Renault je nakon 5-ice, sada u prodaju pustio i četvorku

Oba modela vrlo slična, nastala na istoj platformi, pa su zajednički i pogonski sklopovi, odnosno baterije iz kojih se napajaju. Cijene su od 30.990 eura do 37.990 eura

Iako bi mnogi pomislili kako smo 'domaću' prezentaciju Renaulta 4 imali u Sloveniji zato što se ona svojedobno i proizvodila u Novom Mestu, to i nije tako. Stvar je tehničke naravi, odnosno činjenice da u Hrvatskoj još uvijek nema dovoljno registriranih primjeraka za održavanje prezentacije. Naime, dosadašnje iskustvo domaćih uvoznika, a to je da je prodaja električnih automobila na kapaljku ako postoji najava da će biti poticaja, a ne zna se kada. Upravo smo sada u takvom razdoblju. Gotovo su dva mjesec protekla od kad je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio uvjete i kriteriji za sufinanciranje kupnje novih vozila na alternativna goriva. Samo još trebaju i otvoriti natječaj. Sitnice.

Ivan Cvetković

Vratimo se mi na ono bitno - novi Renault 4. Nakon što sam prije koji mjesec pisao o dolasku reinkarnirane 5-ice, sada je tu još jedna reinkarnacija. Rekao bi da je kod prvo predstavljenog modela to odrađeno po boljoj špranci, no to je moje mišljenje. Tržište će pokazati koliko je koji model uspješno pripremljen. Uglavnom, riječ je o električnim izdanjima, a koja dijele brojne iste tehničke detalje.

Veći od R5, manji od Capturea

Trenutačna Renaultova ponuda električnih modela kreće modelom 5 koji broji ukupnu dužinu od 392 centimetra. Ponudu nastavlja upravo pristigla četvorka koja ima 22 cm više, a nastavlja se na Meganea koji je na 420 cm. Najveći EV u ponudi je Scenic uz 447 cm. Iduće godine ponudu će nadopuniti i najmanji model u ponudu, Twingo, a koji će brojiti manje od 380 cm. I nedavno predstavljena 5-ica, i R4 nastali su na istoj Ampere platformi.

Ivan Cvetković

Još malo o razlikama, odnosno sličnostima. Riječ je o vozilu koje zadržava kompaktnost (4,14 m) te je smješten između modela Clio (9 cm kraći) i Captur (9 cm duži). Visok je 1,57 m, kao i Captur. Glavna razlika između njih je razmak od tla, koji kod Renaulta 4 iznosi 18,1 cm, što je 1,2 cm više no u modelu Captur.

Bogato nasljeđe

Renault 4 počeo se proizvoditi 1961. godine i potrajao je do 1992. godine. Prodano je 8.135.424 primjeraka, što ga je učinilo najprodavanijim Renaultom na globalnoj razini. Renault 4 proizvodio se u Europi (Belgija, Španjolska, SLovenija itd.), Južnoj Americi (Argentina, Kolumbija, Peru itd.), Africi (Alžir, Maroko, Južnoafrička Republika itd.) pa čak i u Oceaniji. Četvrti je najprodavaniji automobil svih vremena pa ne čudi da je stekao status ikone na međunarodnoj razini. U Renaultu se ne opterećuju tim rekordima. Cilj im je modelom R4 pridonijeti povećanju popularnosti električnih vozila diljem Europe. Dok je Renault 5 više namijenjen kupcima iz gradskih sredina, Renault 4 odgovara široj publici, uključujući mlade obitelji.

Ivan Cvetković

Iako su nastali na istoj Ampere platformi, postoje i bitne razlike. Pored već spomenute razlike u ukupnoj duljini, tu je i 8 cm razlike u međuosovinskom razmaku. Kod R5 je na 254 cm, a kod R4 na raspolaganju je 262. To je najviše osjetiti putnici na stražnjoj klupi koji imaju više prostora. Bitna je razlika i u prtljažniku. R5 raspolaže obujmom od 326 litara, dok je kod R4 vrlo dobrih 420 litara.

