Nova Škoda Enyaq: Redizajn, bolja aerodinamika i veći doseg

Kao što je nedavno bilo najavljeno, Škoda je objavila detalje o novim električnim modelima Enyaq i Enyaq Coupé u godini modela 2025., koji su se dosad pokazali vrlo popularnima, pa su zaslužili da budu sljedeći, nakon Elroqa, koji će prijeći na novi dizajn. Koncept Modern Solid i ovog puta donosi minimalistički izgled s čistim i elegantnim linijama, podređenima aerodinamici i funkcionalnosti, uz dašak robusnosti – posebno kad se gleda sprijeda.

Na prednjoj masci sada postoji manji broj spojeva, odnosno načinjena je od manje pojedinačnih dijelova, pa su LED svjetla, sada sačinjena od četiri elementa, bolje integrirana u karoseriju. Posebno je to istaknuto kod varijante s LED Matrix farovima, a posebno naglašeno svjetlosnim elementima koji se protežu cijelom širinom haube i tako vizualno spajaju cijeli prednji dio u jedno "lice".

Novi Enyaq će zahvaljujući ovom redizajnu dobiti bolji koeficijent aerodinamičkog otpora u odnosu na aktualni model. On pada s 0,264 na 0,245 za osnovni model te s 0,234 na 0,225 za Coupé karoserijsku izvedbu. To se prevodi i u poboljšani doseg s jednim punjenjem baterije, pa će tako primjerice Enyaq 85 s baterijom kapaciteta 77 kWh imati deklarirani(WLTP) doseg od 588 kilometara, umjesto ranijih 562 km. Kod Coupéa to raste s 570 na 597 km u opremljenijem modelu, unatoč tomu što motori i baterije ostaju jednakima.

Škodini dizajneri promijenili su i izgled haube, natpisa na njoj, dok su u interijeru izradili šest dostupnih verzija. One kombiniraju materijale, boje i šavove u kontrastne, atraktivne spojeve, dok istodobno koriste održive materijale za presvlake, načinjene od 75% recikliranih sirovina.

U osnovnoj opremi novih Enyaqa i Enyaqa Coupé dolazit će grijana prednja sjedala i isti takav upravljač, digitalni instrumentni klaster dijagonale 5" te središnji infotainment zaslon od 13". Ulazak i izlazak iz automobila bit će standardno bez ključa, uz automatsko otključavanje i zaključavanje vozila. Trozonski klima uređaj, adaptivni prediktivni tempomat, pomoć pri vožnji u gužvama i parkiranju, pa čak i parkiranje vozila na daljinu, korištenjem mobitela – bit će dostupni kao dio dodatne opreme.

Škodin princip praktičnosti Simply Clever prenosi se i na ove modele, pa će tako u vratima biti skriven kišobran, dok će u prtljažniku vlasnike dočekati niz praktičnih rješenja. Toliko ih je, da su u Škodi odlučili tamo zalijepiti QR kod, čijim skeniranjem će biti otvorene upute za to kako koristiti praktične dodatke na najbolji način. Kapacitet prtljažnika ostao je kao i prije, 585 odnosno 1.710 litara s preklopljenim sjedalima kod osnovnog te 570 ili 1.610 litara kod Coupé modela.