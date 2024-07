Honda CR-V e:HEV Elegance: Jedan od najimpresivnijih Japanaca

Novi CR-V nije tipična Honda starog kova, no svejedno je riječ o odličnom automobilu koji je uglađen i štedljiv, prostran, izuzetno ergonomičan te vrhunski izrađen

U Japanu i SAD-u Honda već desetljećima igra izuzetno važnu ulogu na tržištu, no u Europi u posljednje vrijeme posluje prilično neprimjetno. Stoga nije ni čudo ako možda niste čuli da je ove godine na naše tržište stigao novi CR-V. Model koji je nekada bio svojevrsni pojam za SUV automobile srednje klase malo se izgubio u ogromnoj konkurenciji i potpuno je drugačiji nego prije. U novoj generaciji nudi se samo s jednim hibridnom pogonskim sklopom i još jednim plug-in hibridnim.

Kupci mogu još jedino birati žele li verziju s pogonom na sve kotače ili samo na prednje kotače, te koju će od dvije razine opreme odabrati. Nevjerojatno, ali na cjeniku su samo četiri izvedbe CR-V-a, a ja sam na test dobio zlatnu sredinu, verziju s 'običnim' hibridom, pogonom na sve kotače i osnovnim paketom opreme Elegance.

Dok je Honda ne tako davno bila percipirana kao sportska marka sada se gura kao ekonomična, ekološki prihvatljiva i praktična marka. Takva je većina njihove ponude, a takav je i CR-V. Stoga me je jako zanimalo je li ova nova, drugačija Honda zadržala što karaktera od starih modela i kakvom će se pokazati u praksi.

Dobar, drugačiji hibridni pogonski sustav

Hondin hibridni pogon nije mi bio nekakva velika novost jer skoro identičan sustav koristi i manji ZR-V kojeg sam testirao početkom ove godine. Jedino što ovaj ima pogon na sve kotače. Honda je odabrala malo drugačiji put za svoje hibride od Toyote i ovdje su u prvom planu električni motori koji sa 184 KS imaju znatno veću snagu od motora s unutarnjim izgaranjem koji razvija 148 KS. U ovom autu je uglavnom za pogon kotača, osim na vrlo visokim brzinama, odgovoran električni motor dok benzinac u većini slučajeva osigurava potrebnu energiju. Sustav je najsličniji Nissanovom e-Poweru s tom razlikom da benzinski motor ipak može pokretati pogonske kotače putem CVT mjenjača, no osjećaj vožnje je vrlo sličan, uglavnom većinu vremena kao da vozite električni automobil.

Iako se benzinski motor, u dobroj staroj tradiciji Honde voli vrtjeti te svoju maksimalnu snagu razvija na visokih 6100 o/min, zbog čega na trenutke može biti i relativno bučan, moram biti iskren i priznati da se CR-V 'osjeća najbolje' pri laganoj vožnji gdje je pogon najuglađeniji, a do izražaja dolazi i prilično udoban ovjes. Ne previše izravan upravljač dodatno pojačava ovaj osjećaj. No to ne znači da CR-V ne može biti i zabavan automobil jer ovjes je u najboljoj tradiciji Honde izvrstan i naginjanje u zavojima je minimalno. Kada se naviknete na malo veću buku prilikom naglih ubrzanja i ne baš savršeno precizan upravljač CR-V može biti i pomalo zabavan automobil.

Potrošnja je niska i uz 'težu nogu na gasu'

Potrošnja je prilično niska. Na testu mi je u gradskoj vožnji automobil trošio između 5 i 6 l/100 km ovisno o gužvama i stilu vožnje, a ukupni prosjek testa je iznosio 6,9 l/100 km. Jako blizu deklariranoj vrijednosti od 6,6 l/100 km po WLTP-u. Zanimljivo je da ovaj auto ne morate voziti posebno nježno da bi bio štedljiv. Ipak, kada se potrudite oko toga shvaćate da su uz laku nogu na gasu Toyotini, ali i Renaultovi hibridi malo štedljiviji. No zato oni mogu potrošiti i osjetno više od deklariranog, uz tešku nogu na gasu.

U unutrašnjosti je ovo tipična Honda. Japanski proizvođač je posvetio mnogo pozornosti visokoj kvaliteti izrade te unutrašnjost izgleda besprijekorno kvalitetno i luksuzno. Crna kožna sjedala su serija od osnovne opreme, a metalna rešetka iza koje su otvori za zrak koji su jako lijepo integrirani na prednje armature ostavlja izuzetno robustan dojam, kao i odvojene komande klime i ostali detalji u unutrašnjosti. Ovdje je Honda pri samom vrhu klase.

Unutrašnjost 'stare škole' je izuzetno ergonomska

Digitalni instrumenti su vrhunski, izuzetno pregledni, sa svim potrebnim informacijama i jako lijepo izgledaju, a ne previše veliki dodirni 9-inčni zaslon pomalo nezgrapno strši iz prednjih armatura, no zato se iza njega krije vrlo dobar i krajnje jednostavan infotainment u čijim se izbornicima snađete 'za tren oka'. Posebno mi se svidjelo što su i uz zaslon prave fizičke tipke kojima se može upravljati nekim funkcijama kao što su prebacivanje radio stanica, reguliranje glasnoće, povratak u prethodni izbornik ili u glavni izbornik. Ovakvo praktično rješenje je izuzetno pohvalno, pogotovo zbog toga što ga je odavno napustila većina proizvođača. Isto vrijedi i za odvojene komande dvozonske klime sa svim potrebnim kotačićima, tipkama i malim zaslonima za prikaz temperature. 'Stara škola' koja je toliko bolja od ovoga novoga što nam proizvođači guraju kao napredno, a zapravo je samo jeftinije za proizvodnju i kompliciranije za korištenje. Pohvaliti moram i multifunkcionalni upravljač s ne previše tipka među kojima se lako snađete i koje su na logičnim mjestima. Na upravljaču je čak i tipka za njegovo grijanje. Praktičnije ne može.

Ono što mi se nije previše svidjelo je način odabira prijenosa koji nije osobito intuitivan i zahtjeva navikavanje sa svojom neobičnom kombinacijom čudne ručice za kretanje unatrag i D/B, N i P tipki na središnjoj konzoli.

Jako raskošna ponuda prostora na svim sjedalima i u prtljažniku

Ponuda prostora u CR-V-u je raskošna, kako u širinu tako i za koljena i glavu. 'Kutijast' dizajn i prilično velike dimenzije odigrale su ovdje vrlo važnu ulogu. Osobito je prostor za noge na stražnjoj klupi golem. Isto vrijedi i za prtljažnik u kojeg stane čak 587 litara prtljage.

Opremi se nema što prigovoriti, osim ranije spomenute kože na sjedalima auto serijski ima i njihovo električno namještanje, panoramski stakleni krov, kameru za vožnju unatrag i kameru za mrtvi kut, grijanje sjedala i još mnogo toga što stvara prilično luksuzni ugođaj.

Novi CR-V nije tipična Honda starog kova, no svejedno je riječ o odličnom automobilu koji se jako dobro sa svojim izvrsnim ovjesom snalazi i na lošim hrvatskim cestama. U gradu je uglađen i štedljiv, na autocesti prilično tih i vrlo stabilan, prostran i izuzetno ergonomičan. Još da je i cijena malo niža, jer 56.890 eura za testirani auto i 52.940 eura za osnovni model s prednjim pogonom je ipak malo pretjerano.

