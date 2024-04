Novi, potpuno električni Stelvio bit će idući Alfin Quadrifoglio model

Šef Alfe, Jean-Philippe Imparato, otkrio je još 2022. godine da Alfa Romeo snažna potražnja kupaca za visokoperformantnim modelom Tonale može uvjeriti da razmotri takav model. No, govoreći ovog tjedna na predstavljanju potpuno novog malog SUV-a Alfa Romeo Milano, Imparato je otkrio da je ideja odbačena. "Mislim da je ideja bila pronaći rješenje kako bih mogao unutar Tonalea ugraditi 400 KS", rekao je Imparato. "Nisam pronašao to rješenje, ni po razumnoj cijeni ni na razumnoj razini emisije CO2. Jer, ako želite registrirati automobil s emisijom CO2 većom od 200 g/km u Francuskoj danas, morate platiti ogromne iznose novca. Tko će tamo kupiti Quadrifoglio? Luđak. Mogu biti lud, ali koliko je takvih ljudi?"

Trenutna Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Idući u nizu

"Dakle, Tonale neće biti Quadrifoglio, niti će imati 400 KS. Sljedeći Quadrifoglio, možemo s pravom reći, bit će (sljedeći) Stelvio." Stelvio je sljedeći korak u planu Alfe da svake godine lansira novi model do 2027. Godine. Pojaviti će se na ljeto 2025., predstavljajući platformu STLA Large, i bit će proizveden u Italiji. Imparato je otkrio da je trenutna snaga performantne verzije flagship modela Quadrifoglio 941 KS. "To je trenutačna brojka", rekao je. "Ako možemo postići 1.000 PS [986 KS], onda ćemo to učiniti, ali nisam apsolutno siguran da je to prvi prioritet tvrtke ili kupaca.

Ideja iz novog modela

"Moj najveći prioritet je pružiti potpuno zamjenjivo iskustvo u odnosu na motore s unutarnjim sagorijevanjem. To znači da vozite, zaustavite se, napunite, popijete kavu, odete na wc, zbogom. Ako morate čekati dva sata da napunite automobil, sve se uništi. Ako morate voziti 130 km/h, dok vas prestižu Fiat Pande ili kamp kućice prolaze brže od vas, cijelo iskustvo se uništi." Očekuje se da će novi Alfa Romeo Stelvio koristiti kapacitet od 800V platforme STLA Large kako bi omogućio ultra brzo punjenje do 270 kW – i imati bateriju koja, barem u skromnijim verzijama, može vozilo pogoniti više od 700 km između punjenja.