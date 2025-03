Renault Megane Conquest TCe 160 EDC: Izgleda sportski, no zapravo je udoban automobil po fer cijeni

Renault Megane Conquest je veliki hit za francuski brend otkako je auto stigao u prodaju 2019. godine, kako u Europi (gdje se zove Arkana), tako i u Hrvatskoj, gdje je dobio posebno ime zbog razumljivih razloga.

Model je redizajniran prije malo više od godine dana i to je bio dobar povod da ga ponovo isprobam i provjerim što se promijenilo. Na test mi je stigla verzija s najsnažnijim benzinskim blagim hibridnim pogonom i najbogatijim paketom opreme: TCe 160 EDC Esprit Alpine. Ako klasični hibrid nije vaš odabir, ovo je najskuplji i najbolji Megane Conquest kojeg je moguće kupiti.

Ivan Cvetković

Svojim prepoznatljivim stilom ‘coupea’, Megane Conquest se ističe u svojoj klasi, no taj oblik i dizajn, čine da automobil vizualno izgleda manjim nego što jest. Ne biste to na prvu pomislili, no ovaj automobil je zapravo duži od novog Tiguana, te od njega ima i veći međuosovinski razmak. Također, duži je i od aktualnog Australa. Dakle, prilično velik kompaktni SUV.

Vrlo suptilan redizajn

Redizajn je Meganeu Conquestu donio prilično suptilne promjene koje nećete primijetiti na prvi pogled. Izvana su najveće novosti promjene na maski, odnosno novi dijamantni uzorak i zamjena starog Renaultovog logotipa novim. Straga je nova grafika, odnosno boja kućišta svjetala i Renaultov logo. I to je to, zaista minimalne promjene na dizajnu kojeg nije ni trebalo previše dirati jer još uvijek izgleda aktualno i moderno.

Ivan Cvetković

U unutrašnjosti su tu novi materijali i ukrasi, ali sve je ostalo praktično identično i nema previše poveznica s unutrašnjostima Australa i drugih novih SUV-ova iz Renaulta. Kabina je prostrana, prednja sjedala i upravljač imaju mnogo mogućnosti podešavanja, tako da bi se vozači, bez obzira na visinu, trebali lako smjestiti. Iako Megane Conquest nije previše visok za jedan SUV, pozicija sjedenja je ‘SUV-ovski povišena’.

Ivan Cvetković

Sjedala nude dobru potporu za leđa, što ovaj automobil čini udobnim za duža putovanja. Presvučena kožom i mikrovlaknima koja podsjećaju na brušenu kožu izgledaju vrlo dobro s plavim šavovima i logotipom Alpine izvezenim u naslonu za leđa. Male francuske zastavice ušivene u šav sjedala dodaju dašak francuskog šarma.

Kvalitetan i dopadljiv interijer

Unutrašnjost Meganea Conquesta je dobre kvalitete i u njoj ima mnogo materijala mekanih na dodir. Iako ovo nije najnoviji interijer Renaulta, još uvijek izgleda dobro i, što je još važnije, odlično je ergonomski osmišljen. Tu su i klasični okretni ‘kotačići’ za automatsku dvozonsku klimu, koje sve više nestaju iz modernih automobila, a još uvijek predstavljaju uvjerljivo najbolje rješenje.

Ivan Cvetković

Zaslon Infotainmenta je postavljen okomito i zbog toga djeluje većim nego zapravo je. Njegove dimenzije su, za današnje uvjete, skromnih 9,3 inča, no to nikako nije kritika jer ponekad stvarno dobro dođe malo odmaka od ‘predoziranosti velikim zaslonima’ u novim automobilima. Infotainment ima sve što treba imati, Apple CarPlay i Android Auto, plus DAB i Bluetooth i dosta korisnih funkcija.

Snalaženje u infotainment sustavu je vrlo jednostavno, grafika je vrlo dobra, a brzina rada sasvim solidna. Tu su i četiri USB priključka, dva sprijeda i dva straga.

