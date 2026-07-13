Od utorka poskupljuje dizel

Nove cijene goriva ovoga utorka donose promjene za vozače dizela, koji će litru plaćati pet centi više nego protekla dva tjedna

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja vrijedi od ovog utorka, 14. srpnja i traje 14 dana.

Iako se u medijima proteklih dana govorila o velikom poskupljenju, Vlada je odlučila sniziti trošarine i premije, stoga cijene goriva nisu toliko porasle kako se prvotno i očekivalo.

Nove cijene goriva po litri

Eurosuper 95 – 1,54€ (bez promjene)

Eurodizel – 1,59€ (povećanje od 0,05€)

Plavi dizel – 1,02€ (povećanje od 0,06€)

Iz Vlade ističu da bi cijene bez njihovih mjera bile znatno više. U tom bi slučaju benzin bio 1,66 eura po litri, dizel 1,72 eura po litri, a plavi dizel 1,05 eura po litri.

Foto: Vlada RH

Osim dizela, poskupljuje i ukapljeni naftni plin (UNP) pa će njegova cijena za spremnike iznositi 1,23 eura po kilogramu, dok će cijena UNP-a u bocama biti 1,81 eura po kilogramu. Bez regulacija Vlade, te bi cijene bile 1,32 eura po kilogramu za spremnike, odnosno 2,02 eura po kilogramu za boce.