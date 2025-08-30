Predstavljen Volvo XC70, plug-in hibrid električnog dometa preko 200 km

Novi SUV XC70 kao priključni hibrid nudi najduži električni doseg u povijesti marke, brzo punjenje i naprednu tehnologiju, a prvo stiže na kinesko tržište s kasnijim planovima za Europu

Tvrtka Volvo Cars predstavila je novi SUV model XC70, svoj prvi plug-in hibrid velikog dosega koji nudi vožnju od preko 200 kilometara u potpuno električnom načinu. Budući da će model prvo stići na kinesko tržište, taj je podatak o dosegu dobiven prema tamošnjem ciklusu testiranja CLTC. Tim je rezultatom XC70 postao plug-in hibrid s najdužim električnim dosegom do sada pod ovom markom.

Hibrid s rekordnim dosegom

Model je dizajniran kao odgovor na rastuću potražnju za hibridnim vozilima većeg dometa, a prvenstveno je namijenjen obiteljima koje traže udobnost i svestranost. Vozilo je izgrađeno na novoj modularnoj platformi (SMA) razvijenoj upravo za taj tip vozila. Uz velik električni doseg, XC70 nudi i ukupnu autonomiju veću od 1.200 kilometara bez potrebe za punjenjem ili dolijevanjem goriva, zahvaljujući kombinaciji baterije i učinkovitog motora s unutarnjim izgaranjem.

Opremljen je tehnologijom brzog punjenja koja omogućuje punjenje baterije od 0 do 80 posto kapaciteta za samo 23 minute. Model donosi i mogućnost dvosmjernog punjenja i V2L priključaka, što mu omogućava figurirati kao prijenosna baterija za napajanje vanjskih električnih uređaja.

Dizajn u skladu s vremenom

Dizajn Volva XC70 predstavlja modernu interpretaciju skandinavske dizajnerske baštine, kažu iz kompanije. Prednjim dijelom dominira zatvorena maska nalik onoj na potpuno električnim Volvo modelima, opremljena aktivnim zatvaračem koji se automatski prilagođava radi optimizacije aerodinamike i energetske učinkovitosti. Stražnji kraj definiraju vertikalna svjetla u obliku slova C, integrirana u staklo.

Unutrašnjost nudi prostranu kabinu s visokokvalitetnim materijalima i pametnim rješenjima za pohranu, naglašavajući udobnost i funkcionalnost. Dizajn kabine asketski je i jednostavan, kao da je "posuđen" od Tesle, s minimalnom količinom fizičkih tipki te s velikim središnjim ekranom dijagonale 15,4" koji dominira kokpitom. Infotainment sustav uključuje i 12,3-inčni zaslon smješten ispred vozača.

Operacijski sustav donosi glasovnog asistenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji te opciju ažuriranja softvera preko Interneta. Kao opcija nudi se i 92-inčni head-up zaslon s proširenom stvarnošću. Sigurnosni paket koristi radare, kamere i senzore za nadzor okoline te uključuje sustave poput pomoći pri izbjegavanju sudara i upozorenja za otvaranje vrata kako bi se spriječile nesreće s biciklistima. Vozaču su na raspolaganju i sustavi inteligentne podrške poput automatske pomoći pri promjeni trake i aktivne navigacijske podrške.

Pogon i na sve kotače

Pogonski sklop spaja 1,5-litreni četverocilindrični benzinski turbo motor, baterijski paket od 400 V i barem jedan elektromotor, a specifikacije se ponešto razlikuju kod pogona na prednje i sve kotače. XC70 s pogonom na prednje kotače ima bateriju od 21,2 kWh i snagu motora od 318 KS, dok modeli s pogonom na sva četiri kotača dobivaju bateriju od 39,6 kWh i drugi elektromotor koji pokreće stražnje kotače, povećavajući ukupnu snagu na 462 KS. Ubrzanje od 0 do 100 km/h snažniji model izvodi za 5,3 sekunde. To je također prvi model Volva koji ima stalni pogon na sve kotače pri vožnji u čisto električnom načinu rada.

Proizvodnja novog modela XC70 je već započela, a trenutno je dostupan za prednarudžbe u Kini. Iz tvrtke najavljuju da planiraju ponuditi ovaj model i na europskom tržištu, no to će se dogoditi nešto kasnije. Početna cijena u Kini je oko 53.600 eura.