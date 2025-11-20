Teslin robotaksi vozi, a sigurnosni operater za volanom – spava

Povrh statistički nezgodnog niza sudara od lansiranja usluge u Teksasu, novi incidenti u San Franciscu otkrivaju da sigurnosni vozači Teslinih autonomnih taksija spavaju tijekom vožnje

Autonet.hr četvrtak, 20. studenog 2025. u 18:00

Teslini robotaksiji, kako se doznalo ovih dana, sudjelovali su u nizu sudara otkako je usluga pokrenuta  ograničenom opsegu ovog ljeta u Teksasu, što je potaknulo zabrinutost da samovozeći taksiji još uvijek nisu sasvim spremni za cestovne uvjete. Sudari, statistički češći nego kod ljudskih vozača i konkurentskih robotaksija, događaju se unatoč tomu što u svim Teslinim autonomnim vozilima sjede sigurnosni operateri, a nove informacije bacaju dodatno svjetlo i na tu okolnost.

Spavanje na dužnosti

Naime, dodatnu sumnju u pouzdanost usluge Robotaxi potaknulo je pitanje kompetentnosti Teslinih sigurnosnih nadzornika. Njihova uloga je sjediti u automobilu, moraju biti spremni preuzeti kontrolu ako vozilo naiđe na problem, no čini se da neki od njih nisu dorasli tom zadatku.

To najbolje ilustrira objava s Reddita, gdje jedan korisnik tvrdi da je nadzornik u njegovom robotaksiju u San Franciscu zaspao – čak triput tijekom jedne vožnje. Putnik je jednu od tih epizoda drijemanja uspio i snimiti, a video koji je objavio prikazuje vozača kako je klonuo za volanom dok se vozilo kreće. Svaki put kad bi on zaspao, oglasio bi se sigurnosni alarm automobila za pozornost, a to bi pištanje bilo jedino što bi ga probudilo.

Korisnik je na podforumu r/sanfrancisco napisao da je incident odmah prijavio Teslinom timu za podršku putem aplikacije. Naglasio im je da posjeduje video dokaze nemilog događaja, no odgovor od tvrtke nikada nije dobio, pa se odlučio sve javno napisati. Čekao je s objavom više od tjedan dana, kaže, želeći dati Tesli priliku da privatno odgovori na pritužbu, no kako je reakcija izostala, zaključio je da je ovo ozbiljan problem te da javnost za njega mora znati.

Priča je potom dobila i potvrdu kad se javio drugi korisnik Reddita, tvrdeći da je imao istog sigurnosnog vozača koji je također spavao tijekom većeg dijela puta. Na službenu reakciju iz Tesle još se čeka.



