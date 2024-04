Opel Combo-e Life: Dobar obiteljski auto za grad, ne i za putovanja

Opel Combo je automobil iz kategorije koja je danas prilično rijetka na našim cestama. Mali putnički kombiji poput Berlinga i Caddyja još nedavno su bili hit, no danas ih nudi samo nekoliko proizvođača. Električnu varijantu malog putničkog kombija na našem tržištu nude samo tri: Peugeot, Citroën i Opel i u principu se radi o gotovo istim autima jer su sva tri modela tehnički identična. Kakav je jedan od malih Stellantisovih električnih kombija dobio sam priliku isprobati testom modela Opel Combo-e Life Elegance Plus standardne dužine (nudi se i veća XL verzija koja je 35 cm duža).

I prije nego što sam preuzeo auto vrlo lako sam mogao pretpostaviti što me ovdje čeka jer Opel Combo koristi tehnologiju koju sam posljednjih godina isprobao u brojnim drugim modelima, sveprisutni Stellantisov pogon s motorom snage 136 KS i baterijom bruto kapaciteta 50 kWh (45 kWh neto). Ono što me je posebno zanimalo bio je doseg automobila, jer mala baterija ionako ne daje raskošni doseg drugim modelima koji je koriste, a u prilično neaerodinamičnom i podosta visokom kombiju taj bi doseg trebao biti još manji. Na 'papiru piše' do 280 km po WLTP-u, a koliko je to u stvarnosti otkrit ću malo kasnije.

Izgled Comba nije ništa posebno i auto nije nimalo sličan drugim putničkim Opelima na tržištu. Nema ni karakterističnu Opel Vizor masku, već prednji dio podsjeća na starije modele Opela koji se više ne proizvode. S boka i straga ne može se sakriti činjenica da je ovo brat blizanac Berlinga, Riftera (Partnera) i Toyote Pro Ace City. Svi ovi modeli gledani iz profila ili sa stražnje strane izgledaju gotovo isto, razlike su samo u detaljima. Ukupno gledano, ljepotan Combo svakako nije, kao i svaki drugi auto ovog tipa. No kupcima automobila ovakvog tipa to i nije previše važno.

Obilje prostora i pretinaca u unutrašnjosti

U unutrašnjosti je sve također potpuno očekivano. Od automobila ove klase ne očekuje se puno dizajnerske zaigranosti i profinjenih materijala, pa je tako i u Combu u kojem prevladavaju klasična dizajnerska rješenja i mnogo sive plastike koja ne izgleda najbolje, ali je uglavnom vrlo dobre kvalitete. Na teretne kombije podsjećaju detalji kao što pretinac na armaturama iza volana i držači za čaše koji su također na vrhu armatura odmah do bočnih prozora. Ukupno, u autu je čak 28 mogućnosti za pohranu, te sigurno nećete imati problema pronaći adekvatno mjesto za sve sitnice koje sa sobom povremeno ili stalno vozite. Samo za ilustraciju, postoje dva pretinca za rukavice, a gornji je hlađen, između vozača i suvozača nalazi se velik spremnik, a postoji čak i široki pretinac na krovu ispred glava vozača i suvozača, dok su u podu, ispod nogu putnika straga još dva...

Novi auto bez digitalnih zaslona danas gotovo i ne postoji pa tako i Combo ima dva, jedan za digitalne instrumente i drugi kao dodirni zaslon Infotainmenta osrednjih, ne pretjerano velikih dimenzija. Infotainment je dobro poznat francuski, sasvim solidno pregledan i jednostavan za korištenje. Francuski su i mnogi drugi detalji na autu, kao što su razni prekidači, 'ručica mjenjača' i druge sitnice koje sam već nebrojeno puta vidio u raznim Citroënima, Peugeotima i Opelima koje sam vozio. Pohvalne su odvojene komande za automatski klima uređaj koje Combo također dijeli s francuskom (i japanskom) braćom. Jedino što je u unutrašnjosti automobila tipično opelovski je karakterističan upravljač s odličnim fizičkim tipkama kojima se lako i logično upravlja mnogim funkcijama. Među njima je čak i paljenje grijanja volana. Testirani auto je najbolje opremljen Combo u ponudi te ima zaista svu potrebnu opremu, i više od toga. Neki ljudi bi ovo čak nazvali i luksuznim.

Kutijasti oblik, koji je ovom autu minus kada je u pitanju dizajn, velika je prednost što se tiče ponude prostora. Iako je ovo kratka verzija od 4,40 metara, ponuda prostora je zaista raskošna i na razini nekih pola metra duljih auta. Auto može primiti između 597 i 2.126 litara prtljage, a stražnja klupa ima obilje prostora. Ako sprijeda sjedi osoba visoka 190 centimetara i straga će se udobno osjećati otprilike jednako visoka osoba. Dodatni plus je da straga stanu čak tri dječje sjedalice s Isofix priključcima što će se sigurno svidjeti onima s velikim, ali mladim obiteljima. Rijetko koji drugi auto nudi tu mogućnost na klupi straga. Moram spomenuti i sjedala koja su prilično tvrda, no u praksi vrlo udobna na duljim putovanjima. Opel je po kvaliteti i ergonomiji sjedala i inače među liderima u automobilskoj industriji.

