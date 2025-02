Češki je proizvođač odabrao Hrvatsku i Grobnik za predstavljanje sportski nastrojenih modela

Kratica RS (Rally Sport) još od 2000. označava stručnost motosporta u proizvodnji Škoda modela.Potpuno novi model Škoda Kodiaq RS i osvježena Octavia RS najnoviji su članovi sportske obitelji RS češkog proizvođača automobila. Uz novi 2,0 TSI motor snage 195 kW / 265 KS oba su modela snažnija no ikad do sad. Upravo je ova dva modela Škoda odlučila prezentirati brojnim europskim specijaliziranim novinarima u Hrvatskoj. U pravilu, nakon slijetanja u Zračnu luku Franjo Tuđman, uputili su se modelima Octavia RS ili Kodiaq RS na vožnju do Grobnika. Tamo je bila prilika Octaviju RS isprobati i na samoj stazi, a što je upotpunilo Škoda RS Experience druženje.

Škoda RS Experience Ivan Cvetković

Idemo prvo s modelom koji je potpuno novi. Riječ je o velikom SUV modelu Kodiaq koji je protekle godine stigao u svojoj drugoj generaciji. Sada je i to drugo izdanje dobilo RS verziju koja iz već spomenutog 2-litrenog TSI benzinskog motora razvija 265 KS, ali i izvrsnih 400 Nm okretnog momenta. Riječ je o motoru koji dolazi u kombinaciji sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem visokog odziva i pogonom na sve kotače. ECU jedinica prilagođena je karakteristikama vozila, dimenzijama i 4x4 pogonu. Kodiaq RS također dolazi uz dinamičko pojačanje zvuka, što omogućuje emotivan zvuk motora.

Napredni pogon 4×4

Pogon na sve kotače omogućuje elektrohidraulički kontrolirana međuosovinska višelamelna spojka, podržana raznim senzorima koji kontinuirano procjenjuju situaciju u vožnji. Upravljački uređaj izračunava i primjenjuje optimalnu raspodjelu snage, dopuštajući da se do 100 % okretnog momenta preusmjeri na stražnju osovinu, a do 85 % na jedan kotač (u kombinaciji s elektroničkom blokadom diferencijala). Pogon na sve kotače također povećava kapacitet vuče, čime se modelu Škoda Kodiaq RS omogućuje vuča prikolice s mehanizmom za kočenje težine do 2500 kg.

Škoda RS Experience Ivan Cvetković

Kodiaq RS donosi MacPherson ovjes s opružnim nogama i donjim trokutastim sponama i torzijskim stabilizatorom sprijeda te ovjes s više spona i torzijskim stabilizatorom na stražnjoj osovini. Sastoji se od jedne uzdužne i tri poprečne spone, tj. četiri elementa. Specifične funkcije ovih elemenata za prijenos sile u poprečnom i uzdužnom smjeru osnova su njihova specifičnog pojedinačnog dizajna koji osigurava optimalnu kinematiku osovine. Rezultat su izvrsne karakteristike upravljanja i odličan komfor tijekom vožnje, a uz što ide i progresivno upravljanje. To doprinosi poboljšanoj dinamici upravljanja i manevriranju pri malim brzinama smanjenjem punog kruga okretaja upravljača.

Kočioni sustav s crvenim kočionim čeljustima

Prednje i stražnje disk kočnice s crvenim kočionim čeljustima ventilirane su i veličinom prilagođene performansama vozila. RS izdanje moguće je na obje izvedbe, i s 5 i sa 7 sjedala. Verzija s 5 sjedala dolazi sa 17-colnim disk kočnicama dimenzija 340×30 milimetara na prednjoj osovini. Slične su kočnice i kod verzije sa 7 sjedala, a različite su dimenzije (335×30 milimetara) s dvoklipnim kočionim čeljustima. U oba slučaja straga su 17-colne disk kočnice dimenzija 310×22 mm s jednoklipnim kočionim čeljustima.

