Mercedes razvija baterije s čvrstim elektrolitom za 80% veći doseg automobila

Američka je tvrtka Factorial, specijalizirana za razvoj baterijskih tehnologija, predstavila bateriju Solstice, za koju tvrde da će donijeti revoluciju u autoindustriju. Riječ je o bateriji s čvrstim elektrolitom (solid state), koja će imati vrlo napredne karakteristike u području sigurnosti, performansi i održivosti, pa će biti namijenjena novoj generaciji električnih automobila, snižavajući im cijenu i povećavajući autonomiju. Nova vrsta baterija razvijena je u suradnji sa strateškim partnerom, autokompanijom Mercedes-Benz.

Efikasnije i jeftinije

Baterija Solstice odlikovat će se energetskom gustoćom od čak 450 Wh/kg, dok litij-ionske baterije obično mjere 200-300 Wh/kg. Energetska gustoća porast će tako za oko 40%, no tu su i druga poboljšanja u tehnologiji i proizvodnom procesu. Izostanak tekućeg elektrolita znači i da ovaj tip baterija neće biti podložan samozapaljenju u slučaju oštećenja, ali i da će moći raditi pri temperaturama do 90°C, što će smanjiti potrebe za rashladnim sustavima u baterijskim setovima te tako dodatno smanjiti trošak proizvodnje električnih vozila.

Proizvodni proces same baterije također je unaprijeđen i učinjen održivijim, pa se tako pri proizvodnji katoda ne koriste dosad uobičajena opasna otapala, a uklonjen je i dio energetski intenzivnog procesa formiranja baterija, nužan kod onih litij-ionskih. To sve govori da će domet automobila s baterijom iste mase moći biti i do 80% veći, vozila jeftinija, a kao očekivani termin dolaska na tržište spominje se kraj ovog desetljeća.

"Solstice nudi daljnja poboljšanja u energetskoj gustoći i sigurnosnim značajkama koje će nam pomoći u razvoju električnih vozila, koja postavljaju nove standarde u dometu, cijeni i izvedbi", poručio je Markus Schäfer, tehnološki direktor Mercedes-Benz Grupe. Proizvođač je od Factoriala već dobio uzorke baterije kako bi oko njih mogao razvijati svoju platformu za buduća električna vozila. Partneri na projektu surađuju od 2021. godine, a Mercedes je u Factorial 2022. uložio 200 milijuna dolara.