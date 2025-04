Škoda Elroq RS dolazi s električnim pogonom od 340 KS

Škodina obitelj RS bogatija je za još jednog člana – pridružuje im se Elroq RS, vrh ponude novog kompaktnog SUV-a, predstavljenoga prošle jeseni. Novi je Enyaq RS "rođak" modela Enyaq EV, pa s njime dijeli pogonsku tehnologiju. Tako će vrh ponude linije Elroq imati dva elektromotora ukupne snage 340 KS (250 kW), što će ga iz mjesta do 100 km/h ubrzavati za 5,4 sekunde.

Baterija kapaciteta 84 kWh davat će mu do 550 kilometara dosega (prema WLTP ciklusu), a punit će se brzim istosmjernim punjačima snage do 185 kW od 10% do 80% kapaciteta za oko 26 minuta. Iz Škode su istaknuli još poneku tehničku karakteristiku koja će RS-u dati još sportskog duha. Tako Elroq RS dobiva pogon na sve kotače, najvišu brzinu od 180 km/h, a sve to bit će oslonjeno na adaptivnu šasiju DCC, koja omogućava promjenu više načina vožnje – sve kako bi sportska dinamika došla do izražaja.

Izvana je Elroq RS doživio niz stilskih poboljšanja, primjerice u vidu novih naplataka od lake legure promjera 21", istaknute odbojnike, okvire oko vrata, crne retrovizore i ostale detalje, koji daju do znanja da je riječ o nešto drugačijoj izvedbi klasičnog gradskog SUV-a.

Dominantno crni interijer u Škodi nazivaju "RS Lounge", a ističe se sportskim sjedalima s integriranim naslonima za glavu, uz grijanje i funkciju masaže, kao i sportskim trokrakim upravljačem. Unutrašnjost je "prošarana" zelenim šavovima te detaljima od nehrđajućeg čelika. Pred vozačem je 5-inčni instrumentni klaster, od pomoći mu je head-up zaslon, dok je u sredini smješten 13-inčni infotainment zaslon.

Škoda će Elroq RS službeno predstaviti na ovotjednom Milan Design Weeku,