Tko su danas kupci Ferrarija? Njih 40% mlađe je od 40 godina

Tijekom protekle dvije godine udio mlađih kupaca novih Ferrarijevih automobila u snažnom je porastu, pokazuju to podaci proizvođača luksuznih sportskih automobila iz Maranella. Prvi čovjek kompanije Benedetto Vigna nedavno je otkrio da je trenutačni udio milenijalaca i pripadnika generacije Z, dakle onih mlađih od 40 godina, među kupcima njihovih novih automobila došao do 40%. Velik je to porast, ako znamo da je 2023. godine on iznosio 30%. Vigna je taj podatak proglasio velikim uspjehom svojeg tima, koji je uspio privući i mlađe kupce te tako ostati relevantan i među novijim generacijama.

Čeka se dvije godine

Trenutačno, pak, nije ništa lakše kupiti novog Ferrarija nego što je to bilo inače. I dalje je prosječno vrijeme čekanja na isporuku oko dvije godine. O tome koliko talijanska marka ima vjernu bazu kupaca svjedoči i podatak da je lani oko 81% novih automobila prodano već postojećim vlasnicima automobila sa znakom propetog konjića, a čak 48% onih koji danas kupuju novi Ferrari doma u garaži već imaju više od jednog primjerka.

Talijanska marka ukupno je tijekom prošle godine isporučila 13.663 automobila te ostvarila dobit od 1,35 milijardi eura. Procijenjena vrijednost kompanije je oko 80 milijardi dolara, što je smješta na 35. mjesto najvrjednijih kompanija u Europi. Osim visokih ulaznih cijena, Ferrari značajno zarađuje i na opcijama personalizacije vozila, koje su im lani bile zaslužne za oko petinu ukupnih prihoda.

Svi navedeni podaci nastavljaju se na lani objavljenu isto tako zanimljivu statistiku, koja je pokazala da je oko 90% svih ikada proizvedenih Ferrarija i dalje na cesti u voznom stanju.