Ivan Cvetković

Novi zaslon s digitalnim instrumentima od 10,25 inča je jedan od rijetkih promjena u unutrašnjosti koje su stigle s redizajnom. Vrlo je pregledan, dobre rezolucije, sve je lako čitljivo i podatke o vožnji, poput potrošnje goriva, lako je pronaći.

Ivan Cvetković

Ponuda prostora straga odgovara dimenzijama auta, a to znači da je prilično raskošna za koljena. No s glavom će putnici viši od 185 cm već imati malo problema zbog linije krova koja se naglo spušta prema straga. Prtljažnik od 513 litara je sasvim u redu za auto ove klase.

Hibrid kojeg nećete primijetiti

Ispod poklopca motora testnog Meganea Conquesta nalazi se najjači stroj u ponudi. To je benzinac obujma 1,3 litre s četiri cilindra i blagim hibridnim sustavom od 12 V. Snaga motora je 158 KS. Od hibrida ovdje nećete primijetiti ‘ni h’. Naime, minijaturna baterija može spremiti samo malo energije što nije dovoljno ni za kakvu vožnju na struju. Smisao ovog sustava je dati nešto dodatne snage i momenta prilikom starta, odnosno tijekom ubrzanja te smanjiti potrošnju. Automobil se zapravo vozi i ponaša kao ‘čistokrvni benzinac’.

Ivan Cvetković

Motor je i više nego dovoljan za ovaj prilično lagani SUV koji ima oko 1,3 tone mase. Živahno pokreće automobil, ima sasvim solidan zvuk, radi ujednačeno i mirno. ‘Zabavu’ samo ponekad može pokvariti automatski mjenjač s dvostrukom spojkom i sedam brzina koji se prilikom kretanja iz mjesta i agresivne vožnje može doimati malo ‘trzavo’ i ‘neodlučno’. Pri nježnijoj vožnji stupnjeve mijenja brzo i neprimjetno. Ubrzanje do 100 km/h za 9,1 sekundu dobra je vrijednost, a i u međuubrzanjima je automobil ‘vrlo konkretan’.

Najbolje mu pristaje ‘lagana vožnja’

Iako izgleda sportski, Megane Conquest je prvenstveno konstruiran za laganu, opuštajuću vožnju, u kojoj se ističe udobnošću. Upravljač je prilično ‘mekan’ i nedostaje mu povratnih informacija, a ovjes se najboljim pokazao u pogledu udobnosti. Čak i s velikim 19-inčnim kotačima odlično upija neravnine i na vrlo lošim cestama. Svidio mi se i jako mali krug okretanja, što olakšava parkiranje i vožnju gradom. No s druge strane, u istim situacijama auto ne blista preglednošću koju narušava linija krova u stilu kupea i mali stražnji prozor. To donekle rješava stražnja kamera, barem kod parkiranja.

Ivan Cvetković

U pogledu potrošnje Megane Conquest je ‘sasvim u redu’. Teško ćete ostvariti deklariranih 5,8 litara na 100 kilometara, no ispod 7 litara se može itekako voziti. Moj prosjek na testu je iznosio 6,7 l/100 km kombinirano, dok je u gradu automobil trošio oko 7,5 l/100 km. Na otvorenoj cesti moguće je trošiti 5 do 6 l/100 km, a na autocesti se pripremite na od oko 8 l/100 km, ovisno o stilu vožnje i brzinama.

Ivan Cvetković

Ukupno gledano, redizajn je poboljšao brojne detalje automobila, no ono što ostaje problem je neodlučan i trzav mjenjač s dvostrukom spojkom i nešto manje sofisticirano ponašanje prilikom brze vožnje zavojima. Ipak, s cijenom od 36.308 eura za najbogatije opremljeni model u ponudi Megane Conquest se čini kao odlična prilika jer neki konkurenti tek startaju na tim cjenovnim razinama. Zato je ovaj automobil definitivno moja preporuka za one koji ne žele potrošiti bogatstvo da bi vozili atraktivni SUV.

Tehnički podaci