Novi VW T-Roc uhvaćen bez kamuflaže

Druga generacija Volkswagenovog popularnog crossovera snimljena je u potpunosti bez maske, otkrivajući profinjeniji izgled, interijer s velikim zaslonima po uzoru na ID. modele te poznatu MQB Evo platformu.

Čini se da Volkswagen ne može sačuvati tajne o novoj generaciji T-Roca, jer su na društvenim mrežama osvanule prve fotografije potpuno nemaskiranog modela. Kako prenosi portal Carscoops, slike otkrivaju stilski dotjeran crossover s evolucijskim, ali osjetno zrelijim i elegantnijim dizajnom.

Prednjim dijelom dominira lice inspirirano aktualnim Golfom, s tankim prednjim svjetlima koja su međusobno povezana svjetlećom LED trakom. Ispod toga nalazi se upečatljiv usisnik zraka s naglašenom saćastom rešetkom i ukrasnim elementima u obliku bumeranga, što cjelokupnom izgledu daje dinamičan karakter.

Foto: Cochespias

Gledajući s boka, primjećuju se pročišćene linije karoserije i diskretnije plastične obloge oko blatobrana, koje više nisu toliko dominantne kao na prethodniku, barem ne na ovoj prikazanoj verziji. Uočljiv je i kontrastni crni krov s odgovarajućim A-nosačima, što stvara "plutajući" efekt. Cjelokupni dojam zaokružuju aerodinamički optimizirani naplatci, elegantniji C-nosač, srebrni krovni nosači te metalni naglasak koji se spušta niz stražnji nosač.

Stražnji kraj je gotovo okomito odrezan i sadrži tanku svjetlosnu traku koja dizajnom podsjeća na novije modele marke, poput Tiguana. Pridružuje im se i pročišćeni odbojnik koji vješto skriva otvore ispušnog sustava, prateći tako moderne dizajnerske trendove.

Foto: Cochespias

Iako imamo tek nekoliko uvida u unutrašnjost, jasno je da je ona daleko modernija i minimalističkija. Vozač se nalazi iza unaprijeđenog upravljača, dok pogled puca na samostojeću digitalnu instrumentnu ploču. Desno od nje smješten je značajno veći, tablet-stil infotainment sustav, čiji dizajn podsjeća na rješenja viđena u električnim modelima ID.Buzz i ID.7.

Foto: Cochespias

Očekuje se da će novi T-Roc biti postavljen na dokazanu MQB Evo platformu. To znači da će model biti tehnički usko povezan s najnovijom generacijom Golfa, s kojim će vjerojatno dijeliti i većinu pogonskih sklopova. Svi službeni detalji i potpune specifikacije bit će poznati uskoro, nakon službenog predstavljanja.