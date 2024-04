Stiglo je i najsnažnije izdanje Teslinog Modela 3

Novi je model postavljen na 20-colne aluminijske naplatke, a zahvaljujući najvećoj snazi od 460 KS, omogućeno mu je ubrzavanje od 0 do 100 km/h za samo 3,1 sekundi te maksimalna brzina od 262 km/h

Početkom godine Tesla je u prodaju pustila obnovljeno izdanje popularnog Modela 3. Tada je bilo spremno osnovno Rear-Wheel Drive izdanje, kao i snažniji Long Range All-Wheel Drive. Sada je na red stiglo i najsnažnije izdanje koje u nazivu nosi dodatnu oznaku - Performance. Model je to koji donosi brojna hardverskih ažuriranja, a koja pomažu postizanju sportskih performansi.

Tako sada, šest godina nakon prvih isporuka vozila Model 3 Performance, stiže dorađeni model. Karakteriziraju ga visoke performanse, a naglašavaju kako su pripremili automobil koji pruža iskustvo koje je više usmjereno na vozača. Pogonska jedinica najnovije generacije i visokih performansi daje mu više od 460 konjskih snaga. Time je omogućeno ubrzavanje od 0 do 100 km/h za samo 3,1 sekundi te maksimalna brzina od 262 km/h.

Novi 20-colni kotači

Ovu veliku snagu na cestu prenose veliki 20-colni kotači od kovanog aluminija na koje su postavljene ljetne gumama visokih performansi. Novi i veći kotači omogućuju bolje reagiranje pri skretanju, veću predvidivost i bolje prianjanje pri izlasku iz zavoja, kako na cestama tako i na trkaćim stazama.

Potpuno novost na Model 3 Performanceu je prilagodljiva tehnologija amortizacije. Njome se u potpunosti upravlja putem Teslinog internog softvera. On je integriran u sustav za upravljanje dinamikom pri vožnji - Tesla Vehicle Dynamics Controller (VDC). Ovaj sustav nove generacije omogućuje vrhunske performanse pri upravljanju bez negativnih narušavanja svakodnevne upotrebljivosti.

Veća dinamika i upravljivost

Iz Tesle napominju kako su značajno izmijenili mehaničke elemente šasije kako bi pratili poboljšanje performansi pogonskih sustava i ovjesa. Konstrukcija je kruća, promijenjene su opruge, šipke stabilizatora i ležajevi, a kako bi šasija pružala bolje performanse i izvrsno reagirala na zahtjeve vozača. Tu su i trkače kočnice koje dolaze uz kočione pločice visokih performansi. Sve to zajedno pružaju trenutno usporavanje, uz veća toplinska ograničenja i izdržljivost. Model 3 Performance ističu crvene kočione čeljusti.

Najnovija generacija sustava Track Mode sada sadrži prilagodljive komande ovjesa s pogonskim sklopom optimiziranih performansi koji odmah reagira na zahtjeve vozača i jamči maksimalnu kontrolu. Kad je sustav uključen, putem potpuno novog korisničkog sučelja možete prilagođavati razinu upravljivosti te upravljati kontrolom stabilnosti i regenerativnim kočenjem. Sve to trebalo bi donijeti iskustvo pri vožnji koje sada omogućuje preciznije ispunjavanje naredbi vozača. Sve to ude u prilog viših ograničenja performansi na cesti, ali na trkaćoj stazi.

Dizajnerske razlike

Performance se dizajnerski razlikuje od ostale dvije izvedbe Modela 3. Nova je prednja maska i stražnji branik. Poboljšana je aerodinamičnost te Performance ima integrirane kanale za hlađenje koji zajedno sa stražnjim difuzerom i spojlerom od karbonskih vlakana optimiziraju stabilnost pri većim brzinama.

Putnička kabina donosi nova sportska sjedala. Ona imaju poboljšani bočni jastuk i bočni oslonac, što pruža veću bočnu podršku tijelu pri vožnji kroz zavoje i dinamičnoj vožnji. Ujedno imaju mogućnost grijanja i ventilacije. Presvlake od karbonskih vlakana s jedinstvenim, po prvi put tkanim uzorkom u Tesli, nešto je po čemu se Model 3 Performance ističe među ostalim varijantama Modela 3.

Početna cijena za Model 3 Performance je 55.990 eura. Isporuke počinju u 2. kvartalu. Kao i na ostalim modelima, ne pruža se previše dodatnih opcija. Tako je pored osnovne bijele ili crne boje moguća nadoplata od 1300 do 2000 eura za plavu, crvenu ili sivu boju. Unutrašnjost dolazi u crnoj boji, a za 1194 eura može se dobiti bijela izvedba. Nadalje, za 3782 eura stiže poboljšani autopilot, dok se za 7498 eura dobiva mogućnost potpuno samostalne vožnje. I to je to!