Službeno potvrđeni detalji BMW-ovog SUV-a Vision Neue Klasse X

U procesu potpune transformacije dizajnerskog potpisa, ali i tehnološke platforme na kojoj razvijaju automobile, u BMW-u su i službeno najavili kako će izgledati njihov nadolazeći električni SUV srednje veličine. Punim imenom BMW Vision Neue Klasse X, taj će automobil u gami bavarske marke zamijeniti postojeći iX3, ali uz mnoge novitete.

Koncept vozila otkriven je na godišnjoj konferenciji, uz predstavljanje poslovnih rezultata i planova za budućnost. Marka je prošle godine prodala 2,55 milijuna vozila u cijelom svijetu, što je rast od 6,4% u odnosu na 2022., uz porast prihoda od 9%. Baterijsko-električni modeli činili su 15% prodaje, a ako im se pribroje i hibridi, onda udio elektrificiranih modela u ukupnoj prodaji za prošlu godinu iznosi 22%. Trend će se, najavljuju, nastaviti, a jedan od ključnih elemenata bit će i najavljeni modeli iz serije Neue Klasse.

Drugačiji izvana i iznutra

Da se vratimo i na "zvijezdu" predstavljanja – Vision Neue Klasse X najavljuje rasvijetljene "bubrege" na prednjoj masci, upravo onoga oblika koji je viđen i na neslužbenim fotografijama prije nekoliko dana. Automobil zadržava prepoznatljive proporcije ostalih SUV-a i opću estetiku marke, no uz povećanje aerodinamičke efikasnosti od 20%. ukupno bi pogonski sustav trebao biti učinkovitiji i do 25% u odnosu na postojeće usporedive električne modele BMW-a.

Doseg bi trebao narasti za do 30%, kao i brzina punjenja. Arhitektura će biti zasnovana na 800-voltnoj tehnologiji, a baterije će moći primiti energije za 300 kilometara vožnje u samo deset minuta.

U unutrašnjosti dominiraju meki i prirodni materijali te dijelovi načinjeni od reciklirane plastike, koji će činiti do 30% elemenata u kabini. Tu su i panoramski krov, veliki središnji zaslon, moderno dizajnirani upravljač, head-up zaslon te stražnja klupa koja odaje dojam kauča u dnevnoj sobi.

Od tehnoloških dodataka BMW najavljuje dvosmjerno punjenje, odnosno podršku za moderne "Vehicle to Home”, "Vehicle to Grid” i "Vehicle to Load” sustave. Novo razvijeni sustav upravljanja šasijom koristit će deset puta snažnije ugrađeno računalo kako bi aktivno činio vožnju sigurnijom i udobnijom.

Serijska proizvodnja ovog električnog SUV, odnosno kako ga u bavarskoj kompaniji nazivaju SAV (Sports Activity Vehicle) modela, započet će tijekom 2025. godine u tvornici u mađarskom Debrecenu.