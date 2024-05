Ima nade za robotaksije: Googleov Waymo ostvaruju više od 50 tisuća plaćenih vožnji tjedno

Waymo One, koji ima odobrenja lokalnih vlasti za vožnje u San Franciscu, Phoenixu i Los Angelesu objavio je da sada obavlja više od 50 tisuća plaćenih vožnji tjedno u ta tri grada. To je bitan rast u odnosu na 10 tisuća u svibnju prošle godine. Waymo upravlja voznim parkom od približno 250 automobila bez vozača u San Franciscu, s oko 100 tih vozila na cesti u bilo kojem trenutku, prema zadnjim dostupnim informacija, a sličan broj je i na drugim lokacijama.

Dugogodišnji projekt

Alphabet, krovni vlasnik, tvrdoglavo već petnaest godina gura taj projekt, na kojemu gubi i time izaziva negodovanje investitora. Očito vjeruju da su robotaksiji način prijevoza u skoroj budućnosti. Nisu jedini, jer se i General Motors tome nada sa svojim projektom Cruise, Elon Musk je takodjer bombastično najavio proizvodnju robotaksija, a da ne govorimo o entuzijazmu, nadama i uzbuđenjima najavljenim na domaćem terenu. Cilj svih tih projekata je napraviti revoluciju u urbanoj mobilnosti uvođenjem flote taksija bez vozača, eliminirajući potrebu za ljudskim vozačima i pružiti sigurniji i učinkovitiji prijevoz.

General Motorsov robotaksi Cruise

Vlasnici Waymo One imaju planove proširenja pa je tako na redu grad Austin u Teksasu. Očekuje se da će do druge polovice 2024. porasti "do 10 puta" u odnosu na prošlogodišnje brojke, rečeno je iz kompanije. Waymo je prikupio 5,5 milijardi dolara financiranja od vanjskih investitora kao i od Alphabeta i nekoć je bio procijenjen na 30 milijardi dolara, prema podacima iz PitchBooka.

Sigurniji od ljudskih vozača

Pred kraj prošle godine Waymo je objavio analizu vožnji 11 milijuna kilometara kako bi uvjerio javnost da su njihovi automobili sigurniji od onih s vozačima. Oni su, prema toj analizi, sudjelovali u manje nesreća s ozljedama i imali manje policijskih prijava nego klasična vozila. Waymovi automobili bez vozača imali su 6,7 puta manju vjerojatnost da će sudjelovati u sudaru koji je rezultirao ozljedama nego ljudski vozači, ili smanjenje od 85 posto u odnosu na referentnu vrijednost za ljude, i 2,3 puta manje vjerojatnost da će biti u sudaru koji je prijavila policija, ili smanjenje od 57 posto .

Njihov reklamni slogan zato glasi: „Waymo Driver je najiskusniji vozač na svijetu.“