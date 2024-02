Mercedes planira napustiti brend EQ i super aerodinamični dizajn

Elektrifikaciju automobila mnogi su nazvali posljednjim čavlom u lijesu automobilskog dizajna. Robovanje aerodinamici u nadi ostvarenja boljeg dometa brojne je proizvođače natjerao da načela i sam jezik svog dizajna odbace u korist stvaranja što aerodinamičnijih karoserija, koje nerijetko više liče na kompjuterske miševe nego na automobile.

Mercedes-Benz EQS, predvodnik Mercedesove EQ linije

Polarizirajuće limuzine

Jedan od tih proizvođača je Mercedes-Benz, brend koji je sinoniman s limuzinama jakog karaktera. Čak i ako niste obožavatelj automobila s trokrakom zvijezdom, vrlo je vjerojatno da s lakoćom prepoznajete njihove modele u prometu. Nažalost isto se ne može reći i za njihovu EQ seriju, koja je dobar dio jezika dizajna koji je činio Mercedesove modele prepoznatljivim žrtvovao u korist ostvarivanja maksimalne aerodinamičnosti. Reakcije javnosti na modele EQE i EQS, točnije njihov dizajn, bile su većinski negativne te su mnogi preispitivali koja je poanta Mercedes električnih limuzina koje uopće ne liče na Mercedes limuzine.

Futurističko-aerodinamični dizajn nije naišao na odobravanje obožavatelja Mercedes-Benza

Ispravljanje grešaka

Christoph Starzynski, Mercedesov dopredsjednik automobilskog inženjeringa, izjavio je kako su u Mercedesu svjesni reakcija javnosti, a osobito kupaca, na njihove EQ modele te kako će se polako no sigurno vratiti prepoznatljivom dizajnu kakav se očekuje od Mercedesa. Kao primjer dizajna kakvog možemo očekivati u budućnost, Starzynski je istaknuo Concept CLA. Ovaj koncept ima mnogo izraženije linije, te prednju masku koja je dizajnom mnogo bliža klasičnim Mercedes-Benz maskama.

Concept CLA, model koji će služiti kao inspiracija za buduće MB modele

Imenovanje budućih modela

Po pitanju same nomenklature također će doći do promjena, no za to ćemo morati pričekati kraj desetljeća. Starzynski ističe kako u Mercedesu koriste sustav imenovanja nalik patentnom zatvaraču. S jedne strane nalaze se klasični modeli kao C, E ili S, dok su s druge strane EQ modeli poput EQC, EQE i EQS. Kako vrijeme prolazi, i elektrifikacija preuzme većinski udio Mercedesove game, taj "patent" će se zatvoriti i više neće biti potrebe za EQ brendiranjem, budući da će svi modeli biti električni.

Trenutni dizajn EQ modela mogao bi uskoro postati stvar prošlosti

Ovo su vrlo pozitivne vijesti za sve ljubitelje Mercedes-Benza, jer će uskoro moću uživati u električnim modelima koji će osim ekološke, imati i mnogo izraženiju estetičnu komponentu. S druge strane, svi koji se nadaju da će Mercedes zauvijek proizvoditi automobile s motorima s unutrašnjim izgaranjem dobili su jasan podsjetnik da su dani takvih modela odbrojani, te da je Mercedesova budućnost u potpunosti električna.