Stiže sportski Megane E-Tech: Veći doseg i agresivniji izgled

U sjeni popularnih retro modela 4 i 5, Renault planira temeljito osvježiti Megane E-Tech. Očekuje nas sportska hot hatch izvedba s većom baterijom, poboljšanim dosegom i, potencijalno, povratkom legendarne Renaultsport značke.

Nedavni uspjeh Renaultovih nostalgičnih električnih modela, retro inspiriranih 4 i 5, snažno je odjeknuo među kupcima. Međutim, njihova popularnost bacila je u sjenu model Megane E-Tech, što je potaknulo francuskog proizvođača da osmisli novi plan kako bi svom kompaktnom električnom adutu vratio zasluženu pozornost.

Plan za jačanje privlačnosti Meganea oslanja se na još jednu vještinu po kojoj je Renault poznat: izradu sportskih kompakata, odnosno hot hatcheva. Kako prenosi Carscoops, izvršni direktor Fabrice Cambolive potvrdio je medijima kako Megane uskoro dobiva sportsku preobrazbu koja će osigurati da privlači više pogleda, ali i da nudi znatno veći doseg između punjenja. Očekujemo ga na tržištu u idućih šest do devet mjeseci.

Sportski duh kao prioritet

Iako nije ulazio u tehničke detalje poboljšanja, Cambolive je potvrdio da veća baterija ključan dio paketa. Trenutno najveća dostupna baterija u modelu E-Tech ima kapacitet od 60 kWh, što omogućuje doseg od 459 km. Za usporedbu, veći Scenic E-Tech nudi bateriju od 87 kWh s dosegom od 615 km, dok Meganeov rođak, novi Nissan Leaf, dolazi s baterijom od 75 kWh za doseg od 488 km.

Sva tri modela koriste isti prednji elektromotor snage 215 KS (160 kW), no ostaje nejasno hoće li sportski Megane dobiti i više snage kako bi opravdao titulu pravog hot hatcha. Glavni konkurent, Volkswagenov ID.3 GTX, raspolaže s 326 KS i do 100 km/h stiže za 5,7 sekundi, što je za 1,8 sekundi brže od trenutnog Meganea.

Kako bi se opravdala viša cijena zbog skuplje baterije, Renault će se pobrinuti da promjene budu vidljive i izvana. Stoga se očekuju agresivniji odbojnici, novi dizajn naplataka i tanja LED svjetla, što su već nagovijestile i špijunske fotografije.

Povratak Renaultsporta?

Najzanimljiviji dio priče je nagovještaj o mogućem oživljavanju legendarne značke Renaultsport, koja je krasila brojne proslavljene sportske modele prije nego što je umirovljena 2023. godine. Cambolive je potvrdio da se "istražuju neke opcije" i da će javnosti predstaviti prijedloge u sljedećih 12 mjeseci, no nije izravno povezao tu ideju s planovima za sportski Megane.

Bilo kako bilo, jasno je da Renault ne odustaje od Meganea. Sportska verzija s većim dosegom i atraktivnijim dizajnom mogla bi biti upravo ono što je potrebno da se ovaj model vrati u središte pozornosti i ponovno postane jedan od najpoželjnijih električnih automobila u klasi.