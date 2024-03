Ovaj Ferrari 458 Italia zapravo je simulator za trkaće igre

Ovlaštena radionica za prerade Ferrarija izradila je od legendarnog modela Ferrari 458 Italia trkaći simulator za dvije osobe, a on se sada našao na aukciji

Ferrari 458 Italia proizvodio se od 2009. do 2015. godine, imao je V8 motor snage 562 KS, ubrzanje do 100 km/h za 3,4 sekunde, a danas ga se na sekundarnom tržištu teško može naći po cijeni nižoj od 150.000 dolara. No, želite li imati jedan primjerak tog modela sa znakom propetog konjića, a ljubitelj ste i videoigara, imamo dobru vijest za vas.

Naime, britanska aukcijska kuća Collecting Cars u ponudi trenutačno ima upravo prepoznatljivi crveni Ferrari 458 Italia, ali prerađen u – simulator za igre. Neobična verzija nastala je u jednom britanskom ovlaštenom studiju za prerade Ferrarija, i to korištenjem prave karoserije talijanskog automobila. U njegovoj kabini se, pak, nalaze dva sjedala za igrače, identična, kako bi se oni mogli i međusobno natjecati. Za dodatni doživljaj tu su i sjedala s pomičnim postoljem, koja prenose vibracije i kretnje izravno na vozače.

Umjesto moćnog V8 motora, pod stražnjom se haubom nalazi računalni sustav, koji pokreće simulaciju za virtualno utrkivanje iRacing, dok se utrke voze na realističnim stazama koje (koliko je to moguće) točno repliciraju one iz stvarnog svijeta. Ekrana u kabini ili ispred nje nema, budući da se utrkivanje obavlja kroz VR set Oculus Rift.

Objavljene su i specifikacije dvostrukog računala ovog simulatora: Upravljači: Thrustmaster TS-PC Ferrari

Pedale: Fanatec Clubsport

Sjedala: Sparco

Postolja sjedala: Next Level Racing Motion Platform V3

Matične ploče: Sporting MSI X470 Gaming Plus

Procesori: AMD 7 2700X

Memorije: 16GB Corsair Vengeance LPX

Grafičke kartice: GeForce RTX 2080

Aukcijska kuća navodi da je simulator jedinstven proizvod uklopljen u Ferrarijevu školjku, a da može biti savršen dodatak nečijoj garaži ili kolekciji. Isto tako naglašavaju da je moguće koristiti ga ili izlagati na različitim događajima za privlačenje pozornosti posjetitelja. Trenutačna licitirana cijena je 16.500 funti (19.300 eura), a aukcija je otvorena do utorka u večernjim satima.