Volkswagen ukida niz modela u narednim godinama, među njima i jedini preostali kabriolet

Volkswagen je krajem godine uspješno okončao teške pregovore sa sindikatima i postigao kompromis prema kojem će se u narednim godinama broj radnika ipak smanjivati, ali ne agresivno kako je to uprava bila planirala. Nadalje, ovih dana objavljeno je da će uprava kompanije do 2030. godine prihvatiti smanjenje i svojih plaća i naknada, u postotku većem od smanjenja plaća zaposlenicima. Tako će izdavanja za naknade vodstvu Volkswagena do kraja desetljeća biti smanjena za 300 milijuna eura. Manji je to dio planiranih ušteda od 15 milijardi eura na godinu, no pokazuje da su i oni na vrhu spremni na "rezove".

Prodaja ipak ide dobro

Prošle je godine Volkswagen, prema upravo objavljenom godišnjem izvješću, prodao 4,8 milijuna automobila diljem svijeta, što je smanjenje od 1,4% u odnosu na 2023. te kao takvo – u izazovnim tržišnim uvjetima – proglašeno uspjehom. Najtraženiji su i dalje SUV-i (bez obzira bilo to s električnim ili klasičnim pogonom), na koje otpada 47% prodaje, uz rast od 1,4%. Najprodavaniji model bio je Tiguan, a slijedi ga T-Roc, koji će tijekom ove godine dobiti novu generaciju.

Arteon Shooting Brake

U njoj, pak, neće više biti mjesta za kabriolet izvedbu. Jedini preostali model bez čvrstog krova, T-Roc Cabrio, iz Volkswagenove će ponude definitivno izići 2026. godine, kada će biti zaustavljena proizvodnja aktualne verzije u tvornici u Osnabrücku na sjeverozapadu Njemačke. Na istom se mjestu sklapa i Arteon Shooting Brake, koji je u ponudi ostao nakon gašenja proizvodnje osnovnog Arteona 2023. godine. I njega čeka definitivni kraj proizvodnje 2026. godine.

Uz ranije ukidanje (za Europu) Passata u limuzinskoj izvedbi, sada se šuška da bi u narednim godinama mogao biti povučen i Polo, kako bi u asortimanu napravio mjesta za nadolazeći ID.2. Ipak, ta se smjena ne očekuje prije 2030. godine.