Dovoljno snage, premalo dosega

Električni sinkroni motor od 136 KS već se godinama ugrađuje u mnoge automobile, a u ovom vrlo dobro pristaje. Snaga je idealno odmjerena za relativno teški automobil za kojeg se očekuje da će često sa sobom nositi dosta 'dosta dodatne mase'. No kad malo jače stisnete gas nemate dojam da automobil ima toliko konja. Razlog za to je što Combo, kao i svi auti s ovim pogonom, snagu dozira s obzirom na odabrani način rada. U osnovnom Normal na raspolaganju je 109 KS, u štedljivom Eco samo 82 KS, a punih 136 KS auto ima u načinu rada Sport. No nemojte se bojati da će vam ponestati snage kada vam ona zatreba, recimo prilikom preticanja. Pritiskom na 'gas do daske' (kickdown) u bilo kojem načinu rada odmah je na raspolaganju maksimalna snaga. Ovakvo doziranje snage po načinima rada nije često u automobilskoj industriji, no može biti korisno kada je u pitanju potrošnja.

Ovaj pogon ubrzava Combo prilično brzo kada je to potrebno, unatoč masi praznog vozila od preko gotovo 1,7 tona. Do 100 km/h se stiže za manje od 12 sekundi što je svakako prihvatljivo, a međuubrzanja prilikom preticanja su još bolja od toga. Za 60 do 100 km/h potrebno je oko 6,5 sekundi, a od 80 do 120 sam izmjerio manje od devet sekundi. Maksimalna brzina će, s druge strane, zadovoljiti samo rijetke. Samo 135 km/h je zaista malo, no s obzirom na potrošnju energije i doseg ionako rijetko imate želju da jurite tako brzo. Optimalna brzina na autocesti pri kojoj se može izvući najviše iz baterije, bez da ste pritom prespori, je između 100 i 120 km/h.

Moram priznati da Combo baš ne blista kada su u pitanju potrošnja energije i doseg. U prosjeku mi je automobil na 100 kilometara trošio 19,7 kWh energije u kombiniranoj vožnji. To je u praksi dovoljno za 228 kilometara dosega. Treba imati na umu da je ovo doseg s kojim se baterija potroši do kraja, a što svakako nije preporuka. U gradu mi se taj doseg podigao na oko 270 kilometara, a na autocesti pri konstantnim brzinama između 100 i 120 km/h realan doseg je tek negdje oko 170 kilometara. Moram naglasiti da je test obavljen pri temperaturama koje su bile nešto nešto niže od prosjeka, no ne tako niske da bi znatno utjecale na doseg. Ipak, uz malo toplije vrijeme vjerujem da bi bilo moguće otprilike 10 postotno poboljšanje dosega. I obrnuto, malo niže temperature dodatno bi smanjile doseg.

Punjenje nije idealno

Realno, ima još automobila s ovako malim dosezima i to bi bilo sasvim prihvatljivo u gradskom modelu, ali kao obiteljski transporter, od kojeg se ponekad traži da obitelj odveze i na udaljene relacije, Combo ima previše skromni doseg koji ga pretvara u obiteljski auto od kojeg ćete potpunu iskoristivost imati samo u gradu. Za običan put na Jadran, trebali biste uračunati nekoliko pauza za punjenje i mnogo dulje vrijeme putovanja. I sama brzina punjenja nije sjajna. S maksimalnih 100 kW snage se auto puni samo do otprilike 50 posto baterije i onda ta snaga postupno opada da bi od otprilike 80 posto bila skoro potpuno odrezana na manje od desetak kW. Zbog toga se i tih posljednjih 20 posto puni vrlo sporo i za to je potrebno četrdesetak minuta.

Dinamika vožnje nije jača strana malih kombija. Combo ima izuzetno udoban ali mekan ovjes i primjetno se naginje u zavojima. Udobnost je, s druge strane, izuzetno velika, a automobil na 'mesnatim gumama' jako dobro upija sve vrste neravnina. Za obiteljski auto ovo je idealno.

Idealna definitivno nije cijena. 38.230 eura, koliko košta osnovna izvedba i 43.845 eura koliko košta testirani auto bio bi još vrlo razuman iznos za ovako praktičan i prostran obiteljski auto. No činjenica da nije praktičan izvan grada i da svakih stotinjak kilometara na autocesti morate početi razmišljati o idućem punjenju čini taj iznos prilično velikim.

