Clio šeste generacije dobiva najefikasniji Renaultov hibridni pogon

Nakon 35 godina uspjeha i gotovo 17 milijuna prodanih primjeraka, Renault je predstavio šestu generaciju modela Clio, donoseći novi dizajn, modernu unutrašnjost i učinkoviti hibridni pogon

Autonet.hr utorak, 9. rujna 2025. u 14:21

Renault je u Münchenu, kako je bilo najavljeno, predstavio šestu generaciju svojeg najprodavanijeg modela – Clio. Kroz svoju tridesetpetogodišnju povijest, koja ga je pozicionirala kao mjerilo u svojoj kategoriji, ovaj je model do danas prodan u gotovo 17 milijuna primjeraka u 120 zemalja, čime je postao i najprodavaniji francuski automobil svih vremena. Njegov uspjeh potvrđen je i ove godine, budući da je Clio u prvoj polovici 2025. godine ponovno zauzeo poziciju najprodavanijeg automobila u Europi.

Kroz pet generacija, Clio je dva puta osvojio prestižnu titulu Europskog automobila godine (1991. i 2006.), a razvio je i brojne kultne verzije, od luksuznih Baccara i Initiale Paris do sportskih 16 S i Williams. Peta generacija uvela je iznimno popularan E-Tech hibridni pogon snage 145 KS, koji je činio 30% prodaje u Europi, te visoku razinu opreme Esprit Alpine, za koju se odlučilo 20% europskih kupaca. Nova, šesta generacija nastavlja tu tradiciju inovacija s potpuno redizajniranim pristupom.

Dizajn i tehnologija

Potpuno redizajnirana šesta generacija modela Clio ističe se novim stilom koji odražava moderan pristup dizajnu marke. Donosi izraženu siluetu te prilično snažan vizualni identitet, čime će se taj model više isticati na cesti od dosadašnjih. Kad je riječ o unutrašnjosti, u kabini su uvelike korišteni reciklirani materijali, a kontrolnom pločom dominira dvostruki zaslon u obliku slova V s multimedijskim sustavom. On pak ima ugrađene Googleove usluge, što je prvi takav slučaj u ovoj klasi vozila.

Novi Clio postavlja visoke standarde i u području sigurnosti i tehnologije. Opremljen je s do 29 naprednih sustava za pomoć u vožnji (ADAS), čime se približava višim segmentima automobila. Cilj je Renaulta time odgovoriti na potrebe širokog spektra kupaca – od privatnih korisnika i poslovnih flota do vjernih kupaca koji su uz Clio odrasli, ali i onih novih koji traže kompaktan, svestran i dinamičan gradski automobil, poruka je poslana pri predstavljanju redizajna.

Najučinkovitiji hibrid do sada

Najveći iskorak napravljen je u pogledu pogonskih sklopova. Novi Clio predstavlja se kao najučinkovitiji model u Renaultovoj hibridnoj ponudi. Pokreće ga novi E-Tech puni hibridni pogon snage 160 KS, koji je istovremeno snažniji i efikasniji od prethodnika. Ovaj pogonski sklop postiže rekordno nisku emisiju CO2​ od 89 g/km i prosječnu potrošnju goriva od 3,9 litara na 100 km.

U gradskoj vožnji novi hibridni Clio može koristiti električni motor do 80% vremena, što omogućava uštedu goriva do 40% u usporedbi s konvencionalnim benzinskim motorom. Uz hibridnu verziju, u ponudi će se naći i komplementarni benzinski te LPG motori snage 115 KS i više, nudeći poboljšane performanse i učinkovitost. Narudžbe za novi Renault Clio bit će otvorene prije kraja tekuće godine, a na tržištu ga možemo očekivati narednoga proljeća.



