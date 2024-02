Nevera isporučena prvom hrvatskom kupcu, ali u SAD-u

Neurokirurg dr. Branko Škovrlj, koji živi u New Jerseyju, postao je ponosni vlasnik hiperautomobila s hrvatskim potpisom. Isporuka tog vozila ima posebnu vrijednosti za kompaniju

Rimac Nevera dobila je nedavno svog prvog hrvatskog kupca, dr. Branka Škovrlja, cijenjenog hrvatskog neurokirurga koji živi u New Jerseyju, objavili su iz Rimac Grupe. S obzirom na to da je to i dalje kompanija sa sjedištem u Hrvatskoj, ovaj događaj ima posebnu vrijednosti za njih, poručili su.

Hrvatski kupac svoj je hiperautomobil Rimac Neveru preuzeo putem jednog od Bugatti Rimac prodajnih predstavnika, tvrtke Manhattan Motorcars u New Yorku. Njegovo putovanje započelo je s YouTube videom u kojem je bio impresioniran kompanijom i automobilom. Svoj je interes izrazio odmah, a u više navrata je i posjetio Zagreb kako bi upoznao tim, odabrao točne specifikacije svog automobila, i pratio proizvodnju svoje Nevere.

Crno-crvena kombinacija

Dr. Škovrlj se odlučio za sportsku konfiguraciju koja se uklapa u osobnost Nevera hiperautomobila; tzv. Predator Black "Fantasy" završni sloj – s unutrašnjošću od crvene kože.

Na eksterijeru se ističu sjajne crvene kočione čeljusti, skrivene iza Infinitus kotača, a na unutrašnjosti nekoliko posebnih detalja, uključujući crni satenski završni sloj za anodizirane metalne dijelove, perforirana sjedala i šavove karakteristične za Rimac automobile.

Mate Rimac, osnivač i CEO Rimac Grupe, poručio je: "Svaka Nevera je posebna priča, san jednog od vlasnika, pri čemu je i svako iskustvo kupca drugačije. Danas dijelimo bitan trenutak s Brankom, dok postaje ne samo prvi Hrvat, uz mene osobno, koji posjeduje Neveru, već i ambasador onoga što smo ovdje izgradili. Obojica ponosno predstavljamo našu domovinu na globalnoj razini i bila je čast imati kraj sebe Branka, koji je bio uključen u stvaranje svoje Nevere te koji sada postaje dio Rimac obitelji."