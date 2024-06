Volkswagen Golf GTI može biti i blindiran – ali je takav dvostruko skuplji

Oduvijek ste bili ljubitelj Golfa, dan-danas sanjate o modelu GTI kojim biste zadivili prijatelje i susjede, ali vam je jedna stvar kod njega uvijek nedostajala – nije bio otporan na metke iz Kalašnjikova. No, ne očajavajte, odnedavno u ponudi južnoafričke kompanije SVI Engineering možete pronaći blindiranog Golfa GTI osme generacije, spremnoga i za najteže bitke.

Golfom kroz kišu metaka

Potpuno blindirani Volkswagen Golf GTI najnovije generacije dobio je u njihovoj preradi oklop od neprobojnog čelika debljine 3,5 milimetra, kojim su ojačana vrata, krov, stupovi i općenito zaštićena putnička kabina sa svih strana. Tamo gdje nema čelika, nalaze se lagana protubalistička stakla, a samo vozačev prozor se, slijedom toga, može spustiti, i to samo do pola. Proizvođač tvrdi da će na ovaj način Golf od rešetanja mecima iz strojnice AK-47 zaštititi ne samo putnike, već i ključne komponente automobila, kako bi on ostao funkcionalan (za bijeg iz paljbe, naravno).

Prema tehničkoj specifikaciji oklop ovog Golfa je klase B4+, što znači da štiti od metaka do kalibra 7,62 (max 39 mm), a stakla mogu pretrpjeti četiri pogotka takvim zrnom u kvadratnu površinu veličine 300x300 milimetara.

Kako bi šasija izdržala sigurnosne dodatke teške preko 340 kilograma i ukupnu masu vozila od oko 1,8 tona posebno je ojačana, jednako kao i ovjes. Podaci o brzini, ubrzanju i potrošnji goriva s dodatnim teretom nisu objavljeni.

SVI Engineering nudi prerade Golfa GTI ili modela R osme generacije, a cijena njihovog blindiranja vozila iznosi oko 35.000 dolara – što je otprilike na razini tvorničke cijene tih modela.