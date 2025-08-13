BYD priprema Yangwang U9 Track Edition snage preko 3.000 KS

Novi dokumenti kineskog Ministarstva industrije i informacijske tehnologije otkrivaju planove za verziju "Track Edition" ionako moćnog modela Yangwang U9 s četiri elektromotora ukupne snage čak 2.220 kW

Autonet.hr srijeda, 13. kolovoza 2025. u 06:05

Kineski proizvođač automobila BYD ponovno bi mogao uzburkati automobilsku javnost predstavljanjem nove, ekstremne verzije svojeg prvog potpuno električnog superautomobila, Yangwang U9. Već je taj standardni model U9 izazvao veliko zanimanje zahvaljujući svojim impresivnim performansama (pa i preskakanjem prepreka), koje uključuju četiri napredna elektromotora ukupne snage od gotovo 1.300 konjskih snaga. To mu omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2.36 sekundi.

Uz sirovu snagu, standardni U9 opremljen je i jedinstvenim tehnološkim rješenjima. S po jednim motorom na svakom kotaču i iznimno naprednim hidrauličnim ovjesom, automobil može čak i preskakati prepreke poput udarnih rupa na cesti. No, sada je u pripremi i još moćnija verzija.

Nevjerojatnih 3.000 konjskih snaga

Prema novoj službenoj prijavi predanoj kineskom Ministarstvu industrije i informacijske tehnologije, BYD priprema lansiranje posebne verzije pod nazivom Yangwang U9 Track Edition. Dok takve verzije obično donose promjene na karoseriji radi bolje aerodinamike i veće kočnice, BYD je otišao znatno dalje.

Dokumentacija otkriva da je svaki od četiri motora nadograđen na snagu od 555 kW. To rezultira ukupnom kombiniranom snagom od čak 2.220 kW, odnosno 3.019 konjskih snaga. Riječ je o snazi koja značajno nadmašuje većinu postojećih električnih, ali i benzinskih hiperautomobila na tržištu, postavljajući neke potpuno nove standarde u industriji.

Optimiziran za stazu

Osim pogonskog sklopa Track Edition donosi i niz aerodinamičkih poboljšanja. U standardnoj opremi dolaze kotači od 20" s gumama dimenzija 325/35 R20, krov od ugljičnih vlakana, veliko fiksno stražnje krilo od istog materijala te stražnji difuzor s pomičnim elementima za optimizaciju protoka zraka.  

Kao opcionalna oprema navode se standardni ili poboljšani prednji splitter od ugljičnih vlakana te električno pokretano stražnje krilo. Mnoge ključne performanse, poput maksimalne brzine ili vremena potrebnog za ubrzanje, još nisu objavljene, pa ćemo ih čekati sa zanimanjem.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi