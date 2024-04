Predstavljen Alfa Romeo Milano – prvi Alfin potpuno električni model

Dugo se čekao novi model Alfa Romea, prvi u njihovoj povijesti s isključivo električnim pogonom. Već neko vrijeme znamo da će to biti kompaktni sportaš Milano, dinamične linije i zasnovan na istoj platformi kao i Jeep Avenger ili Fiat 600e. Nakon nekoliko fotografija s kamuflažom, ovoga je tjedna Milano napokon i službeno predstavljen.

Elettrica i Elettrica Veloce

Iz talijanske kompanije kažu da je njegov izgled naslonjen na tradiciju marke, koju njeguju od osnutka, 1910. godine, a nudi atraktivnu sportsku formu, koja će se isticati među ostalima. Nazivaju ga "cool i jedinstvenim", sportskim, ali i funkcionalnim kompaktnim automobilom.

Od karakteristika prije svega izdvajaju oveći prtljažnik, kapaciteta čak 400 litara, u tako malenom vozilu. Za pogon će biti zadužen električni sustav u dvije izvedbe. Slabija od njih, nazvana Elettrica, nudit će 156 KS i doseg od 400 kilometara, dok će u snažnijoj varijanti, Elettrica Veloce, tu biti elektromotori snage čak 240 KS (uz nepoznati doseg). Baterija će u oba modela biti kapaciteta 54 kWh, a podržavat će punjenje snagom od 100 kW, što će joj omogućiti punjenje od 10 do 80% za manje od 30 minuta.

Alfa Romeo Milano Elettrica duga je 4,17 m, široka 1,78 m te visoka 1,5 m. Izvana je na prvi pogled jasno da je to Alfa, no značajna su dizajnerska poboljšanja vidljiva u svakom elementu, od LED svjetala, preko same značke i prednje maske, pa sve do izraženih "ramena" i vrlo karakterističnog stražnjeg dijela – osebujan izgled mogao bi privući prije svega mlade i dinamične kupce.

Ništa drugačija priča nije niti u kabini, gdje je svaki detalj pomno promišljen i kombinira povijesni izgled s modernim materijalima. Tako je instrumentni sklop pred vozačem i dalje oblike "dalekozora", ali je u njemu sada digitalni klaster ekrana umjesto klasičnih kazaljki. Tu su i 10,25-inčni multifunkcijski zaslon okrenut prema vozaču, trokraki upravljač, okrugli ventilacijski otvori te bežični punjač mobitela – kako bi spoj tradicije i modernoga bio potpun.

Milano nudi i sustave pomoći vozaču, poput poluautonomne vožnje razine 2, senzora za parkiranje u 360°, stražnje kamere u 180°, sustava automatskog parkiranja i slične – u paketima dodatne opreme. Navigacijski sustav uključuje i podatke o prometu u stvarnom vremenu, kao i informacije o punionicama na putu, uz što je moguće lakše planirati duža putovanja bez "straha" od prazne baterije.

Knjiga narudžbi za Alfa Romeo Milano Elettrica bit će otvorena početkom ljeta. Proizvodit će se, unatoč pozivanju na talijansku tradiciju, u Stellantisovoj tvornici u Poljskoj.