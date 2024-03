Renault Espace Iconic E-Tech Full Hybrid 200: Potpuno se promijenio, no još uvijek je top model

Ako želite ili trebate prostran SUV sa sedam sjedala ovo je dobra prilika, no onima kojima to nije toliko bitno bit će dovoljan i Austral, koji je praktično isti auto u malo manjem formatu

Najpoznatiji monovolumen na svijetu prolazio je posljednjih desetak godina veliku transformaciju nakon koje je postao SUV. Sve je počelo u prošloj generaciji koja je 2015. godine usvojila neka dizajnerska obilježja SUV-a, da bi završilo s ovom novom generacijom koja je realno gledano - čisti SUV. Dakle legendarni monovolumen više nije što je bio, a o kakvom se autu radi provjerili smo testom najimpresivnije izvedbe u ponudi, s Iconic paketom opreme i hibridnim pogonskim sustavom od 200 KS.

Ivan Cvetković

Razviti novi Espace nije bio veliki izazov za Renault, jer gotovo sve što su trebali za ovaj automobil već su imali. Naime, Espace teško može sakriti činjenicu da se radi o povećanom Australu koji je uz to postao osnova i za novi Rafale i tako se pokazao vrlo dobrom polaznom točkom za čitavu gamu Renaultovih SUV-ova.

Ivan Cvetković

U uspješni i atraktivni dizajn Australa nije previše dirano. Prednji dio samo je malo ušminkan, prvenstveno odbojnik, a na to dodan veći međuosovinski razmak i stražnji dio koji je promijenjen jednako blago kao i prednji. Rezultat svega je automobil koji izgleda vrlo dobro, no, ruku na srce, ne toliko dobro kao i Austral. Produžene verzije originalnih dizajna uvijek izgledaju malo nezgrapnije od originala, a tako je i s Espaceom.

Manje prostora nego u dosadašnjim izdanjima, no još uvijek dovoljno

Iako malo pogoršava vanjski dojam, produžena karoserija 'čini čuda' u unutrašnjosti gdje je automobil osjetno prostraniji od Australa. No kao novinar koji je vozio skoro sve prethodne verzije Espacea moram biti iskren i priznati da najnovija ponudom prostora objektivno i subjektivno neće oduševiti vlasnike ranijih generacija Espacea. Koliko god je automobil prostran, mjesta ipak realno ima manje nego u ranijim verzijama, pogotovo u onima u kojima je Espace još bio tipični monovolumen. Također automobilu, u odnosu na njih, nedostaje ona prozračnost koja je bila naglašena ogromnim staklenim površinama posvuda pa se u novom Espaceu putnici straga osjećaju više skučeno, ograničeno.

Ivan Cvetković

Ipak, mora se priznati da je ponuda prostora i dalje dovoljno raskošna da bi zadovoljila tipične potrebe velikih obitelji. Straga mjesta ima u obilju, a onome tko to treba na raspolaganju je i treći red sjedala kojim se ukupan broj sjedala u autu podiže na sedam. Sviđa nam se što je Renault u obzir uzeo da mnoge kupce ta opcija zanima, te ju je ponudio već u osnovnom paketu opreme. No ako vam ta dodatna mjesta u autu ne trebaju nudi se i opcija s pet sjedala, također bez doplate.

Ivan Cvetković

Sedam sjedala imao je i naš testni Espace, a tu nismo pronašli ništa novo čime bi se ovaj auto istaknuo od prosjeka drugih izvedbi tog tipa. U drugom redu sjedala ima malo više mjesta nego u Australu i ponuda prostora je, realno, raskošna. No, treći red sjedala je prilično skučen te će se na njemu udobno osjećati samo (manja) djeca. Za nuždu, mogu tu sjesti i odrasle osobe visine do 180 cm, no njima vožnja sigurno neće predstavljati neki užitak. Tako je sa skoro svim sličnim automobilima, a puno bolji tu nisu (bili) ni monovolumeni koji su imali isti problem. Ako želite pravi sedmerosjed, jedina pouzdano komforna opcija je pravi kombi.

