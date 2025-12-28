Najčešći uzroci kvara klima uređaja u automobilu

Ignoriranje prvih znakova problema s klima uređajem rijetko kada završi dobro. Manji problem, poput sitnog curenja plina, ako se ne sanira na vrijeme, može dovesti do uništenja višestruko skupljeg kompresora

Iako ga mnogi doživljavaju kao stavku komfora, ispravan klimatizacijski sustav ključan je ne samo za udobnost, već i za sigurnost, jer pomaže u održavanju koncentracije vozača tijekom ljetnih vrućina i ključan je za brzo odmagljivanje stakala u vlažnim, zimskim uvjetima. No, kako vozila postaju tehnološki naprednija, tako se usložnjavaju i njihovi klimatizacijski sustavi, čineći ih podložnijima kvarovima koji često nisu ni jeftini ni jednostavni za otklanjanje. Razumijevanje anatomije problema može vam uštedjeti vrijeme, novac i frustracije.

Najčešći uzroci kvarova

Iako se može činiti da je sustav prestao raditi iznenada, kvarovi auto klime najčešće su rezultat postepenog propadanja neke od ključnih komponenti. Apsolutno najčešći krivac zbog kojeg vozači ostaju bez hlađenja jest curenje rashladnog sredstva. Sustav klime je zatvoreni krug pod tlakom, a čak i minimalan gubitak plina, često uzrokovan poroznim gumenim crijevima, dotrajalim brtvama koje se mogu isušiti zbog nekorištenja sustava tijekom zime, ili korozijom na spojevima, drastično smanjuje njegovu učinkovitost. Godišnji gubitak od tri do osam posto plina smatra se normalnim, no sve iznad toga ukazuje na problem koji zahtijeva hitnu sanaciju.

Ako sustav ima dovoljno plina, ali i dalje ne hladi, sumnja često pada na kompresor, srce cijelog sustava. Njegova je zadaća tlačiti i cirkulirati rashladno sredstvo, a njegov kvar znači potpunu paralizu hlađenja. Problemi s kompresorom najčešće se manifestiraju glasnim zveckanjem ili struganjem pri uključivanju klime, a uzrokovani su mehaničkim trošenjem nakon osam do deset godina rada, nedostatkom ulja zbog curenja plina ili električnim greškama na spojki. Odmah do kompresora po važnosti stoji kondenzator, smješten na prednjem dijelu vozila, čija je funkcija da ohladi plin. Zbog svoje izloženosti, često strada od udaraca kamenčića ili se začepi od prljavštine i insekata, što onemogućuje otpuštanje topline. Problem može ležati i u ventilatoru kondenzatora, a siguran znak da je on otkazao jest situacija u kojoj klima hladi samo tijekom vožnje, ali ne i dok stojite na semaforu.

U modernim vozilima, klimatizacijski sustav oslanja se na čitav niz senzora, releja i osigurača. Ponekad je uzrok kvara banalan poput pregorjelog osigurača, no dijagnostika može biti kompleksna. Kvar senzora tlaka ili temperature može poslati pogrešnu informaciju upravljačkoj jedinici, koja iz sigurnosnih razloga neće dopustiti pokretanje kompresora.

Simptomi koje ne smijete ignorirati

Vaš automobil gotovo uvijek će vam unaprijed signalizirati da nešto nije u redu s klimatizacijskim sustavom. Najjasniji znak ljeti je, naravno, slabo ili nikakvo hlađenje, no jednako važan zimski pokazatelj problema je i sporo ili neučinkovito odmagljivanje vjetrobranskog stakla. Postoje i drugi, suptilniji simptomi koji se javljaju neovisno o godišnjem dobu. Neuobičajeni zvukovi, poput škripanja, zviždanja ili kliktanja koji se javljaju samo kad je klima uključena, često upućuju na probleme s kompresorom ili njegovim remenom.

Neugodan miris vlage ili plijesni koji dopire iz ventilacijskih otvora, a koji je često intenzivniji nakon zimskog nekorištenja, jasan je znak nakupljanja bakterija i gljivica na isparivaču ili začepljenog kabinskog filtera. Ako primijetite masne tragove oko spojeva cijevi ispod haube ili ispod automobila, vjerojatno se radi o curenju ulja koje cirkulira zajedno s rashladnim sredstvom.

Cijene popravka

Bilo da ste problem uočili zbog izostanka hlađenja ljeti ili neučinkovitog odmagljivanja zimi, troškovi popravka klima uređaja mogu varirati od simboličnih do iznosa koji premašuje vrijednost starijih vozila. Najpovoljniji zahvat je nadopuna sustava rashladnim sredstvom, koja se, ovisno o vrsti plina, kreće od 40 eura za stariji plin R134a do 150 eura, pa i više, za noviji i ekološki prihvatljiviji R1234yf koji se koristi u novijim automobilima. Prije punjenja, serviseri su zakonski obvezni provjeriti sustav na propusnost, a dijagnostika i sanacija curenja mogu koštati od 50-ak do nekoliko stotina eura.

Zamjena kondenzatora obično stoji između 200 i 600 eura, ovisno o modelu vozila. Apsolutno najskuplji kvar je otkazivanje kompresora. Cijena novog originalnog kompresora za novija vozila, zajedno s radom i ispiranjem cijelog sustava, lako može premašiti 1.000 eura. Povoljnija alternativa su reparirani ili zamjenski kompresori, no i tada se radi o značajnom izdatku.

Prevencija je najbolji lijek

Stručnjaci se slažu da bi se oko 80 posto skupih kvarova moglo izbjeći redovitim održavanjem. Preporučuje se servisirati klima uređaj barem jednom godišnje, idealno u proljeće, prije početka ljetnih vrućina. Tijekom servisa, tehničar će provjeriti tlak u sustavu, reciklirati stari plin, vakuumirati sustav kako bi se uklonila vlaga te dodati novo ulje i točnu količinu plina.

Redovita dezinfekcija sustava ključna je za zdravlje putnika, a zamjena kabinskog filtera svakih 10.000 do 15.000 kilometara osigurat će čist zrak u kabini. Jednostavan trik za produljenje životnog vijeka sustava jest paljenje klime na nekoliko minuta barem jednom tjedno, čak i zimi. Time se osigurava podmazivanje brtvi i sprječava njihovo isušivanje, a ujedno pomaže i u održavanju suhog zraka u kabini i sprječavanju magljenja stakala.