Honda CR-V e:PHEV Advance Tech: Sjajan obiteljski automobil zasjenjen (pre)visokom cijenom

Prije nešto više od pola godine testirao sam e:HEV verziju nove Honde CR-V i ostao vrlo ugodno iznenađen prostranim i ergonomski iznimnim interijerom, vrlo udobnim ovjesom te uglađenim i razumno štedljivim hibridnim sustavom.

Pored te ‘samopunjive’, japanska marka nudi i e:PHEV izvedbu čije dodatno slovo u nazivu označava mogućnost (plug-in) punjenja baterije iz vanjskog izvora napajanja, pa me zanimalo nudi li, ako uopće, neku prednost u odnosu na jeftiniji hibrid.

Isti, ali ipak drukčiji

Ako brzinski ‘preletite’ specifikacije, primijetit ćete da obje verzije pokreće isti hibridni sustav (poznat i iz drugih Hondinih modela, kao što su Civic i ZR-V), kombinacija Atkinsonovim ciklusom pokretanog dvolitrenog atmosferskog benzinca sa 148 KS i elektromotora sa 184 KS. Ključna razlika je u bateriji - umjesto samo 1,05 kWh (e:HEV), kapacitet one u e:PHEV-u iznosi 17,7 kWh. Osim što je bitno veća, baterija je i pametnije ‘upakirana’ u podnicu automobila (umjesto ispod prtljažnika u hibridu), pa omogućuje i veći prtljažni prostor od 635 litara (umjesto 587). Na AC punjaču pri 6,8 kW može se napuniti do ‘vrha’ za oko dva i pol sata i, najvažnije od svega, nudi električni doseg do 82 kilometara. Taj ‘do’ je važan, jer koliko ćete se približiti toj brojci uvelike ovisi, kao i uvijek, o tome koliko ste nježni s desnom papučicom. Uz ponešto truda, uspio sam prijeći 70 km, ali ne i 80.

PHEV već na ‘papiru’, drugim riječima, izgleda puno primamljivije od standardnog hibrida. Ta veća baterija, međutim, utječe na volumen i masu. U odnosu na HEV, plug-in CR-V ima 10,5 litara manji spremnik benzina (ukupno 46,5 l), a na vagi pokazuje 114 kilograma više (ukupno 1920 kg). Oba podatka u vožnji ne čine presudnu razliku, ali ni zanemarivu.

Popriličnu razliku, doduše, čini boja. Za razliku od bijelog testiranog HEV-a, koji izgleda odlično, crni PHEV djeluje anonimno i skriva linije ionako (donekle) suzdržanog vanjskog dizajna. Osim toga, u doba kada mnogi proizvođači nude besmisleno velike kotače na svojim SUV-ima, moram pohvaliti Hondin ‘uzmi ili ostavi’ izbor od samo jedne dimenzije ‘omotane’ u gume s podebljim bočnicama (235/60 R18).

Jedna, ali bogata razina opreme

CR-V e:PHEV na mnogim je tržištima, pa i hrvatskom, dostupan samo s jednim paketom opreme (Advance Tech) koji sadrži sve od dvozonske klime, adaptivnog tempomata i LED prednjih svjetala do kožnih sjedala (grijanih i ventiliranih), grijanog upravljača, električnih vrata prtljažnika i panoramskog krova.

Stakleni krov, srećom, donosi dobrodošlu svjetlinu inače potpuno crnom interijeru koji, moram ponoviti, predstavlja primjer optimalne ergonomije i promišljenog dizajna te kvalitativno djeluje kao od stijene ‘odvaljen’. Honda je ‘digitaliju’ ograničila na vrlo dobre 10,2-inčne vozačeve instrumente i 9-inčni središnji zaslon sa solidnim infotainmentom (ipak, srećom tu su i Apple CarPlay i Android Auto), a pažnju posvetila jednostavnom korištenju najvažnijih funkcija putem, na dodir ugodnih i pametno pozicioniranih, fizičkih tipki za, recimo, kontrolu klime koje nakon dan, dva privikavanja možete koristiti bez skretanja pogleda s ceste. Sve je nadohvat ruke, jasno osmišljeno i lišeno nepotrebnih komplikacija. Iznimka su možda tipke birača mjenjača koje, iako ugodne za pritiskanje, predstavljaju neobičan koncept u koji još uvijek nisam potpuno uvjeren.

Nemam zamjerku na udobnost interijera. Prednja sjedala neka su od najboljih koje sam isprobao u klasi, a vrlo je dobra i za 190 mm klizna stražnja klupa s podesivim naslonima i dovoljno dugačkom potporom za donji dio bedara. Straga ima jako puno mjesta, kako za koljena i stopala, tako i za glavu, čak i s panoramskim krovom, a dodatni su plus i stražnja vrata koja se otvaraju do približno 90 stupnjeva za jednostavan ulazak i izlazak.

Vanjsko punjenje baterije

Plug-in hibridni CR-V u vožnji je vrlo sličan običnom e:HEV-u. Nudi onaj isti osjećaj vožnje EV-a uz mogućnost vrlo preciznog i jednostavnog doziranja snage. Ugodno je tih, a čak i prilikom odlučnijih unosa gasom benzinac uspijeva ostati adekvatno prigušen i zabaviti ‘fake’ zvučnim izmjenama stupnjeva prijenosa.

Performanse su dobre, bilo kada (većinu vremena) SUV pokreće samo elektromotor ili se ‘akciji’ pridruži i četiricilindraš, a tek se pri višim brzinama primjećuje da je ovo automobil s manje od 200 KS.

Potrošnja goriva uvelike ovisi o tome gdje i kako vozite e:PHEV. Brojke koje sam uspio izvući u gradu (s dovoljno struje u bateriji) kreću se od 1,5 do 3,9 l/100 km, na autocesti u vožnji po ograničenjima s praznom baterijom trošio sam otprilike 7,5 l/100 km, dok mi je kombinirani prosjek bio oko 6,3 l/100 km. Bez osobite muke moguće je prijeći više od 700 kilometara s punim spremnikom benzina (čak i ovako malim) i potpuno napunjenom baterijom. Solidno, ali neki konkurenti, poput novog Opela Grandland PHEV, mogu bolje.

Manje su vralo male

Vrlo uglađen i u vožnji ugodan karakter plug-in verzije Hondina SUV-a idealno je usklađen s opuštenim i podatnim ovjesom. Serijski opremljen adaptivnim amortizerima (i spomenutim ‘malim’ kotačima), CR-V jednostavno ‘pegla’ rupe i izbočine kao rijetko koji drugi model ove klase. Da, vozački ne oduševljava i nije ‘najoštriji’ za jurnjavu zavojima, jer tada do izražaja dolaze neuvjerljiv servoupravljač te velika masa i izraženija tendencija podupravljanju. No ulogu za koju je namijenjen, a to je ponajprije svakodnevna ‘obiteljska’ vožnja, bilo gradom, otvorenom ili autocestom, igra vrlo pohvalno.

Šteta što će taj opušteni i uglađeni karakter doživjeti samo rijetki koji će biti spremni platiti visoku cijenu za ovaj model. Bez nadoplate za metalik ili premium metalik boju, CR-V e:PHEV s jedinom (ali raskošnom) Advance Tech opremom stoji 61.011 eura. To je otprilike 2900 eura niža cijena nego prije samo nekoliko mjeseci, no unatoč tome što za nju dobivate jedan od najboljih obiteljskih SUV-a na tržištu, svejedno se radi o visokoj cifri koja će mnoge kupce odbiti.