Ivan Cvetković

Prtljažnik Espacea je velik, no ne i ogroman. Dosta mjesta krade treći red sjedala pa mu volumen, kada je taj red preklopljen, iznosi 477 litara. Po tome ovaj automobil najviše zaostaje za svojim monovolumenskim prethodnicima. Za usporedbu, ranije generacije Grand Espacea su tu brojku skoro postizale i kada se koristilo svih sedam sjedala. Kada se koristi svih sedam sjedala obujam prtljažnika je 'simboličnih' 159 litara, što je na razini SUV konkurencije, a ako vam je prtljažnik toliko bitan savjetujem da odaberete verziju s pet sjedala koja ima stotinjak litara više od ove i skoro dostiže raskošnih 600 litara.

Čarolija Googlea, no nisu zaboravljene ni klasične vrijednosti

Što se tiče dizajna unutrašnjosti nećete naći ništa novo u odnosu na Austral od kojeg je preuzeto gotovo sve. Prednje armature izgledaju identično kao u Australu, a realno, Renault nije trebao ništa ni mijenjati jer Austral ima izuzetno atraktivno i moderno dizajniranu unutrašnjost.

Najzanimljiviji i najupadljiviji detalj je ovdje veliki okomiti zaslon infotainmenta. Iza njega se krije Googleova tehnologija koju sam ranije već pohvalio u Australu i električnom Meganeu. Infotainment radi brzo i glatko i možda je najbliže onome što nudi Tesla, koja je u pogledu Infotainment sustava daleko ispred svih ostalih na tržištu. Vrlo je intuitivan, pun zanimljivih i korisnih funkcija od kojih nam se najviše svidjela navigacija s pomoću Google Mapsa. Ovaj sustav je daleko ispred klasičnih navigacija koje nudi većina konkurencije, kako po preciznosti/aktualnosti karata tako i po informacijama o stanju u prometu, odabiru rute i količini drugih sadržaja. Tko želi dobiti još više od Infotainmenta u Espaceu može na njega dodati i niz drugih kompatibilnih aplikacija koje je moguće preuzeti iz Google trgovine.

Ivan Cvetković

Iako je Infotainment zaslon i sustav iza njega ovdje u ‘središtu svega’, ne smijem zaboraviti pohvaliti Renault što je ostavio velik broj funkcija i na klasičnim tipkama. Ovdje tako imate klasične tipke za klimu, mnogo tipki na volanu, a iza njega je i poznati te vrlo praktični Renaultov ‘satelit’ za upravljanje audio sustavom. Iza upravljača je i ručica ‘mjenjača’ što je vrlo dobro rješenje. Na nju se naviknete vrlo brzo, a oslobađa dodatni prostor na središnjoj konzoli između sjedala. Pohvalu zaslužuju i digitalni instrumenti ispred vozača zbog zaslona vrhunske rezolucije, preglednosti i prilagodljivosti.

Ivan Cvetković

Sjedala su još jedan dio unutrašnjosti koji nam se jako svidio. Vrlo su udobna i pružaju dovoljno dobru bočnu potporu u zavojima. U top izvedbi opreme izgledaju jako dobro i luksuzno, kao uostalom i ostatak unutrašnjosti koji je prepun kvalitetnih materijala i ukrasa. Impresivan je i popis opreme koji ne stavlja nikakve želje neispunjenima: sjedala imaju masažu, električno su podesiva i presvučena kožom, grijana su kao i upravljač i vjetrobran, tu je sustav kamera s pregledom od 360 stupnjeva, ambijentalno osvjetljenje, premium audio renomiranog Harman Kardona, veliki panoramski krovni otvor...

