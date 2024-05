Morgan Midsummer: dizajnirali ga Talijani, izradili Englezi, a vozit će ga samo odabrani

Slavni engleski proizvođač luksuznih automobila Morgan Motor Company predstavio je svoj novi model – Midsummer. Tipičan je to predstavnik Morganove ponude po obliku, namjeni i karakteru, uz klasični oblik kabrioleta "barchetta".

U osmišljavanju njegovog dizajna ključnu je ulogu, pak, imao neočekivani suradnik – svjetski poznati dizajnerski studio Pininfarina. Ovaj će automobil biti u proizvodnji ograničen na samo 50 primjeraka, a njime će dvije marke još jednom iskoristiti poznatu Morganovu siluetu te slaviti europsko naslijeđe kabrioleta dvosjeda.

Ekscentrična elegancija

Ovaj posebni i jedinstveni projekt spaja majstorstvo engleskih i talijanskih stručnjaka, a izrađen je na postojećoj Morganovoj aluminijskoj šasiji generacije CX. Pod haubom će mu biti 6-cilindarski turbo motor s 8-stupanjskim automatskim mjenjačem, "posuđen" iz modela Plus Six, koji će vjerojatno, kao i u tom modelu, razvijati 335 KS.

Masa vozila bit će 100-tinjak kilograma manja od Plus Sixa, pa će i ubrzanje do 100 km/h vjerojatno biti brže od njegovih 4,2 sekunde. No, kolekcionarima ti podaci neće biti bitni, sigurno je da će ih potpuno zasjeniti izgled nove "barchette", snažno naslonjen na stil 1930-ih i 40-ih godina. Primjerice, okvir kabine bit će izveden u drvu, ručno izrezbaren od laminirane tikovine (s preko 120 ručno složenih slojeva) kao na luksuznim jahtama.

Prenaglašene proporcije prednjeg i posebno stražnjeg kraja, uz bočnu siluetu i zanimljivo izvedenu prednju masku ističu stil koji u Morganu zovu "ekscentrična elegancija", svojstven svim njihovim modelima.

"Midsummer je namijenjen entuzijastima koji će uživati u nekonvencionalnom, osjetilnom i analognom iskustvu vožnje. Identificirajući i reinterpretirajući Morganove cijenjene ideale, Midsummer pretvara našu ostavštinu u šarmantnu, sofisticiranu i bezvremensku estetiku", kažu iz Morgana. Cijena nije objavljena, a očekuje se da bi mogla biti između 150 i 200 tisuća eura, ovisno o opcijama. Svi modeli već su prodani izravno zainteresiranim kupcima kroz niz privatnih događanja. Javnost će novi Midsummer moći prvi put vidjeti na Festivalu brzine u Goodwoodu ovoga srpnja.