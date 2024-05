Veliko centriranje: Alfa Romeo vraća tablice na sredinu prednje maske

Jedna će prepoznatljiva tradicionalna dizajnerska odlika marke Alfa Romeo s novim modelima otići u povijest – prednja registracijska tablica na njihovim automobilima ubuduće se više neće nalaziti pomaknuta u stranu, već će, kao i kod velike većine automobila na cestama, biti smještena u sredini.

Kroz godine je, naime, Alfin karakteristični "štit", trokutasti oblik prednje maske rastao, a uz njegov prominentni oblik više na prednjem kraju nije bilo mjesta za obvezni dio vozila, tablice, koje prema propisima moraju tamo biti. Talijanski su ih dizajneri potom pomaknuli ustranu, što je potom postalo jedan od poznatijih simbola Alfa Romea. No, svemu lijepom dođe kraj, pa tako i toj tradiciji.

Alfa Romeo Giulia

Nedavno najavljeni novi model, Alfa Romeo Junior (isprva nazvan Milano) predstavljen je sa središnje postavljenom tablicom, pa su se neki zapitali je li tu riječ o novom trendu. Šef dizajna u toj kompaniji, Alejandro Mesonero-Romanos, sada je potvrdio upravo to – i novi modeli, kojima će Alfa Romeo zamijeniti modele na odlasku, Giuliu i Stelvio, kao i svi budući automobili, imat će tablice na sredini.

Alfa Romeo Junior

Razlog? Regulatorni zahtjevi, odnosno homologacija modela prema propisima o sigurnosti pješaka u Europskoj uniji. Tako će propisi zapravo primorati dizajnere da odustanu od karakterističnog detalja, no voditelj dizajna ne misli da je to "kraj svijeta": "Neki okorjeli Alfisti, koji misle da Alfa Romeo nije Alfa Romeo osim ako nema registarsku pločicu sa strane, neće biti sretni, ali u povijesti je bilo mnogo lijepih Alfa Romea s registarskom pločicom u sredini: Osobno posjedujem Alfettu i Giuliju iz 1968. koje imaju središnju pločicu i lijepo izgledaju", poručio je Mesonero-Romanos, svrstavši se tako među one koji preferiraju simetriju.