Sitne, ali velike dizajnerske razlike

Crni akcenti vanjskog dizajna zaštitni su znak Škoda RS modela. U skladu s tim, druga generacija modela Kodiaq RS dolazi sa sjajnom crnom završnom obradom okvira rešetke, poklopcima vanjskih zrcala, gornjim dijelovima okvira prozora, krovnim nosačima i D stupom. Tu je i izražajan prednji branik s raznim detaljima u crnoj boji. Još jedna ekskluzivna značajka vanjskog dizajna je prednja rešetka s vodoravnom svjetlosnom trakom. Kao i u svim Škoda RS modelima, stražnji kraj cijelom njegovom širinom krasi reflektor. Natpis Škoda i oznaka modela na poklopcu prtljažnika također su crne boje, dok su stražnji branik i bočni pragovi u boji karoserije. Ispod stražnjeg branika vidljivi su vrhovi ispušnih cijevi od brušenog nehrđajućeg čelika. Redizajnirani RS logotip krasi poklopac prtljažnika i Škoda rešetku. Serijski 20-colni Elias kotači od lakog metala brušene su crne završne obrade i ekskluzivni za modele RS. Kodiaq RS dostupan je uz ponudu od osam različitih vanjskih završnih obrada: jedna nemetalik boje i ukupno sedam metalik završnih obrada laka, uključujući Bronx metalik zlatnu.

Škoda RS Experience Ivan Cvetković

Bogata serijska oprema RS modela uključuje matrix LED glavna svjetla s animiranim efektom dobrodošlice i funkcijom svjetala za skretanje kao i LED stražnja svjetla s animiranim žmigavcima, povezana crvenom ukrasnom trakom. Sustav KESSY Advanced, s funkcijom otključavanja tijekom prilaska i zaključavanja tijekom udaljavanja, također je serijski, kao i poboljšana adaptivna regulacija voznog postroja DCC Plus najnovije generacije. On omogućuje 15 postavki sve od komforne do sportske varijante te kontinuiranu prilagodbu amortizera. Koristi amortizere s dva neovisna ventila kako bi kontrola prigušenja kompresije i kontrola prigušenja povrata mogle biti odvojene. Prethodno je za obje funkcije bio korišten jedan ventil. Ovo novo rješenje omogućuje brži odziv amortizera i proširuje raspon karakteristika prigušenja, radi dodatnog poboljšanja voznih performansi i veće udobnosti. Serijski je i odabir modusa vožnje. On omogućuje odabir između modusa Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual i Snow, svaki s odgovarajućim električnim podešavanjem amortizera, te nudi i modus Off-Road.

Dvije sportske opcije za unutrašnjost

Dobro je poznato kako Kodiaq ima dugi međuosovinski, a što mu osigurava prostranu unutrašnjost za koju kod RS izdanja dostupne dvije varijante paketa Design Selection. Početna, RS Lounge Design Selection uključuje sportska sjedala s integriranim naslonima za glavu i presvlake od crne tkanine Suedia/umjetne kože s kontrastnim crvenim prošivom. Kao i većina unutrašnjosti, krovna obloga također je sportske crne završne obrade. Dizajnerski dio instrumentne ploče, umetci u vratima i središnji naslon za ruku također su presvučeni crnom Suedia tkaninom.

Škoda RS Experience Ivan Cvetković

Opcijski RS Suite Design Selection ima sportska sjedala s integriranim naslonima za glavu te crnu perforiranu kožu/umjetnu kožu s crvenim kontrastnim prošivima. Dizajnerski dio instrumente ploče, umetci u vratima i središnji naslon za ruku također su presvučeni crnom umjetnom kožom. Kodiaq RS dolazi s 3-krakim višenamjenskim kolom upravljača s crvenim prošivom i RS oznakom. Laminirano staklo akustičnih bočnih prozora sprijeda i straga osigurava još bolju zvučnu izolaciju. 10-inčni virtualni cockpit modela Kodiaq RS dopunjen je samostojećim 10-inčnim ili 13-inčnim infotainment zaslonom prikazuje RS logotip dobrodošlice. Za još bolje zvučno iskustvo u vozilu tu je serijski Canton sound sustav.

