Volkswagen popusti do 2500 eura za odmah dostupna vozila

U svijetu automobila uobičajeno je krajem, odnosno početkom godine 'počistiti' skladišta vozila a što se najlakše radi povoljnijim cijenama. Tako je sada i Volkswagen pripremio povoljnije cijene za brojne svoje modele, a riječ je isključivo o onima koji su odmah spremni za isporuku. Tako se brojna Volkswagen vozila mogu nabaviti uz povoljnije cijene, a donosi se isključivo na vozila koja su odmah dostupna na lageru, uz uvjet isporuke do 31. 12. 2025. godine.

Bonusi kreću od 300 eura, a koliki su povoljniji primjerci modela T-Cross. Za broj veći T-Roc sada je moguće nabaviti uz 700 eura povoljnije cijene, dok se 1000 eura popusta dobiva pri kupnji modela Taigo. Još izdašniji bonusi, od 1500 eura pripremljeni su za modele Tiguan i Tayron. Najveći popust, odnosno bonus od 2500 eura pripremljen je za kupce plug-in izdanje popularnog Golfa. Riječ je o modelu koji ime deklarirani električni domet veći od 100 kilometara, kao i DC punjenje.

Volkswagen Tiguan Ivan Cvetković

Uz posebnu ponudu za osobna vozila, Volkswagen je pripremio i posebnu ponudu za gospodarska vozila. Tu su bonusi za Caddy Cargo, Transporter i Crafter. Caddy Cargo je povoljniji 900 eura, dok se sto eura više bonusa dobiva pri kupnji modela Transporter. Najveći bonus je kod kupnje modela Crafter, i to 1600 eura.