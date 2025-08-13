BYD priprema Yangwang U9 Track Edition snage preko 3.000 KS

Kineski proizvođač automobila BYD ponovno bi mogao uzburkati automobilsku javnost predstavljanjem nove, ekstremne verzije svojeg prvog potpuno električnog superautomobila, Yangwang U9. Već je taj standardni model U9 izazvao veliko zanimanje zahvaljujući svojim impresivnim performansama (pa i preskakanjem prepreka), koje uključuju četiri napredna elektromotora ukupne snage od gotovo 1.300 konjskih snaga. To mu omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2.36 sekundi.

Uz sirovu snagu, standardni U9 opremljen je i jedinstvenim tehnološkim rješenjima. S po jednim motorom na svakom kotaču i iznimno naprednim hidrauličnim ovjesom, automobil može čak i preskakati prepreke poput udarnih rupa na cesti. No, sada je u pripremi i još moćnija verzija.

Nevjerojatnih 3.000 konjskih snaga

Prema novoj službenoj prijavi predanoj kineskom Ministarstvu industrije i informacijske tehnologije, BYD priprema lansiranje posebne verzije pod nazivom Yangwang U9 Track Edition. Dok takve verzije obično donose promjene na karoseriji radi bolje aerodinamike i veće kočnice, BYD je otišao znatno dalje.

Dokumentacija otkriva da je svaki od četiri motora nadograđen na snagu od 555 kW. To rezultira ukupnom kombiniranom snagom od čak 2.220 kW, odnosno 3.019 konjskih snaga. Riječ je o snazi koja značajno nadmašuje većinu postojećih električnih, ali i benzinskih hiperautomobila na tržištu, postavljajući neke potpuno nove standarde u industriji.

Optimiziran za stazu

Osim pogonskog sklopa Track Edition donosi i niz aerodinamičkih poboljšanja. U standardnoj opremi dolaze kotači od 20" s gumama dimenzija 325/35 R20, krov od ugljičnih vlakana, veliko fiksno stražnje krilo od istog materijala te stražnji difuzor s pomičnim elementima za optimizaciju protoka zraka.

Kao opcionalna oprema navode se standardni ili poboljšani prednji splitter od ugljičnih vlakana te električno pokretano stražnje krilo. Mnoge ključne performanse, poput maksimalne brzine ili vremena potrebnog za ubrzanje, još nisu objavljene, pa ćemo ih čekati sa zanimanjem.