Kineski proizvođači električnih vozila u utrci za prevlast u autonomnoj vožnji

"Preliminarni sustavi autonomne vožnje postali su novo bojište za proizvođače električnih automobila u Kini jer potiču prodaju i povećavaju prepoznatljivost brenda", izjavio je Phate Zhang, osnivač šangajske tvrtke CnEVPost koja se bavi prikupljanjem podataka o električnim vozilima, za South China Morning Post.

Još uvijek sustižu Teslu

Utrka za prevlast u autonomnoj vožnji tek je počela. Gao Shen, neovisni analitičar iz Šangaja, ističe: "Autonomna vožnja je područje u kojem kineski proizvođači električnih vozila još uvijek sustižu Teslu." Pravi test kineske tehnologije autonomne vožnje doći će kada Tesla uvede svoj softver za potpuno samostalnu vožnju (FSD) na kinesko tržište, što se očekuje u prvom tromjesečju 2025. godine.

JI YUE 01

Kineski proizvođači električnih vozila, poput Xpenga i Jiyuea, žele se što prije etablirati u području autonomne vožnje. SCMP izvještava: "U srpnju je Xpeng sa sjedištem u Guangzhou objavio proširenje korištenja svog sustava samovožnje u nastojanju da privuče više kupaca." Slično tome, Jiyue, kojeg podupire Baidu, predstavio je modele s visokim stupnjem autonomije, tvrdeći da njihov Apollo sustav u nekim situacijama odgovara standardima razine 4.

Iz tvrke Jiyue izjavljuju da je njihov napredni sustav za pomoć vozaču, Robo Drive Max, već dostupan vozačima u Šangaju, Hangzhou i Shenzhenu, što znači da automobili mogu navigirati složenim gradskim ulicama u ta tri velika grada s autonomnim značajkama kao što su pretjecanje, promjena trake te ulazak i izlazak s autoceste. Tvrtka cilja na nacionalnu dostupnost softvera do 2024. godine, što bi značilo da su se izjednačili s konkurentom Xpengom.

Peking još nije odobrio uporabu autonomnih sustava

Unatoč ambicioznim ciljevima proizvođača, regulatorne prepreke i dalje predstavljaju najveći problem. SCMP navodi: "Peking još nije odobrio uporabu autonomnih sustava vožnje razine 3 (L3) i viših, a vozači su dužni stalno držati ruke na upravljaču." Usprkos tome, veliki igrači poput BYD-a i Li Auta lansiraju nove modele opremljene ADAS softverom sposobnim za autonomiju razine 3.

Potencijal za rast u ovom sektoru je značajan. Prema istraživanju tvrtke Counterpoint Research, "oko 1 milijun električnih vozila u Kini će do 2026. godine zadovoljavati standard autonomne vožnje razine 3". Li Zhenyu, potpredsjednik Baidua, predviđa da će "do 2026. godine do 15 posto svih novih električnih vozila imati barem razinu 3 autonomije", zaključuje članak.