Samo jedan pogon, no on je vrlo štedljiv i dovoljno snažan

Što se tiče pogona, kupci trenutno nemaju previše izbora. Nudi se samo jedan hibridni sustav koji je ugrađen i u testni automobil. Riječ je o istom sustavu kakav sam prošle godine isprobao i u Australu. Ima 200 KS, što je i više nego dovoljno za Espace i uz to omogućava vrlo štedljivu vožnju. Pogonski sustav je vrlo osebujan. Ima trocilindrični benzinski motor s 1,2 litre obujma i 130 KS i dva električna motora, jedan za pogon i drugi kao starter-generator. Baterija ima neto kapacitet od 1,7 kWh. Mjenjač je vrlo neobičan. Nazvan je Multimode i nudi čak 15 različitih načina rada. To je omogućeno kombinacijom pet stupnjeva prijenosa za benzinski motor i dva za električni motor. Uz to, mjenjač je specifičan i po tome što nema klasičnu spojku, već takozvani dog clutch sustav inspiriran onima s bolida Formule 1.

Ivan Cvetković

Zbog potpuno drugačijeg načina na koji Renaultov hibridni sustav E-Tech radi, Espace se vrlo neobično (pritom ne mislim loše) ponaša pri ubrzanju. Nema klasične spojke ili pretvarača zakretnog momenta koji bi proklizao, pa uvijek, čak i kada stisnete gas do daske, kreće samo uz pomoć električnog pogona. Od otprilike od 20 km/h benzinski motor se uključuje u proces ubrzanja. Ubrzanje do 100 km/h traje 8,8 sekundi što nije loše, no nije ni posebno impresivno za auto od 200 KS. Isto se može ustvrditi i za maksimalnu brzinu od 175 km/h koja je ograničena, kao na većini hibrida.

Ivan Cvetković

Što se potrošnje tiče, tu je Espace maestralan. Ne morate se previše truditi, ili prilagođavati stil vožnje da automobil bude štedljiv, kod ovog pogona to dolazi - prirodno. Pogotovo u gradu gdje je u stanju 60 do 80 posto vremena voziti na struju što rezultira prosječnom potrošnjom koja može biti i na razini 5l/100 km. Ukupan prosjek testa mi je iznosio 6,1 l/100 kilometara što je zaista odlično za ovako velik i težak SUV. Na autocesti, pri tipičnim prosječnim brzinama od oko 130 km/h auto troši oko 7 litara na 100 kilometara.

Izuzetna udobnost ovjesa i tiha vožnja

Iako dinamičke vozne osobine nisu nešto što je pretjerano bitno kod automobila ove klase moram naglasiti da je Espace tu iznenađujuće dobar. Kao i kod Australa, i ovdje mi se jako svidio odličan sustav upravljanja na sve kotače. Ne samo da smanjuje krug okretanja otprilike na onu razinu koju ima Clio već doprinosi vrlo preciznom upravljanju s vrlo izravnim osjećajem na volanu kod agresivnije vožnje.

Ovjes je, s druge strane, više orijentiran na udobnost nego na sportsku vožnju, što je i logično. Auto je izuzetno udoban, a ni lošije ceste mu ne predstavljaju prevelik izazov. Tome doprinosi i produženi međuosovinski razmak koji olakšava i ‘gutanje’ prepreka poput 'ležećih policajaca'. Na autocesti je auto svojim voznim karakteristikama vrlo uvjerljiv i ulijeva povjerenje. Na kraju ne smijem zaboraviti pohvaliti izuzetno tihu vožnju koja je djelomično posljedica vrlo dobre izolacije, a djelomično činjenice da je Espace u stanju velik dio vožnje obaviti s isključenim benzinskim motorom.

Ivan Cvetković

Espace možda više nije ono što je nekada bio, no i dalje je to izuzetno interesantan automobil za one koji trebaju i žele više prostora ili sjedala. Najbolje strane su mu vrlo dobar i štedljiv pogon te udobnost, a jedino što mu se realno može zamjeriti je obujam prtljažnika. Impresionira luksuzom i bogatom opremom, a i dizajn, posebno unutrašnjosti, mu je vrlo dobro pogođen.

Ako želite ili trebate prostran SUV sa sedam sjedala ovo je dobra prilika, no onima kojima to nije toliko bitno bit će dovoljan i Austral, koji je praktično isti auto u manjem formatu.