Unutrašnjost kao kod petice

Prednji dio putničke kabine je isti. Kompletan raspored je identičan, a razlika je u sjedalima, odnosno u njihovoj udobnosti. R4 koristi nešto deblju pjenu, a što je dovelo do veće razine udobnosti.

Manje razlike su u nekim estetskim dodacima koje je moguće naručiti odmah pri kupnji vozila, ali i kasnije. Oni su stilski dotjerani prema dizajnerskom izričaju pojedinog modela. Tehnička razlike je i u činjenici da je R4 prvi Renault model koji je dobio opciju One Pedal vožnje. Vjerujem kako znate kako ona omogućava da se vozite samo pritiskanjem papučice gasa, odnosno akceleratora, a nije potrebno koristiti kočnicu. Regenerativno kočenje je toliko snažno da može u potpunosti zaustaviti vozilo.

Sposoban i za kampiranje

R4, u odnosu na R5 ima i mogućnost veće vuče prikolice. Umjesto 500 kg teških prikolica R4 može vući one do 750 kg. Praktična je i činjenica da se preklopivom stražnjom klupom i suvozačevim sjedalom dobiva ravna podnica. Tada se modelom R4 mogu prevesti stvari duljine 220 cm.

Ivan Cvetković

Ista je i pogonska grupa, baterije, kao i mogućnosti punjenja. Renault 4 dolazi s punjačem izmjeničnom strujom snage 11 kW te DC punjačem snage 80 (manja baterija) ili 100 kW. Punjač izmjeničnom strujom je dvosmjeran pa omogućuje funkcije V2L (vozilo do drugih uređaja) i V2G (vozilo prema mreži). Znači, automobil može postati izvor energije.

Dva motora, dvije baterije

Renault 4 je početno dostupan u konfiguraciji s motorom snage 90 kW (120 KS) i 225 Nm te baterijom kapaciteta 40 kWh. U tom se slučaju isporučuje s punjačem istosmjernom strujom od 80 kW. Doseg prema WLTP-u iznosi 308 km, a vrijeme punjenja je 3 i pol sata uz 11 kW punjač, odnosno 30 minuta DC punjačem od 80 kW (od 15 do 80 %).

Snažnija je verzija 110 kW (150 KS) i 245 Nm , a u kombinaciji s baterijom od 52 kWh. Litij-ionska NMC (nikal-mangan-kobalt) baterija sastoji se od četiri modula u jednom kućištu. Ta pojednostavnjena arhitektura pridonosi smanjenju mase od 30 kg u usporedbi s modelom Zoe. Sada teži manje od 300 kg. Prema WLTP-u tu je osiguran doseg do 409 km. Ova izvedba od 0 do 100 km/h ubrzava za 8,2 sekunde, a od 80 do 120 km/h za 6,4 sekunde. Najviša brzina elektronički je ograničena na 150 km/h. AC punjač je isto od 11 kW kao i kod slabijeg izdanja, dok je DC punjač od 100 kW.

Kupcima je na odabir slabiji pogonski sklop samo uz početni Evolution paket opreme. Ovaj model stoji 30.990 eura. Ista razina opreme uz snažniji elektromotor i bateriju stoji 2,5 tisuće eura više. Druga, odnosno srednja razina opreme Techno stoji 35.490 eura. Za dodatne dvije i pol tisuće eura dobiva se najbogatiji Iconic paket opreme. Pripremljeno je i nekoliko paketa opcionalne opreme za dodatnu individualizaciju, kako dizajnersku tako i tehničku, odnosno tehnološku.

Sve u svemu, sada Renault ima jako dobru ponudu električnih modela, a kojima pokrivaju širok spektar zahtjeva kupaca. Uspjeh modela R4 trebao bi biti veći od R5 jer raspolaže daleko većom razinom praktičnosti, do znate da neki kupuju automobile srcem, a ne glavom. Govorimo li o hrvatskom tržištu, neka ozbiljnija prodaja očekuje se tek uz asistenciju vlasti, znači uz poticaje. Bez njih prodaja EV modela i dalje je toliko malena da teško možemo i govoriti da je imamo.