Renault 5 model je koji će svakako biti primijećen gdje god se pojavili

Do nedavno električni su modeli relativno sramežljivo pristizali na hrvatsko tržište, no to se iz dana u dan mijenja. Uglavnom nam dolaze veći, snažniji i skuplji modeli, koji mnogo puta ne stvaraju nikakve posebne emocije kod potencijalnih kupaca i zaljubljenika u automobile. Sada je službeno pristigao model koji se nikako ne uklapa u među spomenute. Riječ je o Renaultovom modelu 5.

Njegovo puno ime je Renault 5 E-Tech electric. Ova nova 5-ica je moderna i izvrsno pogođena reinkarnacija modela koji je palio i žario još od 1972. do 1996. godine. U tom je periodu proizvedeno više od 9 milijuna primjeraka. Sada na scenu stupa nova izvedba, a već nakon sat, dva vožnje zagrebačkim prometnicama vidio sam koliko pažnje privlači.

Renault 5 Ivan Cvetković

Nema sumnje kako je Renault napravio izvrstan posao. Iznimno privlačan dizajn, odnosno moderna izvedba poznatog modela iz proteklog stoljeća, što je dodatno naglašeno atraktivnim bojama i detaljima. Renault je dugi niz godina na pojedinim modelima imao brojne dizajnerske dodatke kojima se mogao personalizirati automobil prema vlastiti željama, a to se sada nastavlja i na novoj 5-ici.

Samo 18-colni naplatci

No, budimo realni, nije sve u dizajnu, iako je kod mnogih kupaca iznimno bitno. Vjerujem da su mnogi svjesni kako je Renault 5 pripremljen isključivo u električnom izdanju, iako bi bio prava 'bomba' kad bi imao i neku verziju s klasičnim pogonskim strojem. Bez obzira na to, Renault je u ovom modelu pokazao svoje veliko iskustvo u dugogodišnjem razvoju električnih automobila. Znači, pored činjenice da je 5-ica iznimno privlačna svojim raznim detaljima, vjerujem kako će i brojni vozači biti zadovoljni voznim karakteristikama.

Petica se iznimno dobro vozi, dobro podnaša i jači pritisak papučice akceleratora, a pored toga je i vrlo udoban automobil. Udobnost se može zahvaliti i činjenici da dolazi isključivo na 18-colnim kotačima s gumama 195/55 R18.

Renault 5

R5 je napravljen na AmpR Small platformi, koju će podijeliti i s novom Četvorkom, kao i s budućom Nissan Microm...Uz 392,2 centimetra duljine R5 se veličinom smjestio između Twinga i Clija, ali bez problema može poslužiti kao jedini automobil u obitelji. Simpatičan dizajn eksterijera nastavlja se i u putničkoj kabini, gdje se s mnogim detaljima razlikuje od ostalih električnih modela na tržištu. Dizajneri i inženjeri mnogo su pažnje posvetili baš detaljima, a vjerujem kako će to osjetiti i potencijalni kupci.

Atraktivne dvobojne verzije

Iz Renaulta s ponosnom ističu kako su ponosni na činjenicu kako se veliki dio komponenti za R5 proizvodi u Francuskoj i to u krugu od svega 300 kilometara gdje se priprema 75% elemenata vozila. Za sada je pripremljeno 5 boja (žuta, zelena, bijela, crna i plava), a kasnije se tijekom godine očekuju još dvije - siva i crvena. Dodatna privlačnost dobiva se kontrastnim krovom. Zamišljen je krov u boji - crna, crvena ili topla boja Titanium - dok se kod nas trenutačno nudi samo crni krov. Kontrast upotpunjuje dodatna linija u trećoj boji između krova i donjeg dijela vozila. Nema sumnje, dizajneri su odradili odličan posao.

Renault 5 Ivan Cvetković

Već godinama sve se više pažnje posvećuje korištenju recikliranih materijala, kao i priprema vozila da se može reciklirati. Stoga je to nešto na što je stavljen naglasak i na novoj Petici. Tako se preko 88 % vozila može se reciklirati. Nadalje, Petica ima 19,4% recikliranog udjela, a što uključuje 41 kg recikliranih polimera. Isto tako, preko 26% materijala dolazi iz kružnog gospodarstva, a na sjedalima inačice Techno i Iconic upotrebljava se do 100% reciklirana tkanina, izrađena od plastičnih (PET) boca za vodu.

