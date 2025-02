Početni SUV model sportske talijanske marke, Junior starta na 28.490 eura

Nakon dugo vremena i Alfa Romeo je pripremila novi model. Nakon modela Tonale, Stelvio i Giulia sada je tu i model Junior, a koji je najavljivao pod imenom Milano. Moglo bi se o ovom SUV modelu B-segmenta svašta pisati, ali dobro znamo kako je Alfa Romeo dio Stellantis grupacije, pa Junior i ne donosi toliko novosti. Zašto? Pa zato što je ovo još jedan brat blizanac već dobro znanih brojnih modela, a spomenut ću samo neke - Peugeot 2008, Opel Mokka, Jeep Avenger, Fiat 600...

Ivan Cvetković

Nema sumnje da je Junior dio segmenta za koji se očekuje da će ove godine iznositi čak 2,6 milijuna primjeraka, a od kojih bi 10% trebalo pripasti premium podsegmentu, a čiji bi dio trebala biti i Alfa Romeo.

Poznati 3+3 koncept svjetala

Za ovu priliku poznata je platforma dobila prilagođen ovjes uz čvršće stabilizatore, dorađena je i letva upravljača s izravnijim prijenosom za preciznije upravljanje. Dorađene su i kočnice koje osiguravaju veću snagu kočenja, a tu je i nešto drukčiji odziv pogonskih strojeva. Alfa Romeo Junior broji 417,3 centimetara u duljinu, 153,3 cm u visinu te 178,1 cm u širinu, a ovisno o izvedbi tu je i od 400 litara obujma prtljažnika.

Ivan Cvetković

U odnosu na 'braću' tu je i nešto sportskiji izgled, kako pri bočnom pogledu, tako i na prednjem dijelu, ali specifičnom stražnjem kraju. I sprijeda dnevna i straga glavna svjetla pripremljen su poznata Alfa Romeo svijetla u konceptu '3+3'. Prednja su svjetla u LED tehnologiji, a bolja razina opreme dolazi i uz Matrix tehnologiju. Ovisno o razini opreme, razlika može biti na prednjem dijelu gdje dolazi maska s natpisom 'Alfa Romeo' ili pak amblemom proizvođača.

Svaka sličnost nije slučajna

Unutrašnjost donosi miks poznatih rješenja iz već spomenutih modela, ali u Alfa stilu. Tako je ispred vozača 10,25-inčni TFT zaslon koji je izveden u stilu dalekozora, dok je na središnjem grebenu 10,1-inčni info zaslon. Infotainment sustav je opremljen ChatGPT-om, a pripremljene su i poznate Alfine DNA opcije. Junior može biti povezan mobilnom aplikacijom, a pripremljena su i tri različita uređenja putničke kabine.

Ivan Cvetković

Kupcima je na raspolaganju 6 boja karoserije, s time da bijela i crna nisu u metalik izdanju, a postoji mogućnost i kombiniranja s crnim krovom. Kotači zanimljivog dizajna su u izvedbama od 17 do 20 cola, s time da su najveći samo za top električno izdanje. Core, Speciale i Veloce su poznate razine opreme.

Jedan hibrid, i dvije verzije električne izvedbe

Nema previše opcija kad govorimo o pogonskoj ponudi. Ne želite li potpuno električni model tu je jedina opcija 1,2-litreni hibridi benzinac od 100 kW / 136 KS, a kojem po potrebi u pomoć priskače 21 kW elektromotor. Kasnije se očekuje i Q4 verzija koja će imati pogon na sva četiri kotača. Dvije su potpuno električne verzije. Početna raspolaže elektromotorom od 115 kW / 156 KS, a snažnija razvija 206 kW / 280 KS. Zajedničko im je da imaju istu bateriju od 51 kWh neto kapaciteta. U ovakvoj bi opciji slabiji model trebao osigurati do 410 kilometara kombinirane vožnje pa do čak 592 km gradske vožnje. Baš me interesira isprobati ovaj model. Kako je to i većinom uobičajeno, tu je jamstvo na bateriju od 8 godina ili 160.000 kilometara.

Ivan Cvetković

Hibridni Junior kreće s cijenom od 28.490€ za Core razinu opreme. Želite li bogatiju Speciale opremu budite spremni nadoplatiti dvije tisuće eura. To su jedine dvije opcije hibridnog modela. Početna, Core oprema slabijeg EV modela kreće na 37.890 eura, dok se opet uz nadoplatu od dvije tisuće eura dobiva Speciale oprema. Top Veloce izdanje predviđeno je isključivo za snažniji električni model, a za koji je potrebno izdvojiti 46.690 eura.