobila su sekvencijalne, takozvane "putujuće" pokazivače smjera. Naravno, uz redizajn na izbor ćemo dobiti i nekoliko novih modela naplataka, no iz Škode nisu potvrdili koliko i u kojim dimenzijama. Ako ste željeli izgled RS izvedbe Octavie, no bez performansi iste, razveselit će vas Sportline razina opreme, koja nudi upravo to - RS izgled bez performansi, i naravno, cijene RS modela.

Umjetno inteligentni interijer

Virtualni kokpit zadržat će ekran dijagonale 10 inča, uz napredne mogućnosti na modelima s višim paketima opreme. Središnji ekran dijagonale 10 inča također će ostati standardnim dijelom Octavijinog interijera, uz mogućnost nadogradnje na ekran dijagonale 13 inča. USB priključni nadograđeni su na USB-C, te im je izlazna snaga povećana kako biste mogli brže puniti svoje uređaje.

Najnoviji softver omogućit će brži rad središnjeg ekrana, veći broj funkcionalnosti i osvježen dizajn. Škodin glasovni dizajn, Laura, dobit će pomoć u obliku umjetne inteligencije, pogonjene Chat GPT tehnologijom. Umjetna inteligencija omogućit će Lauri da odgovara na mnogo širi spektar upita.

Sigurnost na prvom mjestu

Škoda je nadogradila sigurnosne sustave nove Octavie, prvenstveno sustava za praćenje pažljivosti i umora vozača. Sustav za ulazak bez korištenja ključa također je dobio nadogradnju kako bi mu se povećali domet i pouzdanost, a novost dolazi u obliku sustava pomoći pri parkiranju.

Ekološki osviještena

Kao i većina proizvođača, Škoda se ozbiljno posvetila ekološkom pristupu proizvodnji, tako da presvlake sjedala i oplate vrata koriste reciklirane materijale, dok je koža proizvedena na ekološki održiv način. Ako ste upoznati sa Škodom, upoznati ste s činjenicom da se ispod vratašca otvora spremnika za gorivo Octavie skriva strugalica za led, dok se u vozačevim vratima skriva kišobran. Novost je da će strugalica i kišobran biti izrađeni od održivih materijala, što je malen no bitan korak u ekološki-osviještenom smjeru.

Blage izmjene motorizacije

Prva, i najznačajnija izmjena motorizacije Octavie dolazi u obliku odlaska 1.0 benzinskog trocilindraša iz ponude. Zbog toga, 1,5-litreni TSI motor snage 85 kW postaje osnovna opcija po pitanju motorizacije, dok će za one koji traže više snage u ponudi biti izvedba istog motora uz snagu povećanu na 110 kW. Rast snage prisutan je i kod dvolitrenih motora, kako benzinskih tako i dieselom pogonjenih, tako da benzinski 2.0 TSI motor u svojoj osnovnoj izvedbi dolazi s vrlo respektabilnih 150 kW snage. U ponudi će biti dva diesel motora, oba u 2.0 TDI izvedbi, snage 85 ili 110 kW.

Nadograđeni RS

Rast snage nije zaobišao ni najsnažniju, RS verziju Octavie, tako da joj je na raspolaganju 195 kW. Sportska, RS izvedba Octavie 15 mm je niža u odnosu na standardnu Octaviu, na sportskom ovjesu koji će omogućiti vozačima mnogo dinamičniju vožnju. Što bi također moglo pozitivno utjecati na dinamiku vožnje jest novi ispušni sustav, koji bi u tandemu sa softverom motora, trebao rezultirati mnogo agresivnijom ispušnom notom.

Što je s plug-in hibridom?

Ostali modeli iz VAG grupacije koji s Octavijom dijele segment dostupni su u plug-in hibridnoj izvedbi, te je i sama Octavia dosad bila dostupna kao plug-in hibrid. O uklanjanju plug-in hibridnog pogona oglasio se Klaus Zellmer, Škodin izvršni direktor: "Zasad smo odlučili isključiti opciju plug-in hibridnog pogona u Octaviji, posebice jer su nam ključna tržišta na istoku Europe gdje elektrifikacija nije toliko važna.". No isto tako je rekao kako će s vremenom razmotriti mogućnost povratka hibridne Octavie u ponudu.