Bertone predstavio Runabout, modernu interpretaciju dizajnerskog klasika

Talijanski dizajnerski studio Bertone službeno je otkrio kako će izgledati njihov novi model Runabout, suvremena interpretacija jednog od najradikalnijih koncepata te marke, izvorno predstavljenoga 1969. godine. Novi model označen je kao prvi automobil unutar nove serije Bertone Classic, a cilj mu je transformirati povijesnu dizajnersku intuiciju u moderan, skulpturalni automobil koji naglašava čistoću oblika i proporcija.

Dvije varijante

Dizajn vozila oblikovan je kroz dvije ključne vizualne odrednice: prema naprijed nagnutu agresivnu klinastu liniju i kontinuiranu horizontalnu liniju pojasa nadahnutu nautičkim oblicima. Takav pristup rezultira arhitektonski laganom siluetom koja je odmah prepoznatljiva kao Bertoneovo djelo. Kupcima će biti ponuđene dvije konfiguracije karoserije – Barchetta i Targa – čime se slavi sloboda dizajna i užitak vožnje na otvorenom.

Unutrašnjost kabine prati filozofiju redukcije i jasnoće, s horizontalnom instrumentnom pločom koja podsjeća na palubu broda. Fokus interijera stavljen je na izložene mehaničke elemente i digitalni brzinomjer inspiriran sportskim automobilima, koji služi kao središnja točka vozačevog okruženja. Svaki detalj kabine dizajniran je kako bi naglasio analogni karakter vozila.

Ekskluzivna serija

Što se tehničkih specifikacija tiče, Runabout će biti izrađen ručno, koristeći tradicionalne metode izrade. Srce automobila čini također "analogni" V6 turbo motor, uparen sa šesterostupanjskim ručnim mjenjačem. Ta specifična konfiguracija odabrana je kako bi se osiguralo intimno i izravno iskustvo vožnje, udaljeno od modernih automatiziranih sustava. Snaga motora bit će oko 470 KS, što će vjerojatno automobil mase tek oko 1.180 kg učiniti vrlo agilnim i zabavnim u vožnji. Do 100 km/h iz mjesta bi trebao ubrzavati za 4,1 sekundu te postizati najveću brzinu od 270 km/h.

Proizvodnja ovog modela bit će strogo ograničena na svega 25 primjeraka. Svaki automobil bit će individualno konfiguriran prema željama kupaca putem Bertoneovog specijaliziranog ateljea, čime se jamči visok stupanj personalizacije i kolekcionarska vrijednost. Svjetska premijera novog Runabouta zakazana je za sajam Rétromobile, koji se održava početkom veljače u francuskom Versaillesu. Ranije informacije sugerirale su da će početna cijena biti oko 350.000, no sada se govori o mogućih 460.000 eura.