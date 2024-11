Stiže druga generacija modela Audi Q5 Sportback u tri blago hibridne izvedbe

Audi proširuje svoju ponudu sportskim coupé automobilom Q5 Sportback. Ova varijanta namijenjena je za kupce koji cijene dobar dizajn, a ujedno žele prednosti SUV vozila, smatraju u kompaniji i najavljuju da će novi Q5 Sportback kombinirati karakteristike tipične za SUV vozila, kao što su svestranost i prostrana unutrašnjost, s još dinamičnijom siluetom.

Sportski dizajn

Dizajn novog modela Audi Q5 Sportback elegantniji je u usporedbi s prethodnikom. Široka Singleframe rešetka postavljena je visoko te je okružena vertikalnim, funkcionalnim zračnim zavjesama. Redizajnirana glavna svjetla daju vozilu izbrušen izgled. Dinamična uzlazna linija proteže se iznad pragova preko kućišta kotača do stražnjeg branika, dajući vozilu dinamičan izgled čak i dok miruje. Vodoravna ramena linija koja povezuje prednja i stražnja svjetla malo se uzdiže iznad stražnjih svjetala kako bi vizualno poduprla luk krova s ravnim stražnjim staklom. Stražnji kraj modela Q5 Sportback vizualno je maksimalno rastegnut, čineći liniju krova koja se spušta od B stupa.

Druga generacija modela Q5 Sportback može se pohvaliti kapacitetom prtljažnika do 515 litara ili do 470 litara u modelu SQ5 Sportback. Kada se stražnji red sjedala preklopi, prostor za pohranu u modelu Q5 Sportback povećava se na do 1415 litara ili 1388 litara u modelu SQ5 Sportback. Q5 Sportback ima vučni kapacitet do 2.400 kilograma.

Još posebniji SQ5

Novi Audi SQ5 Sportback ima vlastiti prepoznatljivi vanjski dizajn. Vanjski dizajni S line i S model imaju veće prednje otvore za usis zraka i sportski stražnji difuzor. Singleframe rešetka okružena je okvirom kromirane mat antracit (S line) i mat srebrne (S model) završne obrade. Velike bočne aero cijevi u obliku slova L naglašavaju sportske ambicije modela Q5.

Digitalna OLED stražnja svjetla druge generacije i novo projekcijsko svjetlo u spojleru iznad stražnjeg stakla dodatno povećavaju sigurnost. Potonji projicira grafiku na gornji dio stražnjeg stakla, povećavajući veličinu područja svjetla kočnice.

Dizajn unutrašnjosti

Unutrašnjost novog modela Q5 Sportback prilagođena je potrebama putnika i utjelovljuje novu filozofiju dizajna marke Audi. Novi materijali, zajedno s Audi multimedijskim panoramskim zaslonom i zaslonom za putnike, čine vizualno upečatljivu digitalnu pozornicu. Dizajn unutrašnjosti velikog kontrasta namjerno postavlja elemente u prvi plan ili pozadinu, stvarajući trodimenzionalnu prostornu arhitekturu koja spaja estetiku s ergonomijom. Mekana obloga u unutrašnjosti proteže se od vrata kroz cijeli kokpit do središnje konzole.

Osim što je usmjerena na korisnika, unutrašnjost je ujedno i održiva. Materijali kao što su Cascade presvlake i Dinamica mikrovlakna primarno su izrađeni od recikliranog poliestera, pokazujući da je Audi predan održivom i učinkovitom korištenju resursa u modelu Q5 Sportback.

MHEV plus motori

Nova obitelj Audi Q5 Sportback temelji se na platformi Premium Platform Combustion (PPC), arhitekturi za vozila na konvencionalni pogon s uzdužno ugrađenim motorima s unutarnjim izgaranjem. Pri uvođenju na tržište vozila dolaze opremljena tehnologijom MHEV plus. Novi električni sustav od 48 V MHEV plus podržava motor na fosilna goriva i smanjuje emisije ugljika, istovremeno povećavajući performanse i udobnost tijekom vožnje. Vozilo također ima mogućnost ograničenog potpuno električnog manevriranja i parkiranja.

Novi pogonski generator (PTG) stvara dodatni okretni moment do 230 Nm i 18 kW (24 KS). K tomu, električni sustav od 48 V omogućuje korištenje kompresora klima-uređaja na električni pogon. To osigurava da klima-uređaj nastavlja raditi punom snagom, održavajući ugodnu temperaturu u unutrašnjosti čak i kad je motor isključen, primjerice tijekom vožnje u praznom hodu ili zaustavljanja na crvenom svjetlu.

LFP baterije

Litij-ionska baterija za vozila s tehnologijom MHEV plus temelji se na kemiji litij željezo fosfat (LFP) i donosi kapacitet pohrane od 1,7 kWh. Primarne funkcije alternatora s remenicom (BAS) su pokretanje motora i opskrba baterije električnom energijom. BAS omogućuje električnu vožnju, rasterećuje motor na izgaranje i pomaže u smanjenju potrošnje goriva. Tijekom kočenja BAS vraća energiju u bateriju (rekuperacija) s do 25 kW snage. Na taj način Premium Platform Combustion (PPC) omogućuje djelomičnu elektrifikaciju u obliku blagih hibrida. Kasnije tijekom životnog ciklusa modela Audi Q5 Sportback bit će dostupni plug-in hibridi s većom baterijom i vanjskim punjačem.

Tri pogonska sklopa

U Europi će modeli Audi Q5 Sportback biti dostupni uz tri verzije motora tijekom uvođenja na tržište, a ostale će varijante pogona uslijediti kasnije. U početku, sve verzije dolaze opremljene tehnologijom MHEV plus, koja nakratko stvara do 18 kW (24 KS) dodatne snage. Svi modeli u seriji također koriste S tronic 7-stupanjski mjenjač s dvostrukom spojkom.

Ulazni motor je 2.0 TFSI sa 150 kW (204 KS) i 340 Nm najvećeg okretnog momenta te pogonom na prednje kotače. Opcijski je dostupan quattro pogon na sve kotače. Uz 2.0 TDI, model Audi Q5 Sportback dostupan je uz motor generacije EA288 evo. Ima izlaznu snagu od 150 kW (204 KS) i 400 Nm okretnog momenta te je dostupan uz quattro pogon na sve kotače. Model najviše klase, Audi SQ5 Sportback, bit će dostupan u trenutku uvođenja na tržište, a njegov V6 TFSI motor obujma od tri litre ima snagu od 270 kW (367 KS) i najveći okretni moment od 550 Nm.

Predviđeni početak prodaje novih Q5 Sportback i SQ5 Sportback modela u Hrvatskoj je prva polovica prosinca ove godine kada će biti poznate i cijene.