Xiaomi SU7 je "prepametan"? Čuo naredbu s mobitela i – krenuo

Nakon što je snimka električnog automobila koji se sam pokreće postala viralna, Xiaomi je istragom utvrdio da nije riječ o kvaru, već o nenamjernoj daljinskoj naredbi poslanoj s vlasnikovog telefona

Autonet.hr srijeda, 8. listopada 2025. u 06:00

Video snimka s nadzorne kamere jedne trgovine postala je viralna tijekom protekloga vikenda u Kini, a prikazuje manji incident koji se dogodio prošloga tjedna. Glavni akter snimke, koju je objavio i portal Carscoops, je električna limuzina Xiaomi SU7. Vozilo je bilo parkirano, kad je naizgled samostalno odlučilo pokrenuti se.

Priča ide ovako: vlasnik je sasvim normalno parkirao svoj svijetloplavi SU7 ispred trgovine. Nekoliko minuta kasnije, dok je bio u toj trgovini sa ženskom osobom, automobil je počeo polako kliziti prema naprijed bez ikoga za upravljačem. Shvativši što se događa, izjurio je van i potrčao za svojim odbjeglim električnim vozilom. Srećom, SU7 ima napredne sustave za poluautonomnu vožnju, pa se nije zaletio ni u što, a vlasnik ga je uspio zaustaviti.

Tehnička provjera otkrila "problem"

Nakon što je pogledao snimku nadzorne kamere, vlasnik vozila kontaktirao je Xiaomijevu korisničku službu i prijavio neobično ponašanje automobila, nakon čega je pokrenuta tehnička istraga. Ona je pokazala da je vozilo primilo daljinsku naredbu s uređaja označenog kao "iPhone 16.2". Vlasnik je, međutim, inzistirao na tome da nije dirao svoj telefon niti da posjeduje iPhone 16. Zabuna je kasnije razjašnjena kada su inženjeri potvrdili da se "16.2" nije odnosilo na noviji model iPhonea, već na interni identifikator koji Apple dodjeljuje vlasnikovom iPhoneu 15 Pro Max.

Nakon detaljnog pregleda logova iz vozila, Xiaomijevi inženjeri potvrdili su da je automobil u tom točnom trenutku doista primio valjanu naredbu za daljinsko parkiranje s vlasnikovog iPhonea. Tvrtka je također potvrdila da su svi sustavi radili ispravno. Xiaomi je izdao službenu ispriku zbog nesporazuma i zahvalio vlasniku na suradnji u istrazi.

Vlasnik je na kraju priznao Xiaomijeve nalaze nakon što se i sam uvjerio u istinitost podataka. Naposlijetku, najvjerojatnije objašnjenje slučaja kaže da je funkcija daljinskog parkiranja nenamjerno aktivirana putem aplikacije na iPhoneu ili glasovnog asistenta, pa SU7 ipak nije samostalno odlučio krenuti na put, već ga je na to, nenamjerno, uputio njegov vlasnik. Dakle, osim što treba paziti gdje parkiramo, u skorijoj ćemo budućnosti morati paziti i što govorimo blizu mobitela kako nam automobil ne bi "odlutao".



