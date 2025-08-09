Volkswagen navodno prestaje proizvoditi modele Touareg i ID.5

Popularni luksuzni SUV otići će u mirovinu nakon gotovo četvrt stoljeća, tvrde neslužbeni izvori, pa će najveći takav model u njihovoj ponudi ostati Tayron, nešto jeftiniji model koji zadovoljava potrebe tržišta

Britanski portal Autocar piše da će Volkswagen sljedeće godine zaustaviti proizvodnju svojeg nekad popularnog modela SUV-a, Touarega. Taj će luksuzni SUV tako otići u mirovinu nakon gotovo 25 godina, što je rezultat promjene prioriteta u kompaniji, koja se bori s profitabilnošću i prilagodbom na nove tržišne uvjete.

Nakon umirovljenja Touarega najveći će Volkswagenov SUV ostati Tayron, nešto cjenovno pristupačniji, ali i model koji zadovoljava potrebe šireg kruga kupaca. Touareg, kako sada stvari stoje, neće imati izravnog nasljednika u VW-ovoj gami.

Paralelno s njime iz proizvodnje će biti isključen i električni model ID.5, sportski coupé nastao na platformi modela ID.4, a koji je bio primarno namijenjen kineskom tržištu. I tamo, ali i u Europi, značajno je bolje rezultate polučio upravo ID.4, pa u portfelju nakon 2027. godine više neće biti mjesta za njegovog "blizanca", tvrde neslužbeni izvori. Službene potvrde iz Volkswagena za sada nema.

Volkswagen ID.5

Prva generacija Volkswagenovog Touarega s pogonom na sve kotače predstavljena je 2002. godine. Model je imao cilj spojiti terenske sposobnosti s udobnošću luksuzne limuzine, uvodeći tako novu vrstu SUV vozila. U svijetu je prodano oko 500 tisuća primjeraka prve generacije. U ožujku 2010. Volkswagen je predstavio drugu generaciju Touarega. Dok je prva generacija bila zamišljena kao optimalna kombinacija udobnosti i terenskih karakteristika, druga se više usmjerila na udobnost. I od te je generacije prodano oko pola milijuna vozila. Treća generacija Touarega na tržištu je od 2018. godine, dostupna je i kao plug-in hibrid, a u svibnju 2023. dobila je posljednji facelift.