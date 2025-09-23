Yangwang U9 ide dalje, postao je najbrži serijski automobil ikada

Novi brzinski rekord Yangwanga U9 u novoj izvedbi skinuo je s trona Buggati Chirona i ozbiljno se primaknuo serijskim vozilima dosad nedodirljivoj magičnoj granici od 500 km/h

Autonet.hr utorak, 23. rujna 2025. u 11:02

BYD-ov premium brend Yangwang svojim superautomobilom Yangwang U9 Track Edition nedavno je zadivio svijet i postavio maksimalnu brzinu od 472,41 km/h, čime je postao najbržim električnim automobilom na svijetu. No, kineskoj kompaniji to nije bilo dovoljno, pa je priredila još jedno iznenađenje. Protekloga vikenda objavljeno je da je druga izvedba tog modela, nazvana Yangwang U9 Xtreme 02, ostvarila novi povijesni rezultat.

Arhitektura na 1.200 V

U najnovijem testiranju, ovaj električni superautomobil dosegao je brzinu od čak 496,22 km/h, pomičući granice mogućnosti vozila na baterijski pogon. S pogonskim sustavom snage 3000 konjskih snaga, četiri elektromotora visokih performansi i naprednom aerodinamikom, U9 Xtreme 02 pokazao je, poruka je iz kompanije, kako se inženjerska preciznost i sirova električna snaga spajaju u istinski "stroj za obaranje rekorda".

Stabilnost, upravljanje toplinom i pomno podešena šasija odigrali su ključnu ulogu, omogućivši ovom superautomobilu da održi brzinu od gotovo 500 km/h i tako postaje ne samo najbržim električnim automobilom na svijetu s još većom prednošću nad konkurencijom, već i najbržim serijskim automobilom svih vremena.

Pri objavi rekordnog postignuća otkriveni su i neki tehnički detalji modela BYD Yangwang U9 Xtreme 02. Doznalo se tako da mu je snaga elektromotora 2.978 KS, što je više nego dvostruko u odnosu na 1.288 KS kod standardnog modela. Njegova četiri elektromotora u serijskoj proizvodnji koriste najtanji super-silicijski čelik na svijetu (debljine tek 0,1 mm), a svaki od njih može postići do 30.000 okretaja u minuti. Također, ovo je prvi serijski automobil s platformom ultra visokog napona od 1.200 V, što je značajna nadogradnja postojeće arhitekture na 800 V. Ta tehnologija omogućuje brži protok električne energije i trenutačnu isporuku snage motorima.

Ovi je pothvatom službeno s vrha skinut Bugatti Chiron Super Sport 300+ i njegov rekord od 490 km/h postignutih u pretprodukcijskom testiranju. Bugatti s novim Tourbillonom najavljuje i "napad" na magičnu granicu od 500 km/h, no sudeći prema brzini razvoja u BYD-jevim pogonima, u Kerestincu i Molsheimu morat će se požuriti kako ne bi previše zaostali u obaranju tog rekorda.



