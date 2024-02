Citroën otkrio cijenu modela ë-C3 kojime želi dominirati elektrifikacijom

Svi dobro znamo kako su brojni prodavači automobila u niskom startu, a u iščekivanju javnog otvaranja poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. I dok će jedni 'napadati' tržište nižim cijenama, po kojima će nuditi vozila koja su na svom zalasku karijere, ima i onih koji će po prvi put ponudit svoje nove adute. Jedan od njih je i Citroën koji u prodaju pušta model ë-C3.

Najava njegovog dolaska vrti se već dulje vrijeme, ali do sada je bila nepoznata cijena. Jučer ih je Citroën konačno objavio.

Kao što je bilo poznato od prije, pripremljene su dvije razine opreme, You i Max. Znači, želite li Citroënov model ë-C3 napokon je poznato kako mu cijena kreće od 25.900 eura. Riječ je o You razini opreme, koja sadrži 16-colne naplatke s ratkapama, LED Vision svjetla s LED dnevnim svjetlima, stražnje parking senzore, tempomat/limitator, klima-uređaj, set za krpanje gume, 12V i USB-C utičnicu, head-up display, 7,4 kW punjač… Tu je i smartphone station. Znači, ovaj model nema središnji ekran, već ima nosač mobitela, koji se povezuje s Citroënovom aplikacijom putem NFC-a (bežično). S pomoću te aplikacije koriste svoj uređaj da bi pristupili prečicama do telefona, radija, navigacije i glazbenog sadržaja. Komande na upravljaču ë-C3 osiguravaju da vozač zadrži ruke na upravljaču, a tipka 'Home' omogućuje povratak na početni ekran aplikacije.

Imate li na raspolaganju 3.600 eura više, računajte i na kameru za vožnju unatrag, automatski klima-uređaj, 17-colne alu naplatke, dvobojnu karoseriju, krovne nosače, 3D LED stražnja svjetla kao i vozačevo sjedalo podesivo po visini. Razlika je i u tome što ovaj Max paket donosi i upravljač presvučen umjetnom kožom te My Citroën Drive. Njega čine 10,25-inčni zaslon Infotainment sustava, DAB, 3D navigacija, bežični Mirror Screen, dodatne dvije USB-C utičnice, bežično punjenje pametnog telefona…

Naravno, moguće su i neke doplate. Tako je 500 eura potrebno dodati za 11 kW punjač, odnosno 800 eura za paket grijanja. On uključuje grijanje prednjih sjedala, grijanje upravljača i vjetrobranskog stakla te svjetla za maglu. Bijela boja dolazi serijski, plava Monte Carlo se nadoplaćuje 520 eura, koliko iznosi nadoplata i za metalik verzije sive crne i plave. Najskuplja je metalik crvena koja stoji 650 eura.

Podsjetimo samo kako je ë-C3 dug 401,5 centimetara, visok 157,7 cm te širok 175,5 cm. Teži 1419 kilograma, uz prtljažnik od 310 litara. Dolazi s baterijom neto kapaciteta 44 kWh te elektromotorom od 83 kW / 113 KS. Takva kombinacija trebala bi osigurati realni domet veći od 300 km. Uz DC punjenje od 100 kW nadopuna s 20% na 80% traje 26 minuta.