U Italiji zaplijenjeni Fiatovi automobili jer nose talijansku zastavu, a sastavljeni su u Maroku

Zbog zakona koji štiti domaću proizvodnju Alfa Romeo već je bio prisiljen promijeniti naziv modela Milano, budući da se on neće sklapati u toj Italiji. Sada još bizarniji slučaj vezan uz Fiatov Topolino

Italija se ponosi svojom autoindustrijom i ima pravila kojom štiti ne samo nju, nego i ostatak autohtone talijanske proizvodnje. Zakon popularnog naziva "Made in Italy" služi za potporu i promociju nacionalne proizvodne izvrsnosti i kulturnog naslijeđa, a Talijani su ga očito odlučili vrlo ozbiljno shvatiti i provoditi u djelo.

Sve zbog zakona "Made in Italy"

Tako su prošloga mjeseca, netom nakon što je bio najavljen novi Alfa Romeo Milano, intervenirali kako bi taj automobil nosio drugo ime, budući da ga Stellantis neće sklapati u Italiji nego u svojem pogonu u Poljskoj. "Automobil nazvan Milano ne može se proizvoditi u Poljskoj. To je zabranjeno talijanskim zakonom", izjavio je tada talijanski ministar industrije Adolfo Urso. Ovoga tjedna, pak, nova vijest povezana s istom regulativom.

Jeste li već uočili spornu naljepnicu?

Prilikom uvoza Fiatovih modela Topolino (koji je zapravo isto što i Opel Rocks-e i novi Citroën Ami), iz tvornice u Maroku, talijanski su carinici zaplijenili desetke automobila. Razlog – na njima je bila naljepnica s talijanskom zastavom, što također nije u skladu s pravilima o zaštiti domaće proizvodnje. Vozila su ostala u luci Livorno, javili su tamošnji mediji, a potvrdili iz Stellantisa.

Proizvođač poručuje da će sporne naljepnice talijanske trobojnice ukloniti s Topolina. Tamo su ih, kažu, stavili budući da je cijeli automobil razvijen u Torinu, a niti u jednom trenutku od javnosti nisu pokušali sakriti da se model proizvodi u Maroku. Svejedno, prijeti im novčana kazna u visini 10.000 do 25.000 eura.

Eto je - pored ručice za otvaranje vrata

Propisi su propisi, a oznaku "Made in Italy" prema njima smiju nositi samo proizvodi koji su svoju "posljednju, značajnu i ekonomski opravdanu fazu proizvodnje imali na području Italije". To očito uključuje i pravila o postavljanju naljepnica sa zastavom. O tome koliko su tamo ponosni na projekt svjedoči i činjenica da je prošloga vikenda održana utrka Formule 1 na stazi u Imoli nosila naziv, koji se baš ne kotrlja s jezika: "Formula 1 MSC Cruises Gran Premio Del Made In Italy e dell'Emilia-Romagna 2024".