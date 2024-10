Peugeot modelom E-408 upotpunio električnu gamu

Predstavljanjem modela 408 Peugeot je načinio neočekivan iskorak u vrhu C-segmenta, pa u njemu ponudio atraktivan fastback model, dinamične linije, s premium materijalima i dotjeranih detalja. Nakon početno lansiranih plug-in hibridnih modela, pa potom i 48-voltnog blagog hibridnog pogonskog sklopa ranije ove godine, u ponudi modela 408 od sada će biti i potpuno baterijsko-električna izvedba. Njome francuska marka ispunjava svoju strategiju elektrifikacije ponude i upotpunjava ponudu u ovom segmentu, nudeći kupcima sve izvedbe pogonskog sklopa na odabir.

Novi Peugeot E-408 donosi elektromotor snage 157 kW/210 KS te nikal-magnezij-kobalt (NMC) bateriju iskoristivog kapaciteta 58,2 kWh. Baterija je, zahvaljujući modularnoj platformi E-EMP2 (Efficient Modular Platform) i velikom međuosovinskom razmaku od 2,79 m, baterija je smještena u podnicu vozila, čime ne umanjuje prostranost kabine te spušta težište automobila za bolji osjećaj u vožnji.

Agresivni izgled, stav i dinamični karakter modela ostaju nepromijenjenima, pa se i dalje ističu atraktivne linije, zaobljene površine s oštrim prijelazima te robusni odbojnici. Tu su i kotači od 19" inovativnog dizajna s gumama veličine 225-50-R19, s posebno niskim otporom kotrljanja (A+ klase), bitnim upravo za električnu izvedbu.

Oprema Allure ili GT Peugeot E-408 Allure serijski dolazi s LED prednjim svjetlima, 19'' alu-felgama, sustavom i-Cockpit s prilagodljivom 10'' digitalnom instrumentnom pločom, povezanim navigacijskim sustavom, glasovnim naredbama, bežičnim Apple CarPlay i Android Auto sustavima, 6 zvučnika, grijanim vozačevim sjedalom i volanom, dvozonskom automatskom klimom, stražnjom kamerom i senzorima za parkiranje te toplinskom pumpom. Razina opreme GT, uz sve navedeno za Allure, dodatno ima Matrix LED prednja svjetla, prednje parking senzore, aluminijske unutarnje ukrasne detalje s prilagodljivom ambijentalnom rasvjetom u 8 boja, aluminijske pragove vrata, motorizirani prtljažnik s otvaranjem bez ruku te paket Drive Assist Plus (poluautonomna vožnja Level 2).

Udobnost i dinamiku električne vožnje upotpunjavat će i-Cockpit, sustav oko kojeg su izgrađene digitalne opcije novog Peugeota E-408. To uključuje kompaktni upravljač s osnovnim komandama, digitalni klaster instrumenata ispred njega s konfigurabilnim 10-inčnim 3D zaslonom, središnji infotainment ekran od 10" te niz fizičkih prekidača ispod njega.

Dodatna pozornost kod električne izvedbe posvećena je aerodinamici, pa tako on uz postojeće vidljive elemente karoserije ima i posebno izrađeno "glatko" podvozje, koje dodatno smanjuje koeficijent otpora i omogućava povećanje dometa. Prosječna potrošnja modela je stoga samo 15,2 kWh / 100 km, a doseg 453 kilometra (WLTP). Regenerativno kočenje nudi tri razine na odabir, kao i pogonski sklop, koji može ponuditi normalni, sportski i eko način rada.

Punjenje baterije može se obavljati na punjačima snage do 120 kW, pa se ona od 20 do 80% kapaciteta u tom slučaju puni za oko pola sata. Tipično se 100 km dosega može dodati za 10-ak minuta punjenja. Uz klasičnu garanciju, tu je i program Peugeot Allure Care, koji kod E-408 pokriva elektromotor, punjač, prijenos te glavne električne i mehaničke sklopove tijekom prvih 8 godina ili do 160.000 km. Jamstvo u tom produljenom paketu aktivira se besplatno i automatski, ako se vozilo redovito provjerava svakih dvije godine ili 25.000 km kod ovlaštenog servisera.