Odabir je na limuzini ili karavanu

Drugi model koji smo imali priliku isprobati je obnovljena Octavia u RS izdanju, a koja se može odabrati u limuzinskom ili pak karavanskom izdanju. Razlike su minimalne, a odnose se na stražnji dio, odnosno veličinu prtljažnog prostora. Kao i Kodiaq RS, i ovdje se koristi dvolitreni turbobenzinac od 265 KS, doduše uz 370 Nm, znači nešto manje okretnog momenta. RS izdanje raspoznajemo po tipičnim RS zaštitni znakovima koji uključuju crne akcente vanjskog dizajna i crvenu reflektorsku traku na stražnjem kraju. Octavia RS serijski dolazi s matrix LED glavnim svjetlima. Design Selection varijante RS Fabric i RS Suedia ekskluzivno su dostupne za model Octavia RS. Ovo je nastavak priče koja je započela prije 25 godina. Naime, tada je predstavljena prva generacija modela Škoda Octavia RS. Sada je tu već u četvrtoj, osvježenoj verziji. Kako se i očekivalo, Njemačka je (uz 46,5% ukupne prodaje) glavno tržište ovog modela koji je do danas prodana u više od 350.000 primjeraka.

Škoda RS Experience Ivan Cvetković

Novi 2-litreni TSI motor uz već spomenutih 265 KS znači da je došlo do povećanja snage za 20 KS. Uvijek dolazi u kombinaciji sa 7-stupanjskim DSG automatskim mjenjačem i pogonom na prednje kotače. Iz mjesta hatchback do 100 km/h stiže za 6,4 sekunde, a karavanski Combi to čini za 6,5 sekundi. Maksimalna brzina elektronički je ograničena na 250 km/h. Model Octavia RS sada je serijski opremljen novim sportskim ispuhom. U modusu vožnje Sport , ECU jedinica pruža oštrije reakcije na gas i kočenje. Novi model Octavia RS također nudi Emotion Start koji se aktivira dugim pritiskom na gumb za pokretanje čime se broj okretaja motora povećava na 2100 o/min tijekom pokretanja, što rezultira neodoljivim zvukom. Funkcija se aktivira uključivanjem paljenja, koje zatim pokreće vozilo na povećanom broju okretaja dok se od vas ne zatraži da pritisnete papučicu kočnice.

Spušteni sportski vozni postroj

Serijska oprema uključuje sportski vozni postroj s kraćim oprugama i specifičnim amortizerima koji razmak od tla smanjuju za 15 milimetara. Zajedno s novouređenom značajkom progresivnog upravljanja i elektronički kontroliranim diferencijalom s ograničenim proklizavanjem (VAQ), ovo osigurava izvrsnu trakciju i dinamično iskustvo vožnje u svakoj situaciji. Da to funkcionira vrlo dobro uvjerili smo se i tijekom vožnji našom poznatom autodrom pistom Grobnik.

Škoda Octavia RS

Adaptivna regulacija voznog postroja (DCC) dio je dodatne opreme. Ona vozaču omogućuje odabir modusa Normal, Comfort, Sport ili Individual. Kao i Kodiaq RS i Octavia RS ima MacPherson ovjes s opružnim nogama i donjim trokutastim sponama i torzijskim stabilizatorom na prednjoj osovini te ovjes s više spona s jednim uzdužnim i tri poprečna kraka te torzijskim stabilizatorom na stražnjoj osovini. Istaknuta značajka modela Octavia RS njegove su gume visokih performansi, dizajnirane za dinamičnu i sportsku vožnju. Omogućuju poboljšano prianjanje i kraći put kočenja.

