Uspon BYD-a: početak kraja dominacije tradicionalnih proizvođača na globalnom automobilskom tržištu?

Kineski proizvođač automobila BYD (Build Your Dreams) postigao je značajan uspjeh na globalnom automobilskom tržištu, prema podacima prodaje za srpanj ove godine. Prema podacima platforme Yiche, specijalizirane za automobilske informacije, BYD se pozicionirao kao treći najprodavaniji automobilski brend na svijetu tijekom tog mjeseca. Ovaj rezultat ukazuje na promjene u globalnoj automobilskoj industriji.

Iza Toyote i Volkswagena

Impresivni su prodajni rezultati BYD-a za srpanj: 315.600 vozila. Ovaj broj dobiva na značaju kada se usporedi s rezultatima vodećih svjetskih proizvođača automobila. Toyota je u istom razdoblju prodala 651.200 jedinica, dok je Volkswagen ostvario prodaju od 346.200 vozila. BYD-ov prodajni volumen dosegao je gotovo polovicu Toyotinog rezultata i bio je samo 30.600 jedinica manji od Volkswagenovog.

20 najprodavanijih automobilskih brendova u srpnju 2024. 1 Toyota 651,200 2 Volkswagen 346,200 3 BYD 315,600 4 Honda 280,800 5 Ford 265,400 6 Hyundai 245,900 7 Suzuki 228,400 8 Nissan 218,300 9 Kia 199,000 10 Chevrolet 198,600 11 Mercedes Benz 139,700 12 BMW 139,400 13 Tesla 112,400 14 Audi 111,000 15 Mazda 94,200 16 Fiat 72,600 17 Subaru 72,200 18 Chery 71,100 19 Jeep 64,100 20 Geely 63,800

Važno je napomenuti da se ovi rezultati odnose na razinu brenda, a ne na razinu grupacije. Ova distinkcija je ključna jer mnogi automobilski konglomerati posjeduju više brendova. Primjerice, Volkswagen grupa uključuje marke poput Audija, Porschea i Škode, dok Toyota Motor Corporation obuhvaća Lexus i Daihatsu. BYD-ov uspjeh time dobiva dodatnu težinu, s obzirom na to da se natječe kao samostalan brend protiv svih ovih korporacija s više brendova.

Dobri rezultati cijele godine

Iako je srpanj bio izniman mjesec za BYD, tvrtka pokazuje dobre rezultate tijekom cijele godine. U razdoblju od siječnja do srpnja 2024., BYD je prodao ukupno 1.714.100 vozila, što ga je postavilo na osmo mjesto u globalnoj prodaji za to razdoblje. Ovaj kontinuirani uspjeh ukazuje na to da srpanjski rezultat nije bio izoliran slučaj, već dio šireg trenda rasta tvrtke.

20 najprodavanijih automobilskih brendova od siječnja do srpnja 2024. 1 Toyota 4,594,000 2 Volkswagen 2,613,600 3 Honda 2,078,200 4 Ford 2,037,300 5 Hyundai 1,879,900 6 Suzuki 1,770,500 7 Nissan 1,721,700 8 BYD 1,714,100 9 Kia 1,484,000 10 Chevrolet 1,407,800 11 BMW 1,133,400 12 Mercedes Benz 1,068,400 13 Tesla 915,100 14 Audi 882,500 15 Renault 719,000 16 Mazda 665,700 17 Fiat 635,100 18 Geely 577,700 19 Jeep 538,100 20 Peugeot 533,600

BYD-ov uspjeh dio je šire priče o prodoru kineskih automobilskih brendova na globalno tržište. Uz BYD, i drugi kineski proizvođači pokazali su zapažene rezultate. Chery se u srpnju plasirao na 18. mjesto s prodajom od 71.100 vozila, dok je Geely zauzeo 20. poziciju s 63.800 prodanih jedinica. Geely je također ostvario značajan rezultat u prvih sedam mjeseci 2024., prodavši 577.700 vozila i zauzevši 18. mjesto na globalnoj ljestvici.