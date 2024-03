Istražili smo koliko pravne, a koliko fizičke osobe kupuju električne automobile u Hrvatskoj?

Tijekom prvih pet mjeseci 2023. godine registrirano je 799 električnih automobila, a što je gotovo na razini kao i u preostalih sedam mjeseci kad je bilo 819 registracija. Pretpostavka je kako je većina vozila iz prvih 4-5 mjeseci posljedica poticaja još iz 2022. godine, no teško je to točno doznati. Naime, u nekoliko sam navrata tražio podatke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), jer oni bi jedini trebali raspolagati takvim podacima, no - nikakvog odgovora s njihove strane. Riječ je o podacima koji bi trebali biti javni i s kojima bismo trebali raspolagati bez ikakvog ograničenja - oni ionako dijele 'naše novce'. Pogotovo jer su lani plaćali drugima da za njihove potrebe naprave brojne analize uspješnosti dosadašnjih poticaja. No, nema veze, podatke koje donosim u ovom tekstu odnose se na one dobivene od agencije za istraživanje tržišta Promocija plus.

Ništa bez poticaja

Uskoro se očekuje novi poziv Fonda za zaštitu okoliša, koji će se odnositi na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, a što nas je potaknulo da istražimo malo detaljnije što se kupovalo prošle godine i tko je kupovao. Lani je tako registrirano 1.618 novih osobnih električnih automobila. Godinu ranije njih 1.374, odnosno jedno vozilo manje tijekom 2021. godine. Znači, i lani, kad novih poticaja nije bilo, mnogi su se odlučili na kupnju električnih automobila, iako njihove cijene budu, u pravilu (pre)visoke. Sve je to zajedno još uvijek premalo, jer lani su električni automobili imali udio od svega 2,9% u ukupnom voznom parku novih osobnih automobila. Godinu ranije taj udio bio je na 3,2%, odnosno tijekom 2021. godine na 3,0%. Znači, bez poticaja imamo trend pada zastupljenosti električnih vozila.

Tesla Model Y Ivan Cvetković

Lani je u Hrvatskoj registrirano 70 različitih modela električnih vozila. Čini se mnogo, no njih čak 33 broje registracije u jednoznamenkastim brojkama, od čega njih 14 samo po jedan primjerak. Ipak, za ovu priču su nam zanimljiviji oni s vrha ljestvice. Tako je najtraženiji Teslin Model Y koji je registriran u 236 primjeraka. Prati ga Model 3 u 170 primjeraka, dok je na trećoj poziciji Renault Twingo sa 138 jedinica. Na četvrtom je mjestu Škoda Enyaq uz 118 primjeraka, a samo jedan manje bilježi Volkswagenov modela ID. 3. Na šestoj je poziciji Daca Spring uz 115 vozila, što ujedno i posljednji model koji je imao troznamenkasti rezultat.

Fizičke osobe ne kupuju sve modele

marka fizički kupci pravni kupci ukupno Tesla 136 293 429 Volkswagen 53 173 226 Renault 80 83 163 Škoda 14 105 119 Dacia 93 22 115 Audi 29 62 91 Hyundai 38 21 59 Citroen 3 55 58 BMW 17 37 54 Mercedes 8 38 46 Peugeot 25 19 44 Opel 16 14 30 Kia 16 9 25 Ford 0 19 19 Porsche 1 17 18 Toyota 9 7 16 Dongfeng 4 11 15 Smart 8 6 14 Mini 9 5 14 MG 4 10 14 Cupra 3 9 12 Volvo 2 9 11 Mazda 6 2 8 Nissan 2 3 5 Subaru 2 2 4 Fiat 2 1 3 Jeep 0 2 2 Rimac 1 1 2 Lexus 0 1 1 Jaguar 0 1 1 ukupno 581 1037 1618

Već smo pisali da su lani, tijekom ljeta, registrirana i dva primjerka Rimac Nevere. Ono što smo doznali iz posljednjeg izvještaja agencije Promocija plus, je da je jedan primjerak kupila pravna, a jedan fizička osoba. Pretpostavlja se da je taj u privatnom vlasništvu Nevera od Mate Rimca.

Kad govorimo o fizičkim osobama, u ovaj izvještaj ulaze i privatni kupci koji vozilo financiraju leasingom. Ista statistika pokazuje kako je lani električno vozilo kupila 581 fizička osoba te 1.037 pravnih, odnosno gotovo 36% naspram 64% udjela. Dacia uz 93 fizička kupca imala i 22 pravna, znači puno veći udio privatnih kupaca. Hyundai je imao 38 fizičkih i 21 pravnog kupca. Ford, Jeep, Lexus i Jaguar nisu imali niti jednog fizičkog kupca.

Dacia Spring Ivan Cvetković

Tijekom 2022. godine fizički su kupci registrirali 578 osobnih električnih vozila, a pravni njih 796. Godinu dana ranije, tijekom 2021. godine fizički kupci bili su brojniji. Njih 715 naspram 658 pravnih osoba.

Električni na prste jedne ruke

Kupci u Ličko-senjskoj županiji najmanje kupuju električne automobile. Lani je na području ove županije registrirano tek pet osobnih automobila koji za pogon koriste isključivo elektromotor. To je 0,31% svih električnih vozila koji su lani stigli u Hrvatsku. Ujedno je to slabije od ostalih pogona. Naime, lani je Ličko-senjska županija činila 0,51% svih registracija osobnih automobila. Još je samo Požeško-slavonska županija imala jednoznamenkasti broj registracija osobnih električnih automobila. Uz 8 EV modela imala je udio od 0,49%. Kad se gledaju sve registracije lani, ova je županija imala udio od 3,98%. Samo su tri registracijska područja imala troznamenkasti rezultat. Primorsko-goranska županija zabilježila je 121 električni automobil, uz udio od 7,48%. To je bolje od 7,03% udjela koliko ova županija ima kad se gledaju sva osobna vozila. Splitsko-dalmatinska županija ubilježila je 144 EV modela, uz udio od 8,9%, a što je isto tako bolje od 8,52% kad se gledaju svi pogoni. Najviše, logično, čini zagrebačko područje uz 871 električni automobil. Time ZG područje ima udio od 53,83%. To je opet više od 43,51% koliko ZG područje ima u ukupnom tržištu osobnih automobila.

Renault Megane E-Tech Electric Ivan Cvetković

Najbolji mjesec za električne automobile tijekom 2023. godine bio je ožujak uz 219 registracija. Drugi najbolji mjesec bio je siječanj uz 185 vozila, pa veljača uz 152 vozila, te kolovoz uz tek dva vozila manje. Najmanje je električnih vozila stiglo tijekom listopada, njih 70. Jedino je još mjesec ranije, tijekom rujna bilo manje od sto registracija, njih 97.

Baš me interesira kako će ova statistika izgledati na kraju ove godine. Nema sumnje kako će poticaji koji bi uskoro trebali biti objavljeni bitno utjecati na količinu električnih vozila, ali i njihovu strukturu. Sad bi trebao porasti udio fizičkih kupaca, dok se kasnije očekuju i poticaji za pravne osobe gdje će dio poticaja 'otići' na osobna vozila, a dio na dostavnjake. U svakom slučaju, udio električnih vozila na kraju će godine biti daleko veći od 1,7% koliki je bio tijekom prva dva mjeseca ove godine.