Napredna tehnologija diferencijala

Octavia RS opremljena je značajkom VAQ, koja je originalno razvijena za motoutrke. To je elektrohidraulična višelamelna spojka koja može s pomoću diferencijala blokirati brzinu pogonskih kotača. Integrirani upravljački uređaj omogućuje prediktivno upravljanje okretnim momentom, čime se sprječava gubitak trakcije. Uz maksimalni okretni moment od 1600 Nm, ovo predstavlja alternativnu izvedbu u odnosu na funkciju XDS+ u konvencionalnim modelima Octavia čiji je maksimalni okretni moment 500 Nm. Sustav VAQ radi u dva modusa vožnje - Normal i Sport. VAQ pomaže u raznim situacijama u vožnji. Kada se suoči sa zavojem, usmjerava više okretnog momenta na vanjski kotač, omogućujući brže skretanje uz zadržavanje stabilnosti. Pri pravocrtnoj vožnji, na površini gdje je prianjanje ispod desne strane različito od prianjanja ispod lijeve, preusmjerava veći okretni moment na kotač koji je na površini s većim prianjanjem, što omogućuje bržu i stabilniju vožnju. Kočioni sustav u modelu Octavia RS ima ventilirane disk kočnice dimenzija 340×30 milimetara sprijeda i 310×22 milimetara straga. Opremljene čeljustima s jednim klipom osiguravaju izvrsne performanse kočenja, a odgovaraju snazi vozila.

Škoda Octavia RS

RS izdanje odmah je prepoznatljivo po brojnim dizajnerskim značajkama. Okvir Škoda rešetke, okviri prozora i poklopci vanjskih zrcala sjajne su crne završne obrade, kao i krovni nosači na modelu Octavia Combi RS. Crni akcenti krase i izražajnu prednju masku. Stražnjim krajem dominira crni difuzor. U tipičnom RS stilu, stražnja maska ima crvenu reflektorsku traku koja se proteže cijelom širinom vozila. Stražnji bočni prozori i stražnji prozor su zatamnjeni. Tu su i aerodinamički optimizirani 18-colni Comet kotači od lakog metala, opcijski dostupni u sjajnoj crnoj završnoj obradi i novi 19-colni brušeni Elias kotači od lakog metala srebrne ili antracit boje s velikim crnim aero letvicama. RS modeli su jedina varijanta modela Octavia koji serijski dolaze s matrix LED glavnim svjetlima.

Sportski stil u unutrašnjosti

Unutrašnjost pretežno je sportske crne završne obrade. 13-inčni središnji zaslon i navigacijski sustav dio su serijske opreme, kao i automatski uvlačna pokrivka prtljažnog prostora u modelu Combi. Ugrađena su sportska sjedala s integriranim naslonima za glavu, a tu je i novi RS logotip i prošivene presvlake od tkanine s crvenim ukrasnim prošivom na potpornim bočnim dijelovima sjedala. Dizajnerski dio instrumentne ploče prekriven je neoprenom i ima kontrastne crvene prošive.

Škoda Octavia RS

U opcijskoj ponudi RS Suedia Design Selection, sportska sjedala imaju perforirane presvlake izrađene od tkanine Suedia i umjetne kože. Tu su i dodatni istaknuti crveni prošivi na površini sjedala i naslonima. Ergo comfort sjedala dolaze uz električno namještanje, funkciju memorije i prilagodbu dubine sjedala u okviru serijske opreme. Također su serijski opremljena prilagodljivom lumbalnom potporom i funkcijom masaže. Kombinacija tkanine Suedia i umjetne kože također se može pronaći na panelima vrata. Dizajnerski dio instrumentne ploče prekriven je tkaninom Suedia i ima dva reda kontrastnih crvenih prošiva.

Škoda Octavia RS

U slučaju da ste i sami zainteresirani za neki od ovih modela, dobra je vijest što se Octavia RS i Octavia Combi RS već mogu konfigurirati i naručiti. Cijene kreću od 40.380 eura za Octaviju RS, odnosno 41.477 eura za model Octavia Combi RS. Kasnije u prodaju stiže i Kodiaq RS, a gdje se očekuje početna cijena od nekih 55.000 eura, no još nema konačne cijene.