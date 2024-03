Xiaomi SU7, "ubojica" Tesle Modela 3 lansiran u Kini i rasprodan u 27 minuta

Kad jedan proizvođač mobitela odustane od proizvodnje električnih automobile, to postaje svjetska vijest. Kada drugi proizvođač mobitela proizvede i u roku od 27 minuta rasproda 50 tisuća modela prve generacije proizvedenih i isporučivih električnih automobila, vijest je gotovo neprimjetna. U prvom slučaju, Apple, od velike buke ništa se nije ostvarilo, u drugom, Xiaomi, o čijim mobitelima BUG redovito piše i recenzira, proizveo je i nakon 24 sata prodao 88,898 primjeraka modela SU7. Promocionalni video pogledajte ovdje.

Rekordno od ideje do realizacije

Xiaomi nije preko noći rasformirao svoje proizvodne pogone mobitela i počeo proizvoditi automobile već je sklopio ugovor s državnom kompanijom Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC). Ministarstvo industrije i informatičke tehnologije (MITT) navodi da su Xiaomi SU7 montirati u okviru BAIC Off-road Vehicle Co., podružnice BAIC-a. Unutar ove kompanije izgrađen je dio za Xiaomijeve automobile.

Zanimljivo da BAIC posjeduje najveći pojedinačni udio u Mercedes-Benzu, držeći 9,98% dionica ovog njemačkog automobilskog giganta.

Izgradnja nove tvornice Xiaomija započela je u travnju 2022. i završila u lipnju prošle godine. U studenom je Xiaomi zatražio dozvolu za prodaju modela SU7, a probna proizvodnja započela je u prosincu. Iako proizvodnja modela SU7 još uvijek nije dostigla svoj puni kapacitet, započela je, a isporuke kupcima trebale bi krenuti do kraja travnja, kako navodi tvrtka. Od ove informacije drugim bi se proizvođačima električnih automobila van Kine morale smrznuti kosti: oko dvije godine od početka izgradnje pogona do automobila na cesti. Konkurenciji treba najmanje četiri godine od ideje do realizacije modela, i to u postojećim proizvodnim kapacitetima.

Lei Jun, su-osnivač i CEO kompanije Xiaomi

Kineski „Grom“ razara Teslu

Velika zasluga za proboj novog proizvoda na kinesko tržište pripada 54 godišnjem Lei Junu, koji je su-osnivač i CEO kompanije. Možda značajnije, on je marketinški genije koji zna privući pozornost na svoje proizvode i ne taji da uči i kopira Steva Jobsa i Elona Muska.

Na društvenim su mrežama prozvali izvršnog direktora Xiaomija "Thorom", igrajući se s njegovim prezimenom koje na kineskom znači grom. Neki su komentirali da mu odjevna kombinacija - sivi sako preko crne majice - izgleda kao nešto što bi Musk mogao nositi. Tijekom dvosatnog događaja prošli četvrtak, livestream koji su pratili milijuni Kineza, Lei je uputio šalu na račun Applea oko odustajanja od svog projekta automobila i proglasio Xiaomijev električni automobil superiornijim u odnosu na Teslin Model 3. “Mnogi me pitaju za koga smo proizveli Xiaomi SU7? Moj odgovor je, zar nije vrijeme da vlasnici Tesla Modela 3 naprave nadogradnju?”

Predstavljanje modela u devet boja

100 proizvođača električnih vozila u Kini

U 14 godina koliko je proteklo od lansiranja prvog pametnog telefona do danas, Jun je dokazao da zna etablirati brend kojem mnogi vjeruju. Xiaomi uživa povjerenje među kineskim potrošačima, što je ključno. Većina kineskih domaćinstava posjeduje neki od Xiaomijevih proizvoda i integracija s novim vozilom bit će jednostavna. Također, kada je riječ o povjerenju, trenutno postoji oko 100 proizvođača električnih vozila u Kini, ali većina ih neće preživjeti idućih pet godina. Ako proizvođač propadne, zna se da prodaja rabljenog vozila postaje izuzetno teška. Kompanija Xiaomi će, vjeruju kineski potrošači, opstati jako dugo vremena.

“Mnogi me pitaju za koga smo proizveli Xiaomi SU7? Moj odgovor je, zar nije vrijeme da vlasnici Tesla Modela 3 naprave nadogradnju?” kaže CEO Jun.

Problemi izvan Kine

Na međunarodnom planu, Xiaomi kao i svi proizvođači električnih vozila iz Kine mogu očekivati samo prepreke. Komapnija Xiaomi je pred tri godine bila stavljena na crnu listu u SAD zbog povezanosti s kineskim Ministarstvom obrane ali je kasnije ukinuta zabrana. Europska unija, kao i SAD izražavaju bojaznost o prodoru kineskih automobila jer navodno, automobili će skupljati mnogo podataka, uključujući video, koji mogu ugroziti sigurnosti europskih i američkih država. S ekonomskog stajališta, te se iste vlade bune jer tvrde da su kineski automobili subvencionirani od kineske vlade i tako nelojalni prema cijenama proizvođača van Kine.

Namjerni gubitak zbog Tesle

Model SU7, skraćeno od Speed Ultra 7, ulazi na jako kinesko tržište s konkurentnom cijenom ispod 28 tisuća eura za bazni model. CEO Jun kaže da će na tom baznom modelu izgubiti profit samo kako bi bili jeftiniji od Teslinog modela 3. Inspiracija za SU7 je stilski nađena u Porescheovim modelima, ali s modelom Tycan se ne može usporediti u performansama.

Gotovo instant popularnost SU7 zahvaljuje cijeni i poziciji brenda Xiaomi. Glavna konkurencija mu je, uz Teslu, električni sedan Geelyjev Zeekr 007 koji nudi slične karakteristike po još nižoj cijeni.