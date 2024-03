Cupra Terramar - nove špijunske fotografije

Iako je budućnost Cupre električna, bit će nekoliko ažuriranja za automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem u idućim godinama. Terramar će biti posljednji potpuno novi Cupra model koji će koristiti benzinski motor kad stigne kasnije 2024. godine. Ovaj model bit će pozicioniran visoko u Cuprinoj gami i imat će plug-in hibridni pogonski sklop. Već smo vidjeli ovaj PHEV sklop u slično velikom Volkswagen Tiguan eHybridu, gdje se sastoji od 1,5-litrenog turbo benzinskog motora, jednog električnog motora i baterije od 19,7 kWh.

Pogonski detalji

U VW-u, to je dovoljno za električni doseg od stotinjak km, s 200 kW snage i 400 Nm okretnog momenta. Manje snažan PHEV dostupan je na Tiguanu sa 150 kW i 350 Nm okretnog momenta, a to bi moglo ojačati liniju Terramar kasnije. Čiste benzinske verzije Terramara također će biti dostupne, vjerojatno s izborom pogona na prednjim ili svim kotačima, no Cupra još nije precizirala puni opseg onoga što će biti dostupno. Linija motora ne bi trebala biti preveliko iznenađenje s obzirom na to da Terramar koristi ažuriranu verziju MQB platforme Volkswagen Grupe koja također leži u osnovi novog Volkswagen Tiguana i sljedeće generacije Audi Q3.

Dizajnerski prepoznatljiv

Vidjeli smo Terramar tijekom testiranja na Arktiku, ali ove nove snimke pokazuju ga u mnogo toplijoj klimi. Bez ogromnih svjetala sprijeda, sad možemo jasnije vidjeti dizajn prednjeg kraja. Očekujemo poznati izgled ažuriranog Leona i novog Formentora, za prepoznatljivu liniju Cupre. Dizajnerski direktor Cupre Jorge Diez Terramar opisuje kao SUV srednje veličine dužine 4,5 metara s "Cupra DNA" i "vozački orijentiranim kokpitom". Ostali upečatljivi obiteljski SUV-ovi s kojima bi se Terramar mogao natjecati uključuju Hyundai Tucson, redizajnirani Ford Kuga i novi Peugeot 3008. Još nismo imali prilike pogledati unutrašnjost Terramara, ali mogao bi imati centralnu "kralježnicu" između vozača i suvozača, poput Tavascana, kako bi se stvorila usmjerenija raspodjela. Terramar će vjerojatno dobiti isti digitalni vozački zaslon od 10,25 inča, plus centralni dodirni zaslon od 12,9 ili 15 inča kao što se nalazi u najnovijem Volkswagen Tiguanu.

Legendarno ime

Terramar nosi ime po povijesnoj utrci Autódromo de Sitges-Terramar koja se nalazi nedaleko od sjedišta marke u Martorellu, u Barceloni. Međutim, Cupra je potvrdila da će Terramar biti proizveden uz Audi Q3 u Mađarskoj. Terramar je dizajniran kao potpuno novi model i nije namijenjen zamjeni drugog modela u linijama Cupre ili Seata, unatoč slično velikom Seat Ateci koja sada ide prema kraju tipičnog životnog ciklusa modela od sedam godina na tržištu. Izvršni direktor Seata i Cupre Wayne Griffiths rekao je za Terramar 2022. godine: "Ovo nije nasljednik Cupra Atece, ovo je nešto potpuno drugačije."

Nema odmora u Cupri

Bit će užurbana godina za Cupru, jer osim otkrivanja Terramara, također otkrivaju redizajnirane verzije najprodavanijeg Formentora, te Leona u hatchback izvedbi kao i karavana. Ljuća, brža verzija električnog hatchbacka Cupra Born, nazvana Born VZ, već je otkrivena.