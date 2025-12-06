U Rumunjskoj snimljen "leteći automobil"

Nije riječ o namjernom niti planiranom letu vozila, već o bizarnoj prometnoj nezgodi u kojoj je vozač "proletio" kroz kružni tok, jer uslijed iznenadnog medicinskog stanja nije mogao reagirati

Društvenim se mrežama ovih dana viralno proširila snimka s nadzorne kamere, nastala 3. prosinca uvečer u rumunjskom gradu Oradea na sjeverozapadu zemlje, nedaleko granice s Mađarskom. Na njoj vidimo kako je vozač za upravljačem Mercedesa izazvao nevjerojatnu prometnu nesreću kada je doslovno preletio preko kružnog toka i dvaju automobila koji su se tamo našli.

Na snimci je vidljivo da se vozač Mercedesa kretao brzinom koja je znatno prelazila zakonsko ograničenje, pri čemu je jednostavno "presjekao" kružni tok i bio lansiran s asfalta poput zrakoplova. Prema informacijama iz lokalnih medija, 55-godišnji vozač ostao je nakon nezgode zarobljen u smrskanom automobilu, odakle su ga morali izvlačiti pripadnici spasilačke službe. Unatoč dramatičnim okolnostima i silini udara, nije zadobio teže tjelesne ozljede.

The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka — Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025

Naknadno provedena testiranja isključila su prisutnost alkohola i droga u organizmu vozača u trenutku nesreće. Istragom je zaključeno da je stvarni uzrok ovog incidenta bio iznenadni dijabetički šok, koji mu je potpuno onemogućio bilo kakvu reakciju za upravljačem i doveo do spektakularne nezgode – srećom bez fatalnog ishoda.