3D printani dijelovi

No, niti to nije sve. U putničkom prostoru tehnologija 3D ispisa iskorištena je za velik broj ukrasnih značajki ili dodatne prostore za pohranu s personaliziranim poklopcima. Na primjer, moguć je veliki središnji pretinac za pohranu u dvije boje, tri izvedbe poklopca središnjeg pretinca u dvije boje te mali središnji pretinac za pohranu u dvije boje koji se ispisuju u 3D tehnici u tvornici u Flinsu.

Renault 5 Renault

Evo i malo tehničkih detalja. R5 se nudi uz dvije veličine baterija. Riječ je o litij-ionskim baterijama kapaciteta 40 kWh i 52 kWh. Da bi se poboljšale performanse u svim uvjetima, baterija je opremljena sustavom za hlađenje tekućinom koji regulira njezinu temperaturu. Za još veću sigurnost, rashladna tekućina ne cirkulira unutar kućišta, već kroz ekstrudiranu podnicu. Također, pri punjenju vozila vrijeme punjenja može se optimizirati prethodnom prilagodbom baterije i planiranjem putovanja s pomoću usluge Google Maps.

Manja i veća baterija

Punjenje baterije moguće je putem 11 kW AC punjača, ali i brzog DC punjenja. To punjenje istosmjernom strujom moguće je do 80 kW za bateriju kapaciteta 40 kWh odnosno do 100 kW za punjenje baterije od 52 kWh. U oba slučaja punjenje baterije od 15 % do 80 % traje 30 minuta. Zahvaljujući V2L funkciji R5 može poslužiti i kao izvor energije za druga vozila, odnosno vanjske potrošače poput recimo električnog bicikla ili pak caffe aparata i to do 3,7 kW.

Renault 5 Renault

Dodatna zanimljivost je Reno Avatar. On se bazira na ChatGPT-u 3,5, a čime pomaže tijekom putovanja i može predložiti brojna pametna rješenja za svakodnevne izazove. Reno utjelovljuje tehnologiju s ljudskim licem koja pomaže vozaču da se upozna s vozilom i njegovim značajkama. Ujedno je i pravi virtualni suputnik koji nadzire razne funkcije vezane uz vožnju i punjenje. Reno reagira na vaš glas i po potrebi djeluje proaktivno pa tako u slučaju promjene uvjeta vožnje spontano predlaže aktivaciju novih postavki. Tako može sugerirati pravodobno prebacivanje iz načina rada Sport u način rada Eco ili može predložiti da uključite automatski način rada klima-uređaja ako postoji opasnost od zamagljivanja stakla.

Tri razine opreme

Za sada su tu dvije verzije elektromotora od 90 kW i 110 kW, a kasnije se očekuje i početno izdanje od 70 kW. Evolution, Techno i Iconic imena su predviđenih razina opreme. Evolution dolazi uz 40 kWh bateriju i motor od 90 kW. Košta 28.990 eura. Isti sklop baterije i motora dostupan je i uz iduću, Techno razinu opreme, a gdje stoji 30.990 eura. Za isti paket opreme i snažniju bateriju od 52 kWh i elektromotor od 110 kW potrebno je izdvojiti dvije i pol tisuće eura više. Istih tih 33.490 eura stoji i manja baterija uz motor od 90 kW, ali uz najbogatiji Iconic paket opreme. Za snažniju verziju ponovno je potrebna nadoplata od 2,5 tisuće eura.

Renault 5 Renault

Kasnije se tijekom godine očekuje i početno Five izdanje koje bi trebalo imati cijenu od 25 tisuća eura. Osnovno jamstvo iznosi 2 godine, a nadoplatiti se može 1750 eura za do 5 godina ili 100.000 km jamstva, što se još može dodatno za 330 eura produžiti na 8 godina ili 150.000 km, odnosno za još 320 eura na do 10 godina ili 200.000 km. Jamstvo na bateriju je 8 godina ili do 160.000 km. Za početak lansiranja tu je i ponuda s besplatnim pet godišnjim jamstvom ako se financira putem Mobilize Financial Servicesa u to uz kredit od 3,99% kamate odnosno lesinga s kamatom od 3,33% i plaćanjem u tri rate za privatne kupce. Isto jamstvo dobivaju i pravne osobe, a leasing dolazi uz kamatu